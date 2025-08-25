Hospital de la Policía colapsa: pacientes esperan hasta el 2026 por una cita mientras médicos atienden en Palacio de Gobierno

Pacientes del Hospital de la PNP tienen que esperar cita hasta dentro de dos años | Latina TV

El Hospital de la Policía “Luis N. Sáenz” atraviesa una crisis marcada por la falta de especialistas en áreas claves como endocrinología, cardiología y neurología. Los pacientes aseguran que la espera por una consulta puede extenderse hasta dos años, una situación que ha generado malestar entre asegurados que sirvieron a la institución durante décadas.

En paralelo, un informe interno expuesto por el dominical Punto Final reveló que médicos de estas mismas especialidades han sido destacados a Palacio de Gobierno para atender de manera permanente a la presidenta y a su personal. El contraste entre la larga lista de espera en el hospital y la atención inmediata en la sede presidencial ha desatado reclamos de usuarios y familiares de policías en actividad y en retiro.

Testimonios de pacientes que esperan años

Los pasillos del hospital reflejan la frustración de los asegurados. Hermilio, un expolicía que sirvió 31 años, contó que solicitó una cita en noviembre de 2024 y recién fue programado para marzo de 2026. “Parece una burla”, señaló al dominical.

Pacientes del Hospital de la Policía muestran sus citas programadas para 2026 en áreas de alta demanda. Captura: Latina

La situación no es aislada. Rosario Pizarro, esposa de otro agente en retiro, también figura en la lista de espera. Ella solicitó atención en endocrinología y recibió fecha para febrero de 2026. Relató que además requiere citas en cardiología, neurología y nefrología, pero las programaciones siguen igual de distantes.

Especialidades críticas con listas saturadas

El documento difundido por Punto Final confirma que el área de endocrinología registra un promedio de 3,442 atenciones mensuales. La sobrecarga ha generado tiempos de espera de entre cinco y siete meses, que en algunos casos llegan hasta marzo de 2026.

La crisis no se limita a esa especialidad. Neurología también enfrenta un déficit: de los pocos médicos disponibles, dos salieron del rol por iniciar una segunda especialidad y uno entró en descanso médico por una cirugía. Para octubre se sumará otra baja debido a vacaciones programadas. Esta situación ha dejado al servicio al borde del cierre de consultorios.

Médicos destacados a Palacio de Gobierno

Foto de archivo ilustrativa de banderas de Perú sobre el Palacio de Gobierno en Lima November 14, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El mismo informe advierte que, pese a la alta demanda, especialistas fueron asignados a Palacio de Gobierno. Uno de los casos señalados es el del mayor endocrinólogo Franco Benítez William, quien labora en la sede presidencial desde hace varios años. El hospital solicitó su retorno “debido a la necesidad de personal”, pero hasta ahora no ha sido reincorporado.

En respuesta, un mensaje de la Presidencia enviado a Punto Final aseguró que la cantidad de médicos en Palacio responde a “necesidades operativas” y que desde 2022 se mantiene un número mínimo de especialistas para atender al personal y visitantes. Sin embargo, fuentes del hospital cuestionaron que perfiles tan demandados como endocrinólogos o neurólogos permanezcan destacados en una oficina gubernamental.

Policías y familias en espera interminable

La investigación mostró largas colas de asegurados desde la madrugada, con personas que esperan ser atendidas sin éxito. Una paciente reclamó que las consultas solo se brinden hasta el mediodía, lo que reduce aún más las posibilidades de conseguir una cita.

Pacientes cuestionan horarios reducidos en consultorios que limitan aún más las posibilidades de atención.

Ex policías y familiares expresaron indignación al considerar que, pese a décadas de servicio, deben esperar años para conocer un diagnóstico. “Yo no sé qué tendré, qué enfermedades. He trabajado en la institución y ahora me hacen esperar hasta el 2026”, dijo Marita, otra usuaria en lista de espera.

Los testimonios expuestos por Punto Final reflejan cómo la falta de médicos y las decisiones de reasignación han dejado a miles de asegurados en una situación crítica. Mientras tanto, la atención en Palacio de Gobierno se mantiene sin interrupciones y con especialistas a disposición en el mismo recinto presidencial.