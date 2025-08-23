Perú

Resultados San Marcos simulacro: LINK para saber tu puntaje en la prueba de hoy

Miles de estudiantes rindieron este sábado una evaluación de ensayo a puertas del examen de ingreso el cual se llevará a cabo en septiembre

Por Alejandro Aguilar

San Marcos anunció se simulacro
San Marcos anunció se simulacro como preparación al examen de admisión - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organizó un simulacro presencial de admisión 2026-I para los días 23 y 24 de agosto en su campus. Esta jornada tiene el objetivo de que los postulantes se familiaricen con el examen, las reglas y la dinámica que encontrarán en el proceso de selección final.

La primera jornada se organizó este sábado y contó con la presencia de miles de jóvenes que se inscribieron en las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería y Ciencias Económicas y de la Gestión.

Infobae Perú obtuvo información de que los resultados estarían disponibles en el sitio web oficial de San Marcos entre las 18 y 19 horas de este sábado.

San Marcos es una de
San Marcos es una de las universidades más destacadas del Perú - Créditos: UNMSM.

Link de resultados simulacro San Marcos

  • Ingresa a esta página (LINK)
  • Elige la opción de resultados
  • Digita el código de postulación

Es importante precisar que este domingo le tocará rendir el simulacro a los alumnos de los alumnos de Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

¿Qué objetos están prohibidos?

Al igual que en esta fecha, para la jornada de este 24 de agosto se aplicarán las mismas normas. La UNMSM informó a través de sus redes sociales acerca de las prendas y objetos que no se podrán llevar durante el examen, con el propósito de asegurar la transparencia y seguridad en la evaluación.

Entre las limitaciones en la vestimenta se encuentran las prendas con capucha, pantalones jeans, cinturones, gorros y cualquier tipo de mochila, cartera o maletín. Tampoco se permitirá el ingreso de billeteras ni el uso de colets o ganchos para el cabello.

San Marcos publicó el código
San Marcos publicó el código de vestimenta en sus redes sociales - Créditos: UNMSM.

Respecto a la ropa permitida, únicamente se aceptarán camisetas, chompas y casacas sin capucha, así como pantalones de tela, algodón, franela o hilo sin piezas metálicas ni adornos. El calzado debe estar libre de hebillas, ojales u otros elementos de metal. Las personas con cabello largo tendrán que llevarlo suelto, sin colets ni ganchos, y no podrán usar aretes o piercings.

Está prohibido portar lápices, reglas, tajadores, borradores, hojas sueltas, separatas, revistas, libros, cuadernos y cualquier dispositivo electrónico, incluidos smartphones, tablets, relojes inteligentes, radios, reproductores de audio, memorias USB y microcámaras. Además, no se podrá ingresar con tarjetas bancarias, de transporte público, cables ni aparatos que transmitan o reciban datos.

San Marcos comunicó que objetos
San Marcos comunicó que objetos están prohibidos - Créditos: UNMSM.

Queda restringido el uso de toda clase de joyas o accesorios como anillos, relojes, pulseras, llaveros y llaves. Por último, no estará permitido ingresar servilletas, alimentos, bebidas ni caramelos. La universidad resalta que estas medidas buscan evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad del proceso.

Cronograma del examen de admisión

San Marcos estableció cuáles serán las cuatro fechas del examen y está divididos según el área del estudiante.

  • Sábado 13 de septiembre: Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.
  • Domingo 14 de setiembre: Ciencias Básicas e Ingeniería.
  • Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud
  • Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana

Carreras de la UNMSM

Área A: Ciencias de la Salud

En este grupo se incluyen las carreras de Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Farmacia y Bioquímica, Ciencias de los Alimentos, Toxicología y Odontología. Además, se ofrecen diferentes especialidades en Tecnología Médica, como Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Terapia Física y Rehabilitación, Radiología y Terapia Ocupacional. Completan la lista Medicina Veterinaria, Psicología, y Psicología Organizacional y de la Gestión Humana.

Área B: Ciencias Básicas

Esta área contempla especialidades como Química, Ciencias Biológicas, Genética y Biotecnología, Microbiología y Parasitología, Física, Matemática, Estadística, Investigación Operativa y Computación Científica.

Área C: Ingeniería

Este campo incluye programas como Ingeniería Química, Agroindustrial, del Agua y Tecnologías de Tratamiento, Mecánica de Fluidos, Geológica, Geográfica, de Minas, Metalúrgica, Civil, Ambiental, Industrial, Textil y Confecciones, Seguridad y Salud en el Trabajo, Logística y Cadena de Suministro Digital, Electrónica, Eléctrica, de Telecomunicaciones, Biomédica, Mecatrónica, Nuclear, de Sistemas, de Software y Ciencia de la Computación. También se encuentra la carrera de Arquitectura y Urbanismo.

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Aquí se agrupan carreras como Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto y Finanzas Públicas, Criminalística Financiera Forense, y las distintas especialidades en Economía, como Economía Pública y Economía Internacional.

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

En este bloque figuran las opciones de Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, así como las diferentes menciones en Educación: Inicial, Primaria, Secundaria y Física. También se imparten estudios en Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.

