Sedapal programa corte de agua en Lima para mañana 27 de agosto en estos 4 distritos: zonas y horarios

Lima Metropolitana experimentará un corte programado de agua potable mañana, miércoles 27 de agosto, en cuatro distritos, según informó Sedapal, a través de sus redes sociales institucionales.
El suministro se interrumpirá en zonas seleccionadas de Comas, San Borja, San Juan de Lurigancho y Ate, afectando a numerosos usuarios por trabajos de limpieza, mantenimiento o empalme en la red.
Comas
Sedapal dará inicio a una suspensión de servicio en sectores específicos de Comas debido a labores de limpieza de uno de los principales reservorios. Las zonas que afrontarán la restricción de agua desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. son:
- A.H. Collique, 4ta zona
- A.H. Villa Disciplina
- A.H. 28 de Julio
- A.H. Collique, 5ta zona
El restablecimiento se coordinará después de completar todos los trabajos de mantenimiento, detalló la entidad.
San Borja
En San Borja, la interrupción responde a la ejecución de un empalme en la red principal. Desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m., experimentarán corte de agua las siguientes áreas:
- Urb. Chacarrilla del Estanque, delimitada por:
- Av. Velasco Astete
- Av. Juan Belisue Cavallier
- Av. Buena Vista
- Calle Bello Horizonte
- Jirón Los Recuerdos
- Av. Esmeralda
En ocasione anteriores, la empresa ya explicó que estos trabajos buscan optimizar la operatividad local y la presión en puntos residenciales estratégicos.
San Juan de Lurigancho
San Juan de Lurigancho tendrá un corte que iniciará a las 8:00 a.m. y concluirá a las 5:00 p.m., producto de la limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 Vicentelo. Las áreas consideradas en el cronograma oficial de Sedapal incluyen:
- Av. 9 de octubre
- Av. Próceres de la Independencia
- Av. Tusilagos Este
- Av. Flores de Primavera
- Los Jardines Oeste
- Los Postes Este
- Av. Basadre Este
- Av. Renán Elías
- Unidad Vecinal N.º 5
- Casa Huerta
- Los Laureles
- Urb. Las Flores
- Urb. San Rafael
- Los Girasoles de Vitarte
- Asoc. Santiaguito
- Urb. Canto Rey
- Asoc. Central de Caja de Agua
- Urb. El Sauce
- El Sitraviadores de Lima
- Cooperativa La Huayrona
Ate
En Ate, la limpieza de un reservorio principal motivará la interrupción desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m. en el Sector 163, que abarca:
- Asoc. San Andrés
- Asoc. Servidores de Fuerza Policiales
- Asoc. San Roque
- Urb. Santa Teresa de Vitarte
- Asoc. Bellavista
- Asoc. Pamplona
- San Rosa C.P. Sector 20 Vitarte
- Nuevas Esperanza
- Asoc. Los Laureles de Vitarte
- Asoc. 20 de Vitarte
- Los Girasoles de Vitarte
- Asoc. Javier Heraud I etapa
Horarios y recomendaciones
Sedapal detalla que los cortes y horarios para cada distrito serán los siguientes:
- Comas: de 12:00 m. a 8:00 p.m. (8 horas)
- San Borja: de 12:00 m. a 11:00 p.m. (11 horas)
- San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (9 horas)
- Ate: de 12:00 m. a 11:50 p.m. (11 horas y 50 minutos)
La empresa solicita a la población de las zonas afectadas adoptar medidas de prevención como el almacenamiento de agua en recipientes limpios y el uso racional del recurso.
El restablecimiento del servicio avanzará de forma progresiva tras la culminación de los trabajos técnicos, de acuerdo al cronograma difundido por Sedapal.