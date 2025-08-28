Perú

Acusado de censura es el nuevo jefe de la Biblioteca Nacional del Perú: Juan Yangali asume en el 204° aniversario de la BNP

El exdirector de la Casa de la Literatura Peruana estuvo a cargo de la institución cuando se le retiró el Premio CASLIT a Juan Acevedo

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Acusado de censura es el
Acusado de censura es el nuevo jefe de la Biblioteca Nacional del Perú: Juan Yangali asume en el 204° aniversario de la BNP

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) cuenta con nuevo jefe institucional. Una resolución suprema del Ministerio de Cultura, publicada este jueves en el diario oficial El Peruano, confirmó la designación de Juan Yangali Quintanilla en reemplazo de Jerry Espinoza. El cambio fue formalizado con la firma de la presidenta Dina Boluarte y de Úrsula León Chempén, ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien encabeza de manera interina el despacho de Cultura.

Yangali Quintanilla, conocido por su paso por la Casa de la Literatura Peruana (CASLIT), asume el máximo cargo de la BNP en un contexto de tensión por recientes decisiones bajo su gestión anterior. Durante su permanencia como director de la CASLIT entre mayo y octubre de 2024, la institución anunció la condecoración al historietista Juan Acevedo con el Premio CASLIT 2024. No obstante, días después, la propia CASLIT canceló el reconocimiento alegando que el premio no contaba con base legal, ya que no existía resolución ministerial que formalizara su entrega.

Según información publicada por El Comercio, Yangali indicó que la orden para anular la condecoración provenía de María Esther Cuadros, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Esta decisión desató críticas en el ámbito cultural y generó cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones vinculadas al sector.

Juan Acevedo es autor de
Juan Acevedo es autor de la historieta donde se cuestiona el accionar de las fuerzas del orden durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.

En conversación con Infobae Perú, el propio Juan Acevedo recordó cómo Yangali gestionó la cancelación. “Me pareció amable, aun algo tímido, y parecía sufrir por el encargo que le habían dado (censurarme), pero quería seguir siendo ‘personal de confianza’ y obedecía las órdenes del ministro (Morgan Quero)”, expresó el historietista al conocer la noticia sobre la nueva designación en la BNP. Acevedo añadió que la salida de Yangali de la CASLIT fue una medida para “sombrearlo” y que ahora se ha puesto a una institución con más de dos siglos de historia, como la BNP, “a modo de recompensa”.

“La Biblioteca Nacional del Perú estuvo dirigida en otros tiempos por Ricardo Palma, Manuel González Prada, Jorge Basadre, o sea un intelectual del más alto rango. Juzgue la gente cómo está el país y piense bien su voto”, sostuvo Acevedo, galardonado que no llegó a recibir el anunciado premio. Sus palabras resuenan en medio del debate sobre el destino de las instituciones culturales peruanas y el papel de sus autoridades.

Recuerdos de la CASLIT

Fuentes próximas a Infobae Perú afirmaron que el paso de Juan Yangali Quintanilla por la CASLIT fue breve y marcado por críticas internas. Según testimonios recabados, la gestión de Yangali entre mayo y octubre de 2024 habría estado orientada a captar exposición para sus propios fines políticos más que a fortalecer la misión cultural de la institución. Las mismas fuentes sostienen que Yangali, quien también ha sido asesor en el Ministerio de Cultura durante la administración de Leslie Urteaga, mantiene una relación cercana con Morgan Quero.

La Casa de la Literatura
La Casa de la Literatura Peruana se convierte en el paraíso para los amantes de las letras, con su extensa biblioteca y un café literario que invita a la reflexión y al disfrute de la lectura. (Andina)

No es una persona confiable, no tiene un legítimo interés por la cultura”, declaró una fuente vinculada a la institución, quien calificó de reiterados los intentos de Yangali por figurar en las iniciativas de la CASLIT sin mostrar interés en analizar el impacto real de los proyectos.

La Biblioteca Nacional del Perú enfrenta así un nuevo cambio de autoridades bajo la administración de Boluarte. La BNP, fundada en 1821 y considerada uno de los principales organismos culturales y patrimoniales del país, fue dirigida por figuras representativas como Ricardo Palma, Manuel González Prada y Jorge Basadre. La llegada de Yangali Quintanilla ocurre en un contexto de debate sobre la idoneidad de los liderazgos en la esfera pública y el futuro del sector cultural peruano.

Temas Relacionados

Biblioteca Nacional del PerúBNPCasa de la Literatura PeruanaCASLITJuan YangaliJuan AcevedoDina BoluarteGobiernoperu-politica

Últimas Noticias

San Marcos otorga honoris causa a economista admirado por Javier Milei, Jesús Huerta de Soto

La universidad peruana distingue al economista español al considerar sus aportes académicos en economía y derecho, quien mantiene un vínculo intelectual con el presidente argentino y suma un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria

San Marcos otorga honoris causa

“Yo tengo un país que me quiere”, la frase de Gisela Valcárcel que encendió las redes y los memes que desató tras ser desmentida

Usuarios viralizaron memes y reacciones irónicas luego de que Magaly Medina desmontara la versión de Gisela Valcárcel sobre su exclusión de América TV, con la icónica frase de la animadora como foco de burla y críticas.

“Yo tengo un país que

Roberto Mosquera llenó de elogios a Néstor Gorosito: “Marcó una época porque Alianza se olvidó de Cueto y Cubillas”

El técnico de Alianza Universidad se rindió ante ‘Pipo’ y su estilo de juego que le devolvió la identidad a los ‘blanquiazules’ después de mucho

Roberto Mosquera llenó de elogios

“La capacidad no tiene nacionalidad”: Roberto Mosquera contundente sobre la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana

El entrenador nacional destacó el trabajo del exportero al frente de la ‘bicolor’ y respondió si debería permanecer después del final de las Eliminatorias 2026

“La capacidad no tiene nacionalidad”:

Emilio Jaime y Milenka Nolasco se muestran cariñosos en videoclip: “Tenemos una gran conexión”

El artista urbano estrena “ChatGPLove” junto a la influencer Milenka Nolasco, quien debuta en el videoclip grabado en Lima. La canción habla sobre el perdón de pareja

Emilio Jaime y Milenka Nolasco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos

Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos denuncian que complica el tránsito hace más de un mes

Cuánto se paga por la hora de limpieza en septiembre 2025

El Gobierno prepara la denuncia contra Spagnuolo: qué pruebas hay y cuál es la estrategia que van a seguir

Continúa el corte en avenida Juan B. Justo por la fuga y los vecinos se quejan del olor a gas

Hugo Moyano exigió la reapertura de las paritarias de Camioneros con una filosa crítica al Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Yorgos Lanthimos presenta en Venecia

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

TELESHOW
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”