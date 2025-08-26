San Marcos reabre un comedor universitario después de cinco años y se prepara para tener autoservicio

San Marcos reabre comedor universitario después de cinco años en esta sede - UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la reapertura de su comedor universitario en la sede de San Juan de Lurigancho, después de cinco años fuera de servicio. Con el inicio del plan piloto, alrededor de cien estudiantes de distintas facultades han recibido almuerzos en las primeras jornadas desde el relanzamiento.

Retorno del servicio tras larga inactividad

La reinstalación del comedor marca el final de una etapa de carencia para los alumnos de Química e Ingeniería Química, Ciencias Administrativas y Ciencias Contables, quienes no contaban con este beneficio desde antes de la pandemia. Mario Abraham Martínez Huapaya, jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, explicó que “el incremento de raciones será progresivo y responderá a la demanda de la comunidad estudiantil”, dado que la estrategia inicial contempla cien almuerzos diarios. El establecimiento atiende, por ahora, solo durante el almuerzo, ya que las raciones provienen del comedor de Cangallo, ubicado en el centro de Lima.

La reapertura responde a la necesidad de cubrir la alimentación básica de una comunidad conformada por unos setecientos estudiantes universitarios que cursan clases en esta sede de uno de los distritos más poblados de la capital peruana.

Hacia la implementación del autoservicio

La rectora de San Marcos, Dra. Jeri Ramón Ruffner, encabezó la ceremonia de reapertura y anunció la próxima transformación del esquema actual a un modelo de autoservicio. “Más adelante se implementará el autoservicio, para que los alumnos puedan servirse lo necesario y se nutran adecuadamente”, declaró la rectora durante el reinicio de actividades en la sede. El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad y autonomía en la atención de los estudiantes.

El plan contempla también la instauración de una cocina propia en las instalaciones de San Juan de Lurigancho, lo que permitirá sumar desayunos y cenas al menú universitario. Martínez Huapaya informó que “ya se encuentra en marcha un proyecto para habilitar en esta sede un espacio propio que permita la preparación de alimentos”.

Seguridad y extensión de servicios

La rectora informó sobre nuevas gestiones para fortalecer la seguridad en las instalaciones y mejorar las condiciones de traslado de los estudiantes. Invitó a los decanos a involucrarse de forma activa en la sede, invitación que busca mantener la atención sobre las necesidades de la comunidad estudiantil.

Además de participar en la reapertura del comedor, la rectora Ramón Ruffner visitó salones del Centro Preuniversitario y del Centro de Idiomas, reafirmando el compromiso institucional de UNMSM para mejorar las oportunidades y los servicios en todas sus sedes.

Fallida demanda por menús vegetarianos

De manera paralela, la universidad no estará obligada a ofrecer un menú vegetariano en sus comedores. Una reciente resolución judicial dejó sin efecto la demanda interpuesta por un grupo de estudiantes que solicitaba la inclusión de esta opción alimentaria en las instalaciones de San Marcos. El caso atrajo el interés de la comunidad universitaria al poner en discusión los derechos alimentarios y las posibilidades de diversificación en los servicios que ofrece la institución a su estudiantado.

La línea institucional mantiene el foco en ampliar y consolidar los servicios básicos, proyectando una oferta alimentaria más inclusiva que atienda tanto a la demanda académica como a la calidad de vida de quienes estudian en esta universidad.