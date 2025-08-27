Un chofer de coaster que cubría la ruta Callao–Santa Anita fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en La Riel. (Composición: Infobae)

Un violento crimen sacudió la tarde de este miércoles a los vecinos de Santa Anita y El Agustino. Un chofer de transporte público perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando conducía su coaster en la zona conocida como La Riel, muy cerca del límite entre ambos distritos. El ataque, ejecutado por sujetos a bordo de una motocicleta, desató una rápida respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo de las comunas cercanas.

El conductor recibió varios disparos en plena vía, delante de pasajeros que viajaban en la unidad, lo que generó escenas de pánico entre los presentes. Testigos señalaron que los atacantes no se detuvieron a dialogar ni a robar, sino que abrieron fuego de manera directa.

Tras el ataque, los presuntos responsables intentaron huir a bordo de la motocicleta por la Vía de Evitamiento, lo que originó una persecución en la que participaron agentes de la Comisaría de El Agustino junto con personal de serenazgo de Ate y Santa Anita. El operativo incluyó el despliegue del Plan Cerco para cerrar posibles rutas de escape.

La persecución no solo llamó la atención de conductores y transeúntes, también generó momentos de tensión cuando se escucharon nuevas detonaciones en medio del tránsito de la zona. Finalmente, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron detenidos con armas en su poder, según confirmaron fuentes policiales.

Asesinato en plena ruta de transporte

Chofer de coaster fue asesinado a balazos en Santa Anita: ataque desató persecución y captura de sospechosos armados

El crimen ocurrió en una coaster que cubría el trayecto Callao–Santa Anita. La víctima, conductor de la unidad, quedó sin vida en el lugar a causa de los impactos de bala, mientras los pasajeros fueron evacuados por las autoridades tras el ataque.

Vecinos de la zona manifestaron preocupación por la frecuencia de hechos violentos en ese punto de la ciudad. La Policía acordonó el área y se espera el resultado de las diligencias que permitan establecer el móvil del asesinato.

Detención de los sospechosos

Los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría de El Agustino, donde se iniciaron las investigaciones. Según el parte preliminar, portaban armas de fuego que habrían sido utilizadas en el ataque. Además, se evalúa su posible vinculación con organizaciones criminales dedicadas a ajustes de cuentas y cobros extorsivos a conductores de transporte público.

La Policía informó que el Ministerio Público asumió el caso para continuar con las pesquisas y determinar las responsabilidades penales de los intervenidos. Mientras tanto, familiares de la víctima llegaron al lugar entre escenas de dolor, en busca de respuestas ante un hecho que enluta al gremio de transportistas.