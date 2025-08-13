Precio de departamentos tuvo “caída real” en julio: Así cuesta el metro cuadrado en Lima Top

Comprar departamento en Miraflores ahora es más caro, pero en otros dos distritos de Lima Top, de hecho, han bajado los precios. - Crédito Municipalidad de Miraflores

El nuevo informe Index de Urbania, al que pudo acceder Infobae Perú, sostiene que los precios de departamentos presentan una “caída real” de 0,2%. Como se sabe, este concepto se referie a la diferencia de precios comparada con el avance de la inflación.

Como se recuerda, en julio la inflación interanual se mantuvo en 1,5%, mientras que para lo que va del 2025 es de 1,3%. Urbania también recoge estos datos y dado que el índice de para Lima (Lima Index) reveló que los precios se encarecieron en 1,1%, un avance por debajo de la inflación, se puede hablar de una “caída real”.

Entonces, ¿cómo estuvieron los precios de departamentos en julio en los distritos más cotizados de Lima? En los distritos de Lima Top así está el costo por metro cuadrado: Barranco, S/9.395; San Isidro; S/9.285; Miraflores, S/8.768; San Borja, S/7.221; Santiago de Surco, S/6.780; y La Molina, S/5.466.

Así estuvieron los precios del metro cuadrado para comprar departamentos en Lima en julio de 2025. - Crédito Captura de Urbania

Lima Top más barato

En todos los distritos de Lima Top, los precios se han encarecido por debajo de la inflación anual. Pero hay más: en San Borja y La Molina, de hecho, estos precios han bajado, en promedio.

Veamos primero los precios del metro cuadrado, para venta, en los distritos de Lima que reporta Urbania en su informe de Index del mercado inmobiliario:

Barranco, S/9.395

San Isidro, S/9.285

Miraflores, S/8.768

Jesús María, S/7.384

San Borja, S/7.221

Lince, S/7.173

Magdalena del Mar, S/6.985

Surquillo, S/6.845

Lima Index, S/6.821

Santiago de Surco, S/6.780

La Victoria, S/6.752

Pueblo Libre, S/6.323

Cercado de Lima, S/6.120

San Miguel, S/6.084

Chorrillos, S/5.637

La Molina, S/5.466

Breña, S/5.309

Ate, S/4.517

La Perla, S/4.279

Bellavista, S/4.138

San Juan de Miraflores, S/ 3.692

Los Olivos, S/3.643

Callao, S/3.374

San Martín de Porres, S/2.934

Dos dsitritos de Lima Top bajaron de precios en julio. - Crédito Andina

Dentro de los distritos de Lima Top, los sombreados en la lista anterior, hay dos en que los precios han caído, y ahora cuestan un poco más barato.

San Borja no solo es el distrito de Lima Top cuyos precios han retrocedido para compra vivienda, sino que es donde más han bajado los costos entre todos los distritos (en proporción). El metro cuadrado paso de costar S/7.299 en junio a S/7.221 a julio. Una caída en -S/78, que si bien parece poco, los datos también revelan que en los últimos doce meses los precios se encuentran a la baja

El otro distrito de Lima Top donde los precios ahora son menores al mes pasado es La Molina. Aquí, en promedio, el metro cuadrado ha bajado de S/5.486 en junio a S/5.466 en julio.

¿Cuánto costó un departamento en julio?

“Un departamento medio de la ciudad, con 2 habitaciones y 60 m2 tiene un precio medio de S/424 mil. El departamento típico de tres habitaciones y 100 m2, tiene un precio de S/657 mil”, reveló el informe Index de Urbania.

Las viviendas en Perú cada vez son más chicas. Pero el precio aumenta. - Crédito Difusión

Pero eso no es todo, sino que también apuntaron que el precio medio de la ciudad se ubica en S/6.821 por metro cuadrado, y que este ha busido 0,1% en julio. “En 2025 el precio acumula +1.1%, levemente por debajo de la inflación derivando en una caída real de 0.2%. Los apartamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año”, agregaron.

De igual manera, el informe resumen que “el 66% de los distritos registra incremento de precio interanual”. En este análisis es La Victoria el que queda como el de mayor incremento, habiendo subido ya 13,5% en sus precios en los últimos doce meses,

Así, también el apunte importante del informe se da por zonas dentro de cada distrito. En esta línea, señalaron que mientras San Isidro Sur es la zona más cara de la ciudad, S/11.933 por m2, Los Olivos Norte es la más económica, con S/3.409.