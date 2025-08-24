Millennials lideran el 48% de las compras inmobiliarias en Lima y Arequipa

El 61% de las personas opta por comprar su casa principal, el 29% destina su dinero a propiedades como inversión y el 9% adquiere un segundo inmueble. Foto: VisualesIA Infobae

En los últimos meses, el mercado inmobiliario peruano ha mostrado una marcada presencia de compradores jóvenes. El Estudio de Satisfacción Inmobiliaria 2025, elaborado por Best Place to Live (BPTL) sobre 51 proyectos en Lima y Arequipa, revela que los millennials concentran el 48% de las adquisiciones, consolidándose como el grupo con mayor peso en la demanda de viviendas.

El análisis también señala que la pre entrega es la etapa mejor valorada del proceso, con un 58% de satisfacción, mientras que la postventa continúa siendo el principal reto para las inmobiliarias. Pese a que la Satisfacción Neta Global (SNG) se mantuvo en 47% respecto al año anterior, la percepción general de los clientes cayó de 35% a 19%, lo que refleja mayores exigencias en el servicio.

Perfil del comprador actual

El estudio indica que la Generación X representa el 33% de las adquisiciones, seguida por centennials (10%) y baby boomers (9%). Un 61% de compradores adquiere vivienda principal, un 29% invierte en inmuebles y un 9% busca una segunda propiedad. Entre ellos, el 35% eran arrendatarios antes de comprar, el 29% vivía con sus padres y el 25% ya tenía propiedad.

El reporte también muestra características adicionales: el 35% de quienes compran una vivienda principal tiene mascota y el 51% posee automóvil, factores que influyen en el diseño de los proyectos residenciales.

Las compras realizadas por la Generación X abarcan un 33% del total. Foto: Kantar

Etapas mejor y peor evaluadas

La pre entrega obtuvo 58% de satisfacción, siendo el tramo más sólido del proceso inmobiliario. En la gestión comercial destacan el acompañamiento en sala de pilotos (72%) y la cordialidad del equipo (70%).

En contraste, la postventa apenas alcanzó 18%, cifra menor al 23% registrado en 2024. Si bien las reparaciones alcanzaron 47% de satisfacción, aspectos como cumplimiento de plazos y rapidez de atención siguen siendo puntos críticos.

Compra de viviendas en Lima aumentó en 25%

En los primeros seis meses del 2025, la colocación de viviendas nuevas en Lima subió en 25%, reflejando un importante impulso en el sector inmobiliario de la capital. Para finales del año, se estima que esta actividad podría aumentar en 16%, de acuerdo con un informe de Scotiabank.

Carlos Asmat de la Cruz, especialista en sectores no primarios de la entidad, indicó que el avance de este mercado sería mucho mayor al del rubro construcción, que apenas llegaría a 4,5% en el mismo periodo. El principal factor detrás de este dinamismo sería el incremento en la concesión de créditos hipotecarios.

Durante el primer semestre del 2025, la venta de departamentos recién construidos en Lima registró un incremento del 25%. Foto: Sunat

El analista mencionó que “este escenario se explicaría en mayor medida por la mayor venta de viviendas en Lima, así como también por la recuperación en la colocación de créditos para viviendas sociales”. En ese sentido, los Nuevos Créditos Hipotecarios (NCH) registrarían un alza de 13% hacia fin de año, superando las 38 mil operaciones.

Según Asmat, la baja progresiva de las tasas hipotecarias y de la referencia fijada por el BCRP, junto con el comportamiento del bono soberano a 10 años en soles, mejoran las condiciones para acceder a financiamiento de largo plazo.

Asimismo, subrayó que “la estabilidad de los precios de los materiales de construcción respecto a años previos también habría permitido el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios”, lo que dio paso a que más empresas apuesten por colocar nuevos proyectos en Lima.

El retroceso del tipo de cambio en los últimos meses también incidió en que el costo en soles de los inmuebles se reduzca, ya que estos se cotizan principalmente en dólares. A su vez, la recuperación del empleo formal privado y el incremento de los ingresos reales, en un escenario con menor presión inflacionaria, influyen de forma positiva en la decisión de compra de las familias.