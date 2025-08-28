María del Carmen Alva critica pronunciamiento de Dina Boluarte sobre allanamiento a su hermano: “No debe interferir”

Maria del Carmen Alva critica a Dina Boluarte por pronunciarse contra el allanamiento a su hermano. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/AFP)

La congresista María del Carmen Alva cuestionó el pronunciamiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tras el allanamiento a la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP). En declaraciones para RPP, Alva señaló que “no debió pronunciarse sobre el tema del hermano. En estos momentos hay que tener mente fría y más tranquilidad”.

Según la parlamentaria, la jefa del Estado “no debe interferir ni plantear nada, porque existe separación de poderes y hay que respetar el trabajo y la competencia de cada [institución]”. En ese sentido, Alva recalcó que los diferentes poderes del Estado deberían enfocarse en sus funciones sin entorpecer investigaciones en curso.

“De esta manera, no podemos salir adelante. No existe un trabajo coordinado. En lugar de pelear y estar preocupados por allanamientos, deberíamos estar combatiendo la inseguridad ciudadana, y eso no se está haciendo”, agregó la también expresidenta del Congreso.

La congresista por Acción Popular, María del Carmen Alva, señaló que en el Parlamento deben estar atentos a las movidas de las bancadas de izquierda. (Congreso)

Allanan vivienda de Nicanor Boluarte

El allanamiento fue realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en la residencia de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja. La diligencia buscó incautar documentos relevantes para una investigación preliminar por presunta organización criminal, según fuentes fiscales. La medida incluyó un total de 14 inmuebles, uno de ellos ubicado en la región de Ayacucho.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la red estaría integrada por funcionarios bajo el liderazgo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez. Según la Fiscalía, la organización habría formado “un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente para cometer delitos contra la administración pública, como colusión simple, cohecho pasivo propio e impropio y encubrimiento real agravado, con el fin de obtener beneficios económicos”.

Dina Boluarte defiende a su hermano

La presidenta Dina Boluarte defendió públicamente a su hermano Nicanor Boluarte tras el segundo allanamiento de su vivienda realizado por la Fiscalía en el marco de una investigación por presunta corrupción, señalando durante su discurso por el Día de la Defensa Nacional que a su familiar se le había “armado otro muñeco”.

“Esta mañana, de manera sorpresiva y por la prensa, me enteré que, por segunda vez, allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano por una dizque organización criminal que cuyos integrantes no se conocen los unos y los otros. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, reclamó la jefa de Estado.

“Desde acá, le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte”, agregó.

Presidenta sale en defensa de su hermano Nicanor Boluarte. Foto: composición Infobae

“Quieren desestabilizar al Gobierno”

La jefa de Estado afirmó que el allanamiento a la vivienda de su hermano no la afectaba directamente a él, sino a ella misma como presidenta. Durante su discurso, aseguró que los intentos buscan “desestabilizar al Gobierno”, pero enfatizó que no teme a fiscales ni jueces y defendió su valentía señalando: “Esta presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo, porque en mis venas está la estirpe de don Francisco Boluarte Cárdenas”.

“Esa estirpe es la que tenemos los Boluarte y aquí estaremos fuertes, firmes y dignos y sin miedo absolutamente a nadie. Seguiremos gobernando sin distracciones. Seguiremos avanzando en consolidar nuestra economía, en consolidar el crecimiento de las familias peruanas y en consolidar la paz y la democracia”.

27/08/2025 La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una ceremonia por el día de la Defensa Nacional. La presidente de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado este miércoles que está preparando un proyecto de ley para "defender la soberanía nacional", después de que en los últimos días haya apuntado a la salida de su país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras la postura de sus organismos respecto de la promulgación de la ley de amnistía. POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

“En las próximas elecciones veamos a quienes elegimos. No demos un salto al vacío donde van a querer nuevamente capturar las instituciones como lo tienen capturado parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial. Y desde allí, en las sombras, quieren seguir llevando las riendas del país. Esa es la verdad y aquí se los decimos de frente: no les tengo miedo. La familia Boluarte siempre se mantendrá firme y digna. No tenemos rabo de paja”, concluyó.