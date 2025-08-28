Perú

Emilio Jaime y Milenka Nolasco se muestran cariñosos en videoclip: “Tenemos una gran conexión”

El artista urbano estrena “ChatGPLove” junto a la influencer Milenka Nolasco, quien debuta en el videoclip grabado en Lima. La canción habla sobre el perdón de pareja

Ana Morocho

Ana Morocho

El estreno de “ChatGPLove” estuvo
El estreno de "ChatGPLove" estuvo acompañado de un videoclip grabado en Lima y dirigido por Leo Guadamur.

El cantante Emilio Jaime (EMIL) presentó “ChatGPLove”, su nuevo sencillo de música urbana que marca el debut en videoclips de la popular influencer Milenka Nolasco, quien acompaña al artista con gestos de complicidad en la producción audiovisual. El tema, que habla sobre la importancia de pedir perdón en una relación, se distingue por situar el contexto donde la tecnología y los sentimientos se entrelazan.

La canción, escrita por EmilSir Boss y Zetto, fue grabada en los estudios de La Causa Records en Medellín. El trabajo resume una propuesta refrescante para el público joven, con tintes melódicos y versos que plantean cómo una persona puede recurrir a “ChatGPLove” para encontrar la mejor manera de disculparse después de un error sentimental. “La canción llega cargada de mucho sentimiento ante una situación personal que le pasa a muchas parejas”, declaró el cantante, remarcando que su historia tiene un enfoque digital, pero profundamente humano.

El cantante Emilio Jaime (EMIL)
El cantante Emilio Jaime (EMIL) presentó "ChatGPLove".

El estreno de “ChatGPLove” estuvo acompañado de un videoclip grabado en Lima y dirigido por Leo Guadamur. “Milenka es mi amiga y tenemos una gran conexión desde hace muchísimo tiempo. Decidimos sacar adelante esta nueva propuesta audiovisual y me siento contento y agradecido con ella”, remarcó Emil sobre la elección de la influencer como protagonista.

La aparición de Milenka Nolasco ha causado gran expectativa entre los seguidores del artista y de la influencer, despertando interés en las redes por su química y la naturalidad vista en la pantalla.

“ChatGPLove” es su nuevo sencillo
"ChatGPLove" es su nuevo sencillo de música urbana que marca el debut en videoclips de la influencer Milenka Nolasco.

En la historia visual del clip, Emilio Jaime intenta recomponer su relación tras cometer un error, pidiendo consejo, en clave de humor y ternura, a una versión ficticia de ChatGPT llamada “ChatGPLove”. A lo largo del video, se ven escenas cotidianas y gestos afectuosos entre el cantante y Milenka Nolasco. El rodaje en locaciones reconocibles de Lima también aporta una identidad local a la propuesta, sumando atractivo para el mercado peruano e internacional.

El single se suma al repertorio de Emil, quien actualmente promociona su sencillo anterior “Si Quieres Volver”, tema que ha alcanzado el primer lugar en Ecuador de acuerdo con los reportes más recientes de Monitor Latino. Esta recepción positiva respalda el crecimiento del artista y acompaña su actual gira promocional, que lo llevó a recorrer varias ciudades de México y lo prepara para su presentación en el All Music Fest de Lima, prevista para el próximo 30 de agosto. En ese escenario, Emil promete estrenar en vivo “ChatGPLove” junto a otros éxitos recientes.

Emilio Jaime y Milenka Nolasco
Emilio Jaime y Milenka Nolasco se muestran cariñosos en videoclip.

La vez que Emilio Jaime envió a la Milenka Nolasco a la ‘friendzone’

A principios de agosto, la creadora de contenido Milenka Nolasco y Emilio Jaime fueron noticia luego que el cantante dijera que solo existe amistad entre ellos. “Me dolió mi corazoncito”, confesó la influencer tras ser consultada por las imágenes donde el cantante aparecía besando a otra mujer.

Durante la participación en el espacio ‘Mande quien Mande’, Milenka Nolasco asistió como parte de una dinámica de quinceañeras, mientras que Emilio Jaime fue invitado como artista. En la secuencia, los conductores, entre ellos María Pía Copello, preguntaron directamente al cantante sobre el vínculo que mantiene con la tiktoker, quien suele referirse a él como “novio” en sus transmisiones en vivo.

Milenka Nolasco triste porque Emilio Jaime la mandó a la friendzone

Ante la consulta, Emil respondió con franqueza: “Siempre he dicho que me encanta conocer a Milenka. De hecho, he sido una de las pocas personas que me ha sacado de mi zona de confort. Disfruto pasar tiempo con ella, pero ya va un tema como mío, yo ahorita no me veo en una relación con nadie honestamente”.

Por su parte, Nolasco afirmó que comprende la postura del cantante. “Si me dolió mi corazoncito, pero tengo que aceptar que somos amigos y que siempre fue así desde el comienzo”, aseguró. La sinceridad mostrada por ambos generó múltiples comentarios en redes y reacciones por parte de sus seguidores.

Milenka Nolasco triste porque Emilio
Milenka Nolasco triste porque Emilio Jaime la mandó a la friendzone: "Me dolió mi corazoncito"

Emilio JaimeMilenka Nolascoperu-entretenimiento

