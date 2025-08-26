Perú

Postulante a Medicina en universidad de Arequipa es sorprendido con aparatos electrónicos ocultos durante examen de admisión

Un joven de 18 años fue intervenido por la Policía en pleno proceso de ingreso a la Universidad Católica Santa María. Según el parte, llevaba cables cosidos en su ropa y audífonos diminutos, presuntamente para recibir ayuda externa

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Caso de postulante con dispositivos
Caso de postulante con dispositivos en examen reaviva sospechas sobre procesos de admisión en la UCSM. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

El examen de admisión de la Universidad Católica Santa María (UCSM), realizado este domingo 24 de agosto, se desarrollaba bajo estrictas medidas de seguridad cuando un postulante de 18 años fue sorprendido con aparatos ocultos en su ropa. El joven, identificado como Leonel Q.F., se presentaba al proceso con la esperanza de ingresar a la carrera de Medicina, una de las más competitivas de la institución. Sin embargo, su conducta levantó sospechas entre los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que terminó en una intervención antes de que inicie la prueba.

El nerviosismo del estudiante llamó la atención de los agentes del área de Estafas y Otras Defraudaciones de la Divincri. Según el parte policial, al momento de la revisión se descubrió que llevaba cables cosidos en su polo y ropa interior, además de unos audífonos diminutos que solo podían retirarse con un imán. Estos equipos, de acuerdo con la investigación preliminar, habrían sido utilizados para recibir información externa durante el examen.

El caso ocurre en medio de un contexto delicado. Desde enero de este año, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación por un presunto tráfico de vacantes en la facultad de Medicina de la misma universidad. Este nuevo episodio, ocurrido en pleno examen presencial, reaviva las alertas sobre posibles irregularidades en los procesos de ingreso y la presión que enfrentan los postulantes y sus familias para asegurar una vacante en una de las carreras más demandadas.

La intervención del joven

La detención de Leonel Q.F. sucedió minutos antes de que inicie la prueba. Según fuentes policiales, los aparatos incautados estaban diseñados para pasar desapercibidos. Los audífonos eran de un tamaño muy reducido y se encontraban colocados en el oído interno. Solo podían retirarse con un imán.

El postulante, quien buscaba un cupo en Medicina, fue conducido a la sede policial para continuar con las diligencias. La universidad, por su parte, no se pronunció de inmediato sobre la situación del joven ni sobre las medidas que adoptará en torno a su participación en el proceso.

Investigación previa por tráfico de vacantes

universidad católica santa maría arequipa
universidad católica santa maría arequipa

El hecho no es aislado. Desde el 21 de enero de este año, la Fiscalía investiga un presunto caso de venta de vacantes en la facultad de Medicina de la UCSM. Documentos a los que accedió Pancarta.pe indican que se habría pagado 27 mil soles para asegurar el ingreso de un postulante en el proceso ordinario del 15 de diciembre de 2024.

La denuncia fue presentada por el exvicerrector administrativo de la casa de estudios, César Cáceres Zárate. Según el escrito, existiría una red con acceso privilegiado a los sistemas de admisión, que ofrecía vacantes a familias cuyos hijos no lograban alcanzar los puntajes de ingreso.

“Me dijeron: nosotros trabajamos en el área de admisión y damos un apoyo a las personas que están postulando y están cerca al ingreso”, se escucha en un audio atribuido al padre de un postulante, presentado como prueba en la denuncia. En esa grabación, el progenitor asegura que recibió la propuesta de manera sorpresiva, tras varios intentos fallidos de su hijo por ingresar a Medicina.

El área de imagen institucional de la UCSM reconoció, a través de una comunicación con Pancarta.pe, la existencia de la denuncia. Indicaron que la institución colabora con las diligencias fiscales y que el caso fue puesto en conocimiento del Consejo Universitario el 9 de enero. Según su versión, en un plazo de cinco días se decidió llevar el asunto al Ministerio Público.

No obstante, la universidad rechazó que exista una “mafia” al interior de la institución dedicada a la venta de vacantes. Además, cuestionaron al denunciante, a quien acusaron de no presentarse a citaciones relacionadas con la investigación. Cáceres, por su parte, negó tal señalamiento y aseguró que nunca recibió convocatorias adicionales a las derivadas de su propia denuncia.

Dos procesos en paralelo

La denuncia del ex vicerrector y la investigación iniciada por la universidad habrían dado origen a dos carpetas fiscales. Según fuentes legales consultadas por el medio, esta situación no debería ocurrir, pues por principio de acumulación ambos procesos tendrían que tramitarse en una sola investigación.

El área de imagen institucional fue consultada sobre el acceso al documento del Consejo Universitario o a la denuncia interpuesta, pero indicaron que no contaban con esos archivos disponibles. Esto genera dudas sobre la formalidad de los pasos adoptados por la universidad.

