SERUMS 2025-II: Cuándo se conocerán los resultados de la evaluación para profesionales de la salud

El proceso de evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2025-II avanza en Perú. Según el cronograma oficial, la evaluación para el SERUMS 2025-II se realizó el 24 de agosto, mientras que los resultados preliminares del examen estarán disponibles a partir del 27 de agosto.

Para los postulantes que consideren necesaria una posible modificación de su calificación, la presentación de solicitudes de revisión podrá hacerse el 28 de agosto a través del Sistema de Gestión Documental (SGD) del Ministerio de Salud.

La absolución de las solicitudes de revisión se resolverá el 29 de agosto, según lo estipulado en el cronograma difundido por el Ministerio de Salud. La publicación de los resultados finales está programada para el 1 de setiembre de 2025, fecha en la que se oficializarán los nombres de quienes lograron acceder a las plazas SERUMS en la modalidad de remunerados y equivalentes.

¿Cómo presentar solicitudes de revisión de resultados en el SERUMS 2025-II?

Los postulantes del SERUMS 2025-II que deseen solicitar una revisión de sus resultados podrán realizar este trámite de manera virtual. La presentación de la solicitud debe ejecutarse el 28 de agosto de 2025, de acuerdo con el cronograma oficial publicado por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para el proceso, se utiliza el Sistema de Gestión Documental (SGD) del MINSA, plataforma digital habilitada para recibir documentos y peticiones relacionadas con el proceso. Los profesionales deben ingresar al portal de la Mesa de Partes Virtual disponible en https://sgd.minsa.gob.pe/appmesapartesenlinea/inicio?tid=2*mesadepartes, donde se presentan los documentos requeridos y se registra la solicitud de revisión, que deberá ser atendida en los siguientes días.

La respuesta a estas solicitudes se dará el 29 de agosto de 2025, tal como indica el cronograma, y los resultados finales de la evaluación se publicarán el 1 de setiembre.

¿Fecha de inicio de los SERUMS 2025-II?

Según la norma emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), el inicio del SERUMS 2025-II para profesionales de la salud iniciará el mes de octubre. En específico, para aquellos que hayan obtenido el puntaje adecuado para la asignación de plazas remuneradas, el programa iniciará a partir del 1 de octubre de 2025.

La Resolución Ministerial N° 542-2025/MINSA también indica que los profesionales de la salud que consigan el puntaje para acceder a plazas equivalentes iniciarán su servicio a partir del 10 de octubre de 2025.

Ambas modalidades del SERUMS 2025-II finalizarán su servicio el 30 de setiembre de 2026, ya que la duración del programa es de un año.

¿Por qué son necesarios los SERUMS?

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) resulta fundamental para garantizar la cobertura de atención sanitaria en todo el territorio peruano. Su principal objetivo es asegurar que profesionales de la salud, recién titulados, presten servicios en zonas rurales y urbano-marginales, donde la disponibilidad de personal médico suele ser limitada. A través del SERUMS, el Estado busca que la población más vulnerable reciba atención médica básica y oportuna, promoviendo el acceso equitativo a los servicios de salud.

Además, el cumplimiento del SERUMS permite que los profesionales accedan a puestos en entidades públicas, becas estatales y programas de especialización, articulando su formación con las necesidades reales del sistema sanitario nacional. De ese modo, el SERUMS contribuye tanto al desarrollo profesional como al fortalecimiento de la red de salud, impactando de forma directa en los índices de atención y prevención en zonas prioritarias.