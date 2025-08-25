Maju Mantilla reapareció y rompió su silencio tras separación de Gustavo Salcedo: “Han sido días complicados”

Maju Mantilla volvió este lunes 25 de agosto a la conducción de ‘Arriba mi Gente’ tras ausentarse el jueves y viernes anteriores luego del anuncio público de su separación de Gustavo Salcedo. La Miss Mundo 2004 eligió dirigirse a la audiencia en vivo, marcando su primer pronunciamiento luego de que su expareja informara la disolución del matrimonio y la existencia de una conciliación legal tras meses de distanciamiento.

Desde los primeros minutos del programa matutino, se percibía expectación por conocer cómo abordaría Maju uno de los momentos personales más comentados en los últimos días. Aunque en pantalla se mostró serena y profesional, la conductora aprovechó para reconocer la dificultad del momento y la preocupación por la actual situación familiar.

“Yo quiero aprovechar este momento, esta mañana, para saludarlos, pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados, para mi familia, para mí”, afirmó momentos después de regresar al set.

Maju Mantilla reapareció en Arriba mi Gente y rompió su silencio tras separación: “Han sido días complicados”

Sin entrar en detalles sobre las causas de la separación, Maju Mantilla marcó distancia respecto al comunicado emitido por el padre de sus hijos, dejando en claro que existen más aspectos personales en juego que el fin de su matrimonio. “Esto se suma a que tengo otros temas personales que me tienen preocupada, pero como siempre y me ha caracterizado, yo voy a resolver y afrontar mis problemas de forma privada sin exponerlos”, explicó dirigiéndose tanto a la teleaudiencia como a quienes especulan sobre su vida privada.

La conductora de Latina enfatizó su pedido para que eviten difundir rumores y opiniones sobre el proceso que atraviesa, declarándose firme en la decisión de no explicar públicamente las circunstancias detrás de la ruptura. “Les pido se dejen de suposiciones, especulaciones, juicios erróneos, no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer”, recalcó de manera breve, pero contundente.

Durante su intervención, Maju también dedicó palabras de agradecimiento al público por las muestras de apoyo: “Voy a agradecerles a ustedes por su cariño, pero sobre todo por su comprensión. Gracias por eso y estamos aquí para continuar trabajando”, concluyó antes de continuar con la dinámica habitual del magazine.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron en el 2012

El comunicado de Gustavo Salcedo que anuncia su separación de Maju

La noche del 20 de agosto, Gustavo Salcedo eligió sus redes sociales para comunicar la noticia que había mantenido en reserva durante meses. A través de sus historias de Instagram, el deportista confirmó el término de su relación con Maju Mantilla y precisó que la pareja llegó a una conciliación legal. En su mensaje, aclaró que la decisión se había procesado con tiempo y de manera consensuada.

Entre los párrafos de su comunicado, Salcedo expresó: “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”. El texto fue cuidadosamente elaborado para evitar detalles personales y centrarse en el respeto hacia la familia.

En otro fragmento, recalcó: “Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino”. Así, el anuncio reconocía tanto lo compartido como padres como el cierre definitivo de su vida en común.

Gustavo Salcedo anuncia fin de su matrimonio con Maju Mantilla: reacción de Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El cierre del comunicado de Salcedo incluyó una consideración para sus hijos y su entorno cercano: “Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”. Finalmente, pidió respeto y comprensión de parte del público y los medios, dejando clara su intención de evitar cualquier tipo de polémica o mayor exposición: “Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha generado numerosos comentarios en redes sociales y espacios mediáticos, pero ambos protagonistas optaron por mantener una postura reservada, privilegiando el bienestar de sus hijos y la protección de su vida privada.