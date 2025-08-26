Rafael López Aliaga asegura que el ministro de Transportes dejará su cargo para postular al nuevo Parlamento

Rafael López Aliaga asegura que el ministro de Transportes dejará su cargo para postular al Congreso |América TV

La tensión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del alcalde Rafael López Aliaga. Durante la presentación del segundo lote de trenes, el burgomaestre aseguró que el ministro César Sandoval tiene previsto dejar su cartera en octubre para presentarse como candidato al Congreso, lo que —según dijo— explica las trabas en torno al proyecto ferroviario.

El alcalde sostuvo que la ciudad no puede seguir postergando obras de gran envergadura y denunció que el Ejecutivo viene obstaculizando el inicio del tren Lima–Chosica. A su vez, condicionó la cesión en uso de la vía férrea al MTC, medida que, de no concretarse en plazos cortos, será revertida. Con ello, volvió a confrontar directamente al ministro Sandoval, a quien acusa de priorizar intereses políticos antes que soluciones técnicas.

Cesión en uso del tren Lima–Chosica

López Aliaga anunció que el corredor ferroviario Lima–Miraflores–Rica será entregado en administración al Ministerio de Transportes, pero estableció una cláusula resolutiva. Precisó que la Municipalidad dejará sin efecto el acuerdo si la cartera no logra poner en marcha la operación en el menor tiempo posible, ya que considera que la capital no puede seguir soportando un sistema de transporte deficiente.

Rafael López Aliaga trenes MML

El pronunciamiento se realizó durante la llegada del segundo lote de trenes, que incluye cuarenta y siete vagones, ocho locomotoras y cuatro contenedores de repuestos. Según el burgomaestre, esta adquisición demuestra la voluntad de la comuna de impulsar el proyecto, pese a las trabas que —aseguró— enfrenta desde el Ejecutivo.

Críticas al ministro Sandoval

El alcalde cuestionó la negativa del ministro Sandoval de aplicar un decreto de urgencia para acelerar la ejecución del tren. “Me sorprende cuando dice que no es materia de urgencia. Hace dos semanas envié el planteamiento al premier Arana y hasta hoy no hay respuesta”, declaró en su intervención pública.

Aseguró que la posición del ministro no responde a criterios técnicos, sino a intereses personales. Para el burgomaestre, resulta incomprensible que se desestime un pedido que busca aliviar el transporte de miles de ciudadanos que diariamente se desplazan entre Lima y Chosica.

El ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se enfrentan públicamente por la implementación del tren Lima-Chosica. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Andina)

Señalamientos sobre intereses políticos

López Aliaga sostuvo que Sandoval dejará su cargo en octubre con el fin de postular al nuevo Parlamento. “Ese señor va a renunciar para ser candidato de su partido, ya viene con una misión”, expresó ante los asistentes al evento. Además, recordó que en el pasado el ministro lo habría visitado para solicitar respaldo político, situación que —según dijo— confirma sus intenciones electorales.

El alcalde remarcó que el titular del MTC se ha enfocado en ganar exposición mediática, antes que en atender la demanda de transporte de la capital. “Se ha ganado pantalla, pero a costa de bloquear una obra necesaria para la ciudad”, manifestó.

Postura frente a las mesas técnicas

El burgomaestre adelantó que la Municipalidad de Lima no participará en futuras reuniones técnicas convocadas por el MTC. Indicó que solo aceptará dialogar si la convocatoria proviene del presidente del Consejo de Ministros, y bajo el compromiso de que el encuentro tenga carácter estrictamente técnico.

Finalmente, informó que el segundo lote de trenes será trasladado al Parque de la Muralla, donde se ha acondicionado un espacio para su exhibición al público. Con ello, aseguró, los ciudadanos podrán conocer de cerca las unidades que formarán parte del proyecto ferroviario mientras se define la fecha de inicio de operaciones.