Martín Vizcarra se enteró de su retorno al Penal de Barbadillo por los medios de comunicación, afirma su abogado

El expresidente Martín Vizcarra estuvo apenas cuatro días internado en el penal Ancón II como parte del cumplimiento de la prisión preventiva en su contra y se enteró esta mañana que volvería al penal de Barbadillo luego del anuncio hecho por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, según indicó su abogado, Erwin Siccha.

En conversación exclusiva con Infobae Perú, el representante del ex mandatario afirmó que ni él, ni Vizcarra, tenían conocimiento sobre la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de retornarlo al penal de Barbadillo junto al resto de ex jefes de Estado recluidos: Pedro Castillo, Alejandro Toledo, y Ollanta Humala.

“Nosotros esperábamos que esta decisión (el traslado de Vizcarra al penal Ancón II) se pueda revertir esta semana, pero por una decisión jurisdiccional, porque ya el señor Mario Vizcarra, hermano del señor Martín, había interpuesto el viernes por la noche un habeas corpus. Nosotros no esperábamos que la decisión se revierta por la decisión del ministro (Juan José Santiváñez). Nos hemos enterado por los medios de comunicación.”, indicó Siccha a este medio.

Vizcarra iba a ocupar una celda de castigo en el penal Ancón II

El abogado del exmandatario también indicó a Infobae Perú que el 26 de agosto, en la mañana, Martín Vizcarra le comunicó que iba a ser trasladado a una celda de tamaño reducido a 500 metros de donde se encontraba en el penal Ancón II.

“A la celda que lo querían trasladar era una celda de castigo. Una celda de 2 x 2, aislada, y a quinientos metros de los demás", indicó el abogado.

El anuncio del traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal Barbadillo llega un día después de que Infobae Perú revelara que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se reunió en su despacho con Carlos Camacho Sánchez, ex vocero de la red criminal de Rodolfo Orellana; y el mismo día en el que la Fiscalía realiza un allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta; y de oficinas vinculadas al titular del Minjus, como parte del Operativo Ícaro.

En días previos, el Ministerio de Justicia difundió una fotografía de una reunión entre el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, y el ministro Juan José Santiváñez, aunque ni el titular del Minjus, ni el representante del INPE han revelado el motivo de su encuentro en la sede del Ministerio en Miraflores.

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo

Martín Vizcarra ya está en Barbadillo

En medio de un fuerte contingente policial, Vizcarra fue trasladado hasta un ambiente especialmente acondicionado en dicho establecimiento. El cambio de centro penitenciario se concretó apenas un par de horas después del anuncio realizado por el ministro Juan José Santiváñez en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de medios de comunicación.

Durante una conferencia de prensa, el titular del sector explicó que, aunque los delitos que se le imputan a Vizcarra corresponden a su etapa como gobernador regional, el hecho de haber ejercido la Presidencia obliga a reevaluar el centro penitenciario en el que debe permanecer.

“El Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo”, anunció.

Asimismo, adelantó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió una nueva resolución que reglamenta los establecimientos donde serán internados los altos funcionarios.