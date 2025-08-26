INPE desmiente a Martín Vizcarra: descarta nuevo traslado y confirma que continúa en tópico del penal Ancón II

INPE se pronunció tras audiencia de Martín Vizcarra. | REUTERS/Gerardo Marin

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió las declaraciones de Martín Vizcarra sobre un presunto nuevo traslado dentro del penal Ancón II y ratificó que el exmandatario permanece en el tópico médico de ese centro penitenciario. La institución se pronunció tras la audiencia judicial en la que el expresidente expresó su preocupación por un eventual cambio de ambiente y denunció supuestos abusos durante el proceso.

A través de un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, la institución aseguró que el recluso no será trasladado a otro ambiente del penal y que sea víctima de abusos. “Muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, mencionaron.

Además, confirmaron que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de este recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión. Reiteraron que sus acciones “se ajustan a los procedimientos regulares en el manejo de la población penitenciaria”, como parte de los derechos fundamentales de los internos.

Comunicado del INPE.

¿Qué dijo Martín Vizcarra?

Al cierre de la última audiencia de su juicio oral, desarrollada el lunes a través de videoconferencia, Martín Vizcarra manifestó: “Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2.000 internos, o a otro penal. No sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, sostuvo ante el tribunal.

También denunció que el último traslado, realizado el viernes 22 de agosto desde el penal Barbadillo hacia Ancón II, se ejecutó sin que se le notificara formalmente y sin que mediara resolución ni comunicación oficial. “O sea, simplemente como un objeto me agarran,me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal“, cuestionó.

“A pesar de ello, esté donde esté, siempre me uniré a las audiencias porque yo confío en la justicia y me presento ante ella, aunque la justicia cometa actos de injusticia en contra mío, pero ese ya es otro tema. Solamente quería dejar claramente mi posición, señorita magistrada, y por su intermedio a todo el pleno de los magistrados que lo acompañan”, sentenció.

Martín Vizcarra denuncia que sería nuevamente trasladado a otro penal. Video: Justicia TV

¿Por qué Martín Vizcarra se encuentra en el tópico del Penal?

Martín Vizcarra permanece en el tópico médico del penal Ancón II debido a razones de logística, seguridad y salud, según confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El expresidente fue traslado el 22 de agosto desde el penal Barbadillo a Ancón II para cumplir una orden de prisión preventiva en el marco del proceso judicial por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

El área de tópico dentro del penal, conocida internamente como clínica, cumple una función de atención médica y observación para internos que requieren vigilancia especial. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, el espacio fue asignado de modo exclusivo para evitar su contacto con el resto de la población penitenciaria, como medida preventiva ante eventuales riesgos para su integridad. El INPE señaló que desde su ingreso, permanece en una zona aislada, con presencia constante de personal de seguridad y condiciones adecuadas para el resguardo de su salud física y psicológica.

Parte de la justificación para mantener a Vizcarra en el tópico responde a que la celda definitiva que ocupará se encontraba en proceso de remodelación y refuerzo, buscando ajustar las condiciones del ambiente a su perfil particular como exjefe de Estado. Los trabajos incluían adecuación de baño propio, pintado, mejoramiento de ventanas y refuerzo de seguridad. Mientras se desarrollan estas obras, el área médica fue habilitada únicamente para uso temporal del interno.