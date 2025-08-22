Caen delincuentes que se hacían pasar por personal de Sedapal para asaltar casa de adultos mayores en SJL

Delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para robar en vivienda de ancianos en San Juan de Lurigancho. (Crédito: RPP)

Un grupo de delincuentes fue capturado luego de hacerse pasar por trabajadores de Sedapal para ingresar a la vivienda de una pareja de adultos mayores y robarles sus pertenencias en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió en una casa ubicada en la avenida Malecón Checa, donde los sujetos lograron engañar a las víctimas presentando un fotocheck falso que aparentaba acreditarlos como parte de la empresa de agua.

“Los agraviados serían una pareja de ancianos que por su edad fácilmente pueden ser engañados y, de esa manera, ellos (los delincuentes) han sorprendido al ingresar a su domicilio haciéndose pasar como trabajadores de Sedapal”, explicó el coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde de la Policía Nacional, en declaraciones a RPP.

Intervención policial y captura de la banda

El rápido accionar de los agentes del Escuadrón Verde permitió reducir y detener a los cuatro integrantes de la banda delictiva. Los detenidos fueron identificados como Raúl Loayza (44), Jonathan Chuquipiondo (34), José Matienzo Paúcar (46) y Rolando Ramírez Ramos (25). Según información policial, todos cuentan con antecedentes por diversos delitos.

Durante el operativo, se incautó el vehículo que utilizaban para movilizarse y cometer los robos en diferentes distritos de Lima. Asimismo, se recuperaron S/ 5.620 y 580 dólares en efectivo, montos que habrían sido obtenidos en recientes asaltos.

Operaban en distintos distritos de Lima

De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta organización delictiva no se limitaba a San Juan de Lurigancho. Sus integrantes se desplazaban hacia otros puntos de la capital empleando la misma modalidad de engaño: presentarse como supuestos trabajadores de servicios básicos para generar confianza en sus víctimas.

Los principales blancos de la banda eran adultos mayores y niños, sectores de la población que por su vulnerabilidad eran más propensos a abrir la puerta de sus viviendas sin verificar la identidad de los supuestos técnicos. Una vez dentro, los delincuentes se apoderaban de dinero, joyas y otros bienes de valor.

Policía recomienda extremar medidas de seguridad

El coronel Pedro Rojas Tipto exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones frente a este tipo de delitos. “Ante cualquier visita de trabajadores de servicios básicos, primero se debe verificar con la empresa la autenticidad del servicio solicitado. Si no se ha pedido una atención, lo más recomendable es no abrir la puerta y llamar a la Policía ante cualquier sospecha”, advirtió para RPP.

La Policía Nacional remarcó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en la red criminal y si han participado en otros robos con la misma modalidad. Mientras tanto, los cuatro sujetos capturados permanecerán bajo investigación y serán denunciados por robo agravado y suplantación de identidad.

Línea de emergencia PNP

En medio del incremento de la inseguridad en el país, las autoridades han enfatizado la importancia de que la ciudadanía conozca y utilice los números de contacto para reportar emergencias. Una llamada oportuna puede resultar crucial en situaciones de riesgo, ya que estos canales buscan garantizar una respuesta rápida y efectiva ante delitos, accidentes o cualquier hecho que ponga en peligro la vida e integridad de las personas.

Entre los servicios más relevantes se encuentra la Policía Nacional del Perú (PNP), que atiende denuncias a través de la línea 105 y los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) responde emergencias relacionadas con incendios, rescates y fugas de gas mediante el número 116.

En emergencias médicas, el SAMU atiende gratuitamente a nivel nacional con ambulancias a través del 106, mientras que ESSALUD, mediante el STAE, brinda atención y traslado a sus asegurados llamando al 117. Ambos servicios están disponibles las 24 horas y pueden ser vitales para salvar vidas.