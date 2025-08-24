Sereno invade acera peatonal y atropella a madre de familia en SJM: sujeto fue separado de la Municipalidad y permanece en custodia

Sereno atropella a mujer en San Juan de Miraflores. (Video: X)

La mañana del sábado se registró un grave accidente en la cuadra 1 de la calle Arturo Suárez, zona B de San Juan de Miraflores. Un miembro del cuerpo de Serenazgo, identificado como Erick Huamán Ayaucan, invadió una acera peatonal con su motocicleta e impactó contra una mujer que caminaba con un coche plegable de compras.

El fuerte choque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, donde se observa cómo la víctima cae al pavimento tras el impacto y empieza a gritar de dolor. Tras la colisión, el sereno también terminó en el suelo, pero logró reincorporarse e intentó auxiliar a la mujer.

Vecinos que presenciaron el accidente acudieron al lugar para asistir a la víctima y alertar a las autoridades. La herida fue trasladada de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

Pronunciamiento de la municipalidad

Ante el incidente, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado oficial en el que calificó de negligente la acción del agente de Serenazgo. La institución señaló que se han adoptado medidas inmediatas, incluyendo la separación del trabajador por falta grave y su puesta a disposición de la comisaría correspondiente para que se lleven a cabo las investigaciones conforme a ley.

Sereno atropella a mujer. (Foto: Captura de video)

“El sereno Erick Huamán Ayaucan ha sido separado del cuerpo de Serenazgo y puesto a disposición de la comisaría para las diligencias respectivas”, indicó la comuna en su pronunciamiento público.

Además, la municipalidad informó que mantiene un seguimiento constante del estado de salud de la mujer afectada, reafirmando su compromiso con el bienestar y seguridad de los vecinos del distrito.

Investigación en curso

De acuerdo con la versión oficial, la investigación preliminar deberá esclarecer las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis se encuentra una posible falla en la conducción del vehículo menor o una maniobra imprudente que derivó en la pérdida de control de la motocicleta.

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, llevará adelante las diligencias correspondientes, las cuales incluyen el levantamiento de imágenes de las cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, pruebas de alcoholemia y la evaluación técnica de la motocicleta utilizada por el agente.

Mientras tanto, el sereno permanece bajo custodia de la autoridad policial, a la espera de las resoluciones que emita el sistema judicial sobre su responsabilidad penal y administrativa.

Comunicado de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Reacciones

El accidente ha generado preocupación entre los vecinos de San Juan de Miraflores, quienes demandan mayores controles en la capacitación y supervisión de los agentes de Serenazgo que patrullan en motocicletas. Residentes del sector han manifestado que este tipo de unidades circulan con frecuencia en veredas y zonas peatonales, lo que representa un riesgo para la población.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de privacidad, permanece bajo atención médica. Según el comunicado oficial, su evolución es monitoreada por personal municipal que se mantiene en contacto con la familia para garantizar el acceso a los tratamientos que requiera.

La comuna distrital aseguró que ningún hecho puede revertir lo ocurrido, pero reiteró su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y actuar con transparencia frente a este tipo de incidentes.

“El seguimiento al estado de salud de la vecina afectada es constante y nuestro compromiso es mantenernos atentos a su evolución hasta lograr su total recuperación”, señaló la municipalidad en su mensaje.