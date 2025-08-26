Sedapal programa corte de agua en Lima para mañana 27 de agosto en estos 4 distritos: zonas y horarios

Sedapal ya programó corte de agua para Lima este 27 de agosto. (Andina)

Lima Metropolitana experimentará un corte programado de agua potable mañana, miércoles 27 de agosto, en cuatro distritos, según informó Sedapal, a través de sus redes sociales institucionales.

El suministro se interrumpirá en zonas seleccionadas de Comas, San Borja, San Juan de Lurigancho y Ate, afectando a numerosos usuarios por trabajos de limpieza, mantenimiento o empalme en la red.

Comas

Sedapal dará inicio a una suspensión de servicio en sectores específicos de Comas debido a labores de limpieza de uno de los principales reservorios. Las zonas que afrontarán la restricción de agua desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. son:

A.H. Collique, 4ta zona

A.H. Villa Disciplina

A.H. 28 de Julio

A.H. Collique, 5ta zona

El restablecimiento se coordinará después de completar todos los trabajos de mantenimiento, detalló la entidad.

San Borja

En San Borja, la interrupción responde a la ejecución de un empalme en la red principal. Desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m., experimentarán corte de agua las siguientes áreas:

Urb. Chacarrilla del Estanque , delimitada por: Av. Velasco Astete Av. Juan Belisue Cavallier Av. Buena Vista Calle Bello Horizonte Jirón Los Recuerdos Av. Esmeralda



En ocasione anteriores, la empresa ya explicó que estos trabajos buscan optimizar la operatividad local y la presión en puntos residenciales estratégicos.

San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho tendrá un corte que iniciará a las 8:00 a.m. y concluirá a las 5:00 p.m., producto de la limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 Vicentelo. Las áreas consideradas en el cronograma oficial de Sedapal incluyen:

Av. 9 de octubre

Av. Próceres de la Independencia

Av. Tusilagos Este

Av. Flores de Primavera

Los Jardines Oeste

Los Postes Este

Av. Basadre Este

Av. Renán Elías

Unidad Vecinal N.º 5

Casa Huerta

Los Laureles

Urb. Las Flores

Urb. San Rafael

Los Girasoles de Vitarte

Asoc. Santiaguito

Urb. Canto Rey

Asoc. Central de Caja de Agua

Urb. El Sauce

El Sitraviadores de Lima

Cooperativa La Huayrona

Ate

En Ate, la limpieza de un reservorio principal motivará la interrupción desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m. en el Sector 163, que abarca:

Asoc. San Andrés

Asoc. Servidores de Fuerza Policiales

Asoc. San Roque

Urb. Santa Teresa de Vitarte

Asoc. Bellavista

Asoc. Pamplona

San Rosa C.P. Sector 20 Vitarte

Nuevas Esperanza

Asoc. Los Laureles de Vitarte

Asoc. 20 de Vitarte

Los Girasoles de Vitarte

Asoc. Javier Heraud I etapa

Horarios y recomendaciones

Sedapal detalla que los cortes y horarios para cada distrito serán los siguientes:

Comas : de 12:00 m. a 8:00 p.m. (8 horas)

San Borja : de 12:00 m. a 11:00 p.m. (11 horas)

San Juan de Lurigancho : de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (9 horas)

Ate: de 12:00 m. a 11:50 p.m. (11 horas y 50 minutos)

La empresa solicita a la población de las zonas afectadas adoptar medidas de prevención como el almacenamiento de agua en recipientes limpios y el uso racional del recurso.

El restablecimiento del servicio avanzará de forma progresiva tras la culminación de los trabajos técnicos, de acuerdo al cronograma difundido por Sedapal.