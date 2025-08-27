Perú

Martín Vizcarra se enteró de su retorno al Penal de Barbadillo por los medios de comunicación, afirma su abogado

El defensor del ex presidente, Erwin Siccha, indicó en exclusiva a Infobae Perú, que esperaba que la decisión del INPE se revierta por intervención del Poder Judicial, no por el anuncio del ministro Santiváñez

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Expresidente afronta prisión preventiva en
Expresidente afronta prisión preventiva en Ancón II. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El expresidente Martín Vizcarra estuvo apenas cuatro días internado en el penal Ancón II como parte del cumplimiento de la prisión preventiva en su contra y se enteró esta mañana que volvería al penal de Barbadillo luego del anuncio hecho por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, según indicó su abogado, Erwin Siccha.

En conversación exclusiva con Infobae Perú, el representante del ex mandatario afirmó que ni él, ni Vizcarra, tenían conocimiento sobre la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de retornarlo al penal de Barbadillo junto al resto de ex jefes de Estado recluidos: Pedro Castillo, Alejandro Toledo, y Ollanta Humala.

“Nosotros esperábamos que esta decisión (el traslado de Vizcarra al penal Ancón II) se pueda revertir esta semana, pero por una decisión jurisdiccional, porque ya el señor Mario Vizcarra, hermano del señor Martín, había interpuesto el viernes por la noche un habeas corpus. Nosotros no esperábamos que la decisión se revierta por la decisión del ministro (Juan José Santiváñez). Nos hemos enterado por los medios de comunicación.”, indicó Siccha a este medio.

Abogado de Martín Vizcarra se pronunció cuándo será su traslado al penal Barbadillo | Canal N

Vizcarra iba a ocupar una celda de castigo en el penal Ancón II

El abogado del exmandatario también indicó a Infobae Perú que el 26 de agosto, en la mañana, Martín Vizcarra le comunicó que iba a ser trasladado a una celda de tamaño reducido a 500 metros de donde se encontraba en el penal Ancón II.

“A la celda que lo querían trasladar era una celda de castigo. Una celda de 2 x 2, aislada, y a quinientos metros de los demás", indicó el abogado.

El anuncio del traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal Barbadillo llega un día después de que Infobae Perú revelara que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se reunió en su despacho con Carlos Camacho Sánchez, ex vocero de la red criminal de Rodolfo Orellana; y el mismo día en el que la Fiscalía realiza un allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta; y de oficinas vinculadas al titular del Minjus, como parte del Operativo Ícaro.

En días previos, el Ministerio de Justicia difundió una fotografía de una reunión entre el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, y el ministro Juan José Santiváñez, aunque ni el titular del Minjus, ni el representante del INPE han revelado el motivo de su encuentro en la sede del Ministerio en Miraflores.

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo

Martín Vizcarra ya está en Barbadillo

En medio de un fuerte contingente policial, Vizcarra fue trasladado hasta un ambiente especialmente acondicionado en dicho establecimiento. El cambio de centro penitenciario se concretó apenas un par de horas después del anuncio realizado por el ministro Juan José Santiváñez en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de medios de comunicación.

Durante una conferencia de prensa, el titular del sector explicó que, aunque los delitos que se le imputan a Vizcarra corresponden a su etapa como gobernador regional, el hecho de haber ejercido la Presidencia obliga a reevaluar el centro penitenciario en el que debe permanecer.

“El Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo”, anunció.

Asimismo, adelantó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió una nueva resolución que reglamenta los establecimientos donde serán internados los altos funcionarios.

Temas Relacionados

Martín VizcarraAncón IIINPEJuan José SantiváñezBarbadilloperu-politica

Últimas Noticias

Jazmín Pinedo respalda a América TV y pide diálogo para resolver la controversia con Gisela Valcárcel: “No ha existido abuso”

La conductora de Más Espectáculos expresó su confianza en América TV y rechazó que existiera abuso contra Gisela Valcárcel, aunque señaló que el canal manejó mal la información

Jazmín Pinedo respalda a América

Defensa nacional: estas son las 15 aeronaves que la Fuerza Aérea del Perú acaba de sumar a su flota

La jornada marcó un hito en la modernización operativa de la fuerza aérea peruana, que refuerza así sus capacidades estratégicas y humanitarias a nivel nacional

Defensa nacional: estas son las

Caso Ícaro: Todo sobre la nueva investigación contra Juan José Santiváñez y el allanamiento a Nicanor Boluarte

La presidenta Dina Boluarte acusó a los fiscales de fabricar carpetas con investigaciones y defendió la inocencia de su hermano

Caso Ícaro: Todo sobre la

Edison Flores desmintió que Alex Valera le haya dicho “soplón” a Hernán Barcos y recordó su polémica con Erick Noriega

El ‘Orejas’ aseguró que sabe el insulto que le lanzó el delantero de Universitario, pero prefirió guardárselo. También reconoció que realizó dura falta contra Fernando Gaibor en el clásico

Edison Flores desmintió que Alex

Airbag vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre su concierto en Lima

La banda de rock argentino regresa a nuestro país para hacer vibrar a sus seguidores

Airbag vuelve a Perú: fecha,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei habló por primera

Javier Milei habló por primera vez de las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Atacaron con piedras a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar a la comitiva: hay dos detenidos

Retenciones: el Gobierno estimó que este año perderá USD 1.500 millones de recaudación por la baja de alícuotas al agro

Descubren un poderoso pariente de los cocodrilos modernos que convivió con los dinosaurios en la Patagonia

Sin mencionarlo, Manuel Adorni habló por primera vez del caso de los audios

INFOBAE AMÉRICA
Misterio en Francia: hallaron un

Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

Ecuador y Perú refuerzan la cooperación en seguridad, empleo y comercio a dos meses de los 27 años de paz

Ecuador alcanzó un récord histórico en su balanza comercial en el primer semestre de 2025

Frente a la amenaza rusa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk abrieron la puerta de la Unión Europea a Moldavia

Cuál es el estudio que detecta antes el cáncer y puede salvar la vida de miles de personas

TELESHOW
Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”

La hija de Marcos Camino se metió en la interna de Los Palmeras y se distanció de su padre: “Fue por decisión de él”

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”