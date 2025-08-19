Universidad San Marcos se disculpa con Marina Gold por expulsión y evalúa intervención de seguridad: “Se ha solicitado un informe”

Marina Gold y el posible motivo de su expulsión de San Marcos. TikTok

En medio de la controversia generada por la expulsión de Marina Gold durante la feria vocacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la casa de estudios ofreció disculpas públicas a la creadora de contenido y anunció que ya investiga el accionar de su personal de seguridad. Este hecho, que se viralizó en redes sociales, ocurrió el viernes 15 de agosto y generó debate sobre el acceso, la libertad de información y el uso de la fuerza en espacios universitarios.

La versión oficial: orden institucional, protección de menores y proceso en curso

San Marcos difundió un comunicado donde sostuvo que “en ningún momento hubo intención de discriminar o censurar, sino de preservar el orden y la integridad del evento, que congregó a miles de estudiantes menores de edad y familias en búsqueda de información veraz”.

La universidad recalcó que el acceso a la feria vocacional era libre para el público, siempre que los asistentes respetaran las normas internas. “San Marcos garantiza el libre acceso a sus eventos académicos, siempre que se respeten las normas de conducta y seguridad establecidas”, señaló la institución en su pronunciamiento.

El incidente ocurrió cuando Marina Gold y un grupo de amigos realizaban grabaciones para su canal digital dentro de la feria, interactuando con jóvenes sobre su experiencia universitaria y los exámenes de admisión. Aunque la influencer calificó su contenido como “sano” y “respetuoso”, el personal de seguridad decidió retirarla, sucediendo allí el altercado que fue documentado por asistentes y difundido en varias plataformas digitales.

La universidad justificó el procedimiento invocando la Ley de protección al menor, que regula la exposición de niños y adolescentes en espacios públicos y restringe la grabación de imágenes sin autorización expresa, especialmente en actividades con presencia masiva de menores.

“La universidad no restringe el derecho a la información, pero sí regula el uso de grabaciones en espacios cerrados cuando estas interfieren con las actividades programadas o la privacidad de los asistentes”, indica el comunicado difundido por la UNMSM.

Disculpas públicas y el reconocimiento de un accionar excesivo

La intervención cobró mayor notoriedad cuando, en el procedimiento de desalojo, un agente de seguridad arrebató el teléfono celular de Marina Gold mientras la creadora de contenido intentaba registrar su salida del recinto.

La universidad reconoció este hecho y expresó: “Lamentablemente, un agente de seguridad protagonizó un altercado, tomando su celular cuando grababa al momento de retirarse. Por ello le ofrecemos las disculpas del caso e indicamos que se ha solicitado un informe al respecto”.

La propia Marina Gold narró su experiencia, afirmando que su intención no era provocar ni vulnerar las reglas, sino generar contenido para su audiencia. “Yo les estaba haciendo preguntas. Estábamos interactuando de una manera muy sana, muy en paz. No estábamos con ningún ánimo de hacer morbo”, declaró la creadora tras el hecho, reiterando que desconocía cualquier restricción sobre grabaciones dentro del evento.

El episodio provocó también protestas y comentarios encontrados entre los asistentes. Algunos estudiantes y expositores calificaron el desalojo como desproporcionado, mientras que otros respaldaron la potestad universitaria para salvaguardar la privacidad y el desarrollo de eventos académicos, más aún cuando involucran a menores.

En el comunicado oficial, la UNMSM reiteró que sus puertas permanecen abiertas a quienes busquen orientación sobre los procesos de admisión y que priorizarán el resguardo e integridad de todos los visitantes. Adicionalmente, aclaró que la enseñanza en pregrado es gratuita y no existen cobros de matrícula para quienes ingresan a su primera carrera, despejando dudas surgidas tras protestas paralelas de estudiantes en la misma jornada.

El caso sigue bajo revisión interna mientras la universidad espera el resultado del informe solicitado. El debate público mantiene el foco en los límites entre la seguridad institucional y el respeto a los derechos de los visitantes y creadores de contenido en espacios educativos.