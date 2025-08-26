Perú

Sedapal programa corte de agua en Lima para mañana 27 de agosto en estos 4 distritos: zonas y horarios

La empresa estatal detalló, a través de sus redes sociales, cuáles serán las zonas afectadas de la capital y en qué horarios será la interrupción del servicio

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Sedapal ya programó corte de agua para Lima este 27 de agosto. (Andina)

Lima Metropolitana experimentará un corte programado de agua potable mañana, miércoles 27 de agosto, en cuatro distritos, según informó Sedapal, a través de sus redes sociales institucionales.

El suministro se interrumpirá en zonas seleccionadas de Comas, San Borja, San Juan de Lurigancho y Ate, afectando a numerosos usuarios por trabajos de limpieza, mantenimiento o empalme en la red.

Comas

Sedapal dará inicio a una suspensión de servicio en sectores específicos de Comas debido a labores de limpieza de uno de los principales reservorios. Las zonas que afrontarán la restricción de agua desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. son:

  • A.H. Collique, 4ta zona
  • A.H. Villa Disciplina
  • A.H. 28 de Julio
  • A.H. Collique, 5ta zona
Sedapal programó corte de agua en Lima para mañana 27 de agosto en estos 4 distritos. (Andina)

El restablecimiento se coordinará después de completar todos los trabajos de mantenimiento, detalló la entidad.

San Borja

En San Borja, la interrupción responde a la ejecución de un empalme en la red principal. Desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m., experimentarán corte de agua las siguientes áreas:

  • Urb. Chacarrilla del Estanque, delimitada por:
    • Av. Velasco Astete
    • Av. Juan Belisue Cavallier
    • Av. Buena Vista
    • Calle Bello Horizonte
    • Jirón Los Recuerdos
    • Av. Esmeralda

En ocasione anteriores, la empresa ya explicó que estos trabajos buscan optimizar la operatividad local y la presión en puntos residenciales estratégicos.

San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho tendrá un corte que iniciará a las 8:00 a.m. y concluirá a las 5:00 p.m., producto de la limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 Vicentelo. Las áreas consideradas en el cronograma oficial de Sedapal incluyen:

  • Av. 9 de octubre
  • Av. Próceres de la Independencia
  • Av. Tusilagos Este
  • Av. Flores de Primavera
  • Los Jardines Oeste
  • Los Postes Este
  • Av. Basadre Este
  • Av. Renán Elías
  • Unidad Vecinal N.º 5
  • Casa Huerta
  • Los Laureles
  • Urb. Las Flores
  • Urb. San Rafael
  • Los Girasoles de Vitarte
  • Asoc. Santiaguito
  • Urb. Canto Rey
  • Asoc. Central de Caja de Agua
  • Urb. El Sauce
  • El Sitraviadores de Lima
  • Cooperativa La Huayrona
  • Unidad Vecinal N.º 5

Ate

En Ate, la limpieza de un reservorio principal motivará la interrupción desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m. en el Sector 163, que abarca:

  • Asoc. San Andrés
  • Asoc. Servidores de Fuerza Policiales
  • Asoc. San Roque
  • Urb. Santa Teresa de Vitarte
  • Asoc. Bellavista
  • Asoc. Pamplona
  • San Rosa C.P. Sector 20 Vitarte
  • Nuevas Esperanza
  • Asoc. Los Laureles de Vitarte
  • Asoc. 20 de Vitarte
  • Los Girasoles de Vitarte
  • Asoc. Javier Heraud I etapa

Horarios y recomendaciones

Sedapal detalla que los cortes y horarios para cada distrito serán los siguientes:

  • Comas: de 12:00 m. a 8:00 p.m. (8 horas)
  • San Borja: de 12:00 m. a 11:00 p.m. (11 horas)
  • San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (9 horas)
  • Ate: de 12:00 m. a 11:50 p.m. (11 horas y 50 minutos)
La empresa solicita a la población de las zonas afectadas adoptar medidas de prevención como el almacenamiento de agua en recipientes limpios y el uso racional del recurso.

El restablecimiento del servicio avanzará de forma progresiva tras la culminación de los trabajos técnicos, de acuerdo al cronograma difundido por Sedapal.

