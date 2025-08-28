La conservación de los bosques en Perú impulsa la lucha contra el cambio climático

El Ministerio del Ambiente impulsa proyectos REDD+ que permiten reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar el desarrollo sostenible de comunidades amazónicas.

La conservación de los bosques se ha convertido en una de las acciones más importantes del Perú para enfrentar los efectos del cambio climático. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), estas iniciativas no solo buscan proteger la biodiversidad y los recursos naturales, sino también cumplir con los compromisos internacionales que el país asumió para el cuidado del planeta.

El rol de los proyectos REDD+

Dentro de estas estrategias destaca el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques), impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a proteger sus bosques, administrarlos de manera sostenible y aumentar su cobertura forestal.

En el caso peruano, la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Berioska Quispe, ha señalado que este tipo de proyectos son fundamentales porque no solo conservan los ecosistemas, sino que también generan oportunidades de desarrollo para las comunidades que viven alrededor de ellos.

“En el Perú, estos proyectos se implementan con la participación de comunidades, gobiernos regionales, organizaciones y empresas, generando beneficios ambientales, sociales y económicos”, explicó.

Fotografía de archivo de la Amazonía brasileña. EFE/Marcelo Sayão

Beneficios ambientales y sociales

Los proyectos REDD+ permiten evitar la pérdida de bosques que actúan como grandes sumideros de carbono al absorber y almacenar dióxido de carbono. Además, cumplen un rol vital en la regulación del clima y en la promoción de actividades productivas sostenibles como el manejo forestal responsable, la agroforestería y el ecoturismo.

Estas acciones ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoran la seguridad alimentaria, incrementan los ingresos de las familias rurales y, al mismo tiempo, garantizan la conservación de la biodiversidad amazónica.

Registro Nacional de Medidas de Mitigación

Todas estas iniciativas forman parte de las medidas de mitigación que implementa el Perú frente al cambio climático y se registran en el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), una plataforma que mide y da seguimiento a los avances en la reducción de emisiones a nivel nacional.

El Renami es clave para garantizar la transparencia en los reportes climáticos del país y permite al Estado reconocer los esfuerzos realizados por las comunidades y organizaciones que implementan proyectos de conservación.

Los bosques peruanos cumplen un rol esencial en la regulación del clima global y en la conservación de la biodiversidad. Foto: Parques Nacionales Naturales

“Cuando conservamos un bosque, cuidamos nuestra casa común y también protegemos el agua, la biodiversidad y el clima. REDD+ y el Renami nos permiten reconocer y potenciar estos esfuerzos”, señaló Quispe.

Contribución a los compromisos internacionales

La conservación de los bosques y la implementación de proyectos REDD+ también contribuyen al cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú, como los establecidos en el Acuerdo de París y la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050.

De acuerdo con el Minam, en la actualidad existen varios proyectos REDD+ que ya se encuentran inscritos en el Renami y que han evitado la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono. Estos proyectos benefician directamente a comunidades indígenas y rurales que dependen de los bosques para su sustento.

Importancia de los bosques para el planeta

Los bosques amazónicos del Perú forman parte de uno de los ecosistemas más importantes del mundo, pues representan una gran reserva de agua dulce y son hogar de miles de especies de flora y fauna. La deforestación y la degradación forestal constituyen amenazas crecientes que afectan no solo al medio ambiente, sino también a la salud y bienestar de las comunidades locales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que los bosques juegan un papel esencial en la lucha contra el cambio climático porque absorben alrededor de 2,6 mil millones de toneladas de CO₂ cada año. Por ello, su protección es considerada una prioridad global.

Retos y oportunidades para el Perú

Si bien los avances son significativos, el país enfrenta grandes desafíos. El Perú pierde cada año miles de hectáreas de bosques debido a la tala ilegal, la agricultura migratoria y la minería informal. Combatir estas amenazas requiere fortalecer la gobernanza forestal, promover alternativas sostenibles de desarrollo y asegurar que las comunidades locales participen activamente en la gestión de los recursos.

El reto también implica financiamiento. Los proyectos REDD+ cuentan con apoyo de organismos internacionales y del sector privado, pero es necesario ampliar las fuentes de inversión para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas iniciativas.

Educación y sensibilización ciudadana

Además de las políticas públicas, expertos coinciden en que es fundamental aumentar la educación ambiental y la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de los bosques. Promover hábitos de consumo responsable, apoyar productos con certificación sostenible y evitar actividades que fomenten la deforestación son medidas que cada ciudadano puede aplicar para contribuir a este esfuerzo.

Una apuesta por el futuro

La conservación de los bosques en el Perú no es solo una medida ambiental, sino también una apuesta por el bienestar social y económico del país. Conservar estos ecosistemas significa proteger el agua, el clima, la biodiversidad y las oportunidades de vida de millones de personas.

En un contexto en el que los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes, las iniciativas como REDD+ y el Renami se convierten en pilares para que el país pueda cumplir sus metas de reducción de emisiones y asegurar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.