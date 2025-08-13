Precio de departamentos tuvo “caída real” en julio: Así cuesta el metro cuadrado en Lima Top

El nuevo informe Index de Urbania, al que pudo acceder Infobae Perú, sostiene que los precios de departamentos presentan una “caída real” de 0,2%. Como se sabe, este concepto se referie a la diferencia de precios comparada con el avance de la inflación.
Como se recuerda, en julio la inflación interanual se mantuvo en 1,5%, mientras que para lo que va del 2025 es de 1,3%. Urbania también recoge estos datos y dado que el índice de para Lima (Lima Index) reveló que los precios se encarecieron en 1,1%, un avance por debajo de la inflación, se puede hablar de una “caída real”.
Entonces, ¿cómo estuvieron los precios de departamentos en julio en los distritos más cotizados de Lima? En los distritos de Lima Top así está el costo por metro cuadrado: Barranco, S/9.395; San Isidro; S/9.285; Miraflores, S/8.768; San Borja, S/7.221; Santiago de Surco, S/6.780; y La Molina, S/5.466.
Lima Top más barato
En todos los distritos de Lima Top, los precios se han encarecido por debajo de la inflación anual. Pero hay más: en San Borja y La Molina, de hecho, estos precios han bajado, en promedio.
Veamos primero los precios del metro cuadrado, para venta, en los distritos de Lima que reporta Urbania en su informe de Index del mercado inmobiliario:
- Barranco, S/9.395
- San Isidro, S/9.285
- Miraflores, S/8.768
- Jesús María, S/7.384
- San Borja, S/7.221
- Lince, S/7.173
- Magdalena del Mar, S/6.985
- Surquillo, S/6.845
- Lima Index, S/6.821
- Santiago de Surco, S/6.780
- La Victoria, S/6.752
- Pueblo Libre, S/6.323
- Cercado de Lima, S/6.120
- San Miguel, S/6.084
- Chorrillos, S/5.637
- La Molina, S/5.466
- Breña, S/5.309
- Ate, S/4.517
- La Perla, S/4.279
- Bellavista, S/4.138
- San Juan de Miraflores, S/ 3.692
- Los Olivos, S/3.643
- Callao, S/3.374
- San Martín de Porres, S/2.934
Dentro de los distritos de Lima Top, los sombreados en la lista anterior, hay dos en que los precios han caído, y ahora cuestan un poco más barato.
- San Borja no solo es el distrito de Lima Top cuyos precios han retrocedido para compra vivienda, sino que es donde más han bajado los costos entre todos los distritos (en proporción). El metro cuadrado paso de costar S/7.299 en junio a S/7.221 a julio. Una caída en -S/78, que si bien parece poco, los datos también revelan que en los últimos doce meses los precios se encuentran a la baja
- El otro distrito de Lima Top donde los precios ahora son menores al mes pasado es La Molina. Aquí, en promedio, el metro cuadrado ha bajado de S/5.486 en junio a S/5.466 en julio.
¿Cuánto costó un departamento en julio?
“Un departamento medio de la ciudad, con 2 habitaciones y 60 m2 tiene un precio medio de S/424 mil. El departamento típico de tres habitaciones y 100 m2, tiene un precio de S/657 mil”, reveló el informe Index de Urbania.
Pero eso no es todo, sino que también apuntaron que el precio medio de la ciudad se ubica en S/6.821 por metro cuadrado, y que este ha busido 0,1% en julio. “En 2025 el precio acumula +1.1%, levemente por debajo de la inflación derivando en una caída real de 0.2%. Los apartamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año”, agregaron.
De igual manera, el informe resumen que “el 66% de los distritos registra incremento de precio interanual”. En este análisis es La Victoria el que queda como el de mayor incremento, habiendo subido ya 13,5% en sus precios en los últimos doce meses,
Así, también el apunte importante del informe se da por zonas dentro de cada distrito. En esta línea, señalaron que mientras San Isidro Sur es la zona más cara de la ciudad, S/11.933 por m2, Los Olivos Norte es la más económica, con S/3.409.