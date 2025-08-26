Perú

INPE desmiente a Martín Vizcarra: descarta nuevo traslado y confirma que continúa en tópico del penal Ancón II

Previo a culminar la audiencia de este martes, el expresidente denunció un presunto intento por cambiarlo del lugar en el que se encuentra, así como una “serie de abusos” en su contra

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
INPE se pronunció tras audiencia
INPE se pronunció tras audiencia de Martín Vizcarra. | REUTERS/Gerardo Marin

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió las declaraciones de Martín Vizcarra sobre un presunto nuevo traslado dentro del penal Ancón II y ratificó que el exmandatario permanece en el tópico médico de ese centro penitenciario. La institución se pronunció tras la audiencia judicial en la que el expresidente expresó su preocupación por un eventual cambio de ambiente y denunció supuestos abusos durante el proceso.

A través de un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, la institución aseguró que el recluso no será trasladado a otro ambiente del penal y que sea víctima de abusos. “Muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, mencionaron.

Además, confirmaron que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de este recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión. Reiteraron que sus acciones “se ajustan a los procedimientos regulares en el manejo de la población penitenciaria”, como parte de los derechos fundamentales de los internos.

Comunicado del INPE.
Comunicado del INPE.

¿Qué dijo Martín Vizcarra?

Al cierre de la última audiencia de su juicio oral, desarrollada el lunes a través de videoconferencia, Martín Vizcarra manifestó: “Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2.000 internos, o a otro penal. No sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, sostuvo ante el tribunal.

También denunció que el último traslado, realizado el viernes 22 de agosto desde el penal Barbadillo hacia Ancón II, se ejecutó sin que se le notificara formalmente y sin que mediara resolución ni comunicación oficial. “O sea, simplemente como un objeto me agarran,me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal“, cuestionó.

“A pesar de ello, esté donde esté, siempre me uniré a las audiencias porque yo confío en la justicia y me presento ante ella, aunque la justicia cometa actos de injusticia en contra mío, pero ese ya es otro tema. Solamente quería dejar claramente mi posición, señorita magistrada, y por su intermedio a todo el pleno de los magistrados que lo acompañan”, sentenció.

Martín Vizcarra denuncia que sería nuevamente trasladado a otro penal. Video: Justicia TV

¿Por qué Martín Vizcarra se encuentra en el tópico del Penal?

Martín Vizcarra permanece en el tópico médico del penal Ancón II debido a razones de logística, seguridad y salud, según confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El expresidente fue traslado el 22 de agosto desde el penal Barbadillo a Ancón II para cumplir una orden de prisión preventiva en el marco del proceso judicial por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

El área de tópico dentro del penal, conocida internamente como clínica, cumple una función de atención médica y observación para internos que requieren vigilancia especial. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, el espacio fue asignado de modo exclusivo para evitar su contacto con el resto de la población penitenciaria, como medida preventiva ante eventuales riesgos para su integridad. El INPE señaló que desde su ingreso, permanece en una zona aislada, con presencia constante de personal de seguridad y condiciones adecuadas para el resguardo de su salud física y psicológica.

Parte de la justificación para mantener a Vizcarra en el tópico responde a que la celda definitiva que ocupará se encontraba en proceso de remodelación y refuerzo, buscando ajustar las condiciones del ambiente a su perfil particular como exjefe de Estado. Los trabajos incluían adecuación de baño propio, pintado, mejoramiento de ventanas y refuerzo de seguridad. Mientras se desarrollan estas obras, el área médica fue habilitada únicamente para uso temporal del interno.

Temas Relacionados

INPEMartín VizcarraPerú Primeroperu-politica

Últimas Noticias

Arturo Vásquez, director de Gerens: bajo las condiciones actuales, el destino del gas del Lote 58 es la exportación

La carencia de proyectos industriales y de infraestructura adecuada impide que inversionistas comprometan recursos para el desarrollo doméstico del gas natural, advierte el experto

Arturo Vásquez, director de Gerens:

Senamhi advierte continuación de fenómeno climatológico en cinco regiones de la sierra norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que entre el 27 y 28 de agosto se mantendrán ráfagas de viento de hasta 45 km/h en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura

Senamhi advierte continuación de fenómeno

Juan Pablo Varillas alista su regreso tras cuatro meses de ausencia: tenista peruano se anotó en Challenger argentino de Villa María

La exprimera raqueta nacional no compite oficialmente desde el 6 de mayo de este año en el Challenger de Santos. En Córdoba, Gonzalo Bueno también tendrá acción

Juan Pablo Varillas alista su

¿Quiénes no deben comer plátano verde?

Aunque el plátano verde es muy valorado por su capacidad para aportar saciedad, no todas las personas pueden consumirlo sin riesgos

¿Quiénes no deben comer plátano

Gisela Valcárcel sí ingresó a América TV, pero le impidieron promocionar su programa digital, según Rodrigo González

El conductor de ‘Amor y Fuego’ aseguró quela “Señito” sí estuvo en el canal, pero no pudo anunciar ‘Mostritos y Pirañas’, su nuevo programa digital.

Gisela Valcárcel sí ingresó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron el ADN de otras

Hallaron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

Tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán recibieron penas de cárcel por corrupción

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

TELESHOW
Nació Cata, la hija de

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”