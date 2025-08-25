Perú

Martín Vizcarra pasa sus primeros días en tópico de penal Ancón II por este inusual motivo

El exjefe de Estado fue trasladado al también conocido como ‘Piedras Gordas’ a fin de cumplir con la orden de prisión preventiva en su contra por un plazo de cinco meses

Expresidente afronta prisión preventiva en Ancón II.

Martín Vizcarra, expresidente de Perú, permanece bajo custodia en el penal Ancón II, conocido como ‘Piedras Gordas II’, luego de haber sido trasladado desde Barbadillo para cumplir una prisión preventiva de cinco meses impuesta por el Poder Judicial. El cambio de centro penitenciario implica un entorno más estricto y condiciones de reclusión diferentes a las que mantuvo durante su tiempo en la anterior cárcel, donde coincidía con otros exjefes de Estado como Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

Durante el traslado desde Barbadillo a Ancón II, ubicado cerca del litoral limeño, caracterizado por sus bajas temperaturas y elevada humedad, Martín Vizcarra sufrió un episodio de presión arterial alta según relató su hermano Mario Vizcarra. “Gracias a Dios no pasó a mayores su situación. Ahora él se mantiene firme y de salud bastante bien, aunque está con la preocupación propia del momento”, mencionó a La República.

Pese a que ya se confirmó que se encuentra bien de salud, luego de ser trasladado para cumplir la medida dictada en el marco de una investigación por presuntos sobornos en su gestión como gobernador de Moquegua, el exmandatario permanece recluido en el área de tópico, una zona destinada principalmente a atención médica.

Traslado ocurrió alrededor de las
Traslado ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., desde Barbadillo hasta Ancón II (Piedras Gordas).

¿Por qué Martín Vizcarra se encuentra en el tópico del penal?

El motivo por el cual Martín Vizcarra permanece en el tópico del penal Ancón II responde principalmente a cuestiones de logística y seguridad. El pabellón definitivo asignado para la reclusión exclusiva del exmandatario aún se encuentra en proceso de remodelación, con trabajos que incluyen pintado de paredes y refuerzo de ventanas. Por este motivo, el área médica, que suele ser ocupada por varios internos, fue destinada de forma temporal únicamente para Vizcarra como medida preventiva hasta que concluyan las adecuaciones.

Durante esta etapa, el expresidente se mantiene sin acceso a áreas comunes y recibe sus alimentos en el tópico, lo que reduce al mínimo cualquier posibilidad de interacción con otros reclusos.

¿Cómo será la celda de Martín Vizcarra en Ancón II?

El espacio definitivo que ocupará el exjefe de Estado en el penal Ancón II contará con baño propio y uso exclusivo. El INPE explicó a La República que los alimentos le serán entregados directamente en la celda para asegurar su privacidad y evitar cualquier contacto con la población penitenciaria. La remodelación busca reforzar la seguridad y crear condiciones apropiadas para la custodia del exmandatario.

Las condiciones previstas corresponden a los pedidos de la familia y el entorno de Vizcarra, quienes señalaron la necesidad de salvaguardar su seguridad tras el traslado. En Barbadillo, los expresidentes disponen de ambientes independientes y pueden acceder a espacios para visitas, según declaraciones recogidas por CNN y corroboradas por Javier Llaque Moya, exjefe del INPE.

