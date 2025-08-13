Perú

Precio de departamentos tuvo “caída real” en julio: Así cuesta el metro cuadrado en Lima Top

Urbania revela que el costo de departamentos se encareció por debajo de la inflación en lo que va del 2025, lo que constituyó una “caída real” de 0,2%. ¿Cómo va Lima Top?

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Comprar departamento en Miraflores ahora
Comprar departamento en Miraflores ahora es más caro, pero en otros dos distritos de Lima Top, de hecho, han bajado los precios. - Crédito Municipalidad de Miraflores

El nuevo informe Index de Urbania, al que pudo acceder Infobae Perú, sostiene que los precios de departamentos presentan una “caída real” de 0,2%. Como se sabe, este concepto se referie a la diferencia de precios comparada con el avance de la inflación.

Como se recuerda, en julio la inflación interanual se mantuvo en 1,5%, mientras que para lo que va del 2025 es de 1,3%. Urbania también recoge estos datos y dado que el índice de para Lima (Lima Index) reveló que los precios se encarecieron en 1,1%, un avance por debajo de la inflación, se puede hablar de una “caída real”.

Entonces, ¿cómo estuvieron los precios de departamentos en julio en los distritos más cotizados de Lima? En los distritos de Lima Top así está el costo por metro cuadrado: Barranco, S/9.395; San Isidro; S/9.285; Miraflores, S/8.768; San Borja, S/7.221; Santiago de Surco, S/6.780; y La Molina, S/5.466.

Así estuvieron los precios del
Así estuvieron los precios del metro cuadrado para comprar departamentos en Lima en julio de 2025. - Crédito Captura de Urbania

Lima Top más barato

En todos los distritos de Lima Top, los precios se han encarecido por debajo de la inflación anual. Pero hay más: en San Borja y La Molina, de hecho, estos precios han bajado, en promedio.

Veamos primero los precios del metro cuadrado, para venta, en los distritos de Lima que reporta Urbania en su informe de Index del mercado inmobiliario:

  • Barranco, S/9.395
  • San Isidro, S/9.285
  • Miraflores, S/8.768
  • Jesús María, S/7.384
  • San Borja, S/7.221
  • Lince, S/7.173
  • Magdalena del Mar, S/6.985
  • Surquillo, S/6.845
  • Lima Index, S/6.821
  • Santiago de Surco, S/6.780
  • La Victoria, S/6.752
  • Pueblo Libre, S/6.323
  • Cercado de Lima, S/6.120
  • San Miguel, S/6.084
  • Chorrillos, S/5.637
  • La Molina, S/5.466
  • Breña, S/5.309
  • Ate, S/4.517
  • La Perla, S/4.279
  • Bellavista, S/4.138
  • San Juan de Miraflores, S/ 3.692
  • Los Olivos, S/3.643
  • Callao, S/3.374
  • San Martín de Porres, S/2.934
Dos dsitritos de Lima Top
Dos dsitritos de Lima Top bajaron de precios en julio. - Crédito Andina

Dentro de los distritos de Lima Top, los sombreados en la lista anterior, hay dos en que los precios han caído, y ahora cuestan un poco más barato.

  • San Borja no solo es el distrito de Lima Top cuyos precios han retrocedido para compra vivienda, sino que es donde más han bajado los costos entre todos los distritos (en proporción). El metro cuadrado paso de costar S/7.299 en junio a S/7.221 a julio. Una caída en -S/78, que si bien parece poco, los datos también revelan que en los últimos doce meses los precios se encuentran a la baja
  • El otro distrito de Lima Top donde los precios ahora son menores al mes pasado es La Molina. Aquí, en promedio, el metro cuadrado ha bajado de S/5.486 en junio a S/5.466 en julio.

¿Cuánto costó un departamento en julio?

“Un departamento medio de la ciudad, con 2 habitaciones y 60 m2 tiene un precio medio de S/424 mil. El departamento típico de tres habitaciones y 100 m2, tiene un precio de S/657 mil”, reveló el informe Index de Urbania.

Las viviendas en Perú cada
Las viviendas en Perú cada vez son más chicas. Pero el precio aumenta. - Crédito Difusión

Pero eso no es todo, sino que también apuntaron que el precio medio de la ciudad se ubica en S/6.821 por metro cuadrado, y que este ha busido 0,1% en julio. “En 2025 el precio acumula +1.1%, levemente por debajo de la inflación derivando en una caída real de 0.2%. Los apartamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año”, agregaron.

De igual manera, el informe resumen que “el 66% de los distritos registra incremento de precio interanual”. En este análisis es La Victoria el que queda como el de mayor incremento, habiendo subido ya 13,5% en sus precios en los últimos doce meses,

Así, también el apunte importante del informe se da por zonas dentro de cada distrito. En esta línea, señalaron que mientras San Isidro Sur es la zona más cara de la ciudad, S/11.933 por m2, Los Olivos Norte es la más económica, con S/3.409.

Temas Relacionados

UrbaniaPrecios de departamentosLima topLimaperu-economia

Últimas Noticias

Pensión máxima ONP llega a S/1.116,25, pero se deben cumplir dos condiciones

Si bien la pensión máxima que entrega la ONP es de S/893, este monto puede llegar a ser 25% mayor si el jubilado cumple una edad muy avanzada

Pensión máxima ONP llega a

Cronograma de pagos de agosto 2025 del Banco de la Nación y ONP: Fechas de pensiones y sueldos

Las fechas para el sector público y ONP. Trabajadores y pensionistas ya pueden conocer los días en que cobran sus pagos este mes

Cronograma de pagos de agosto

El retiro AFP en manos de una comisión “técnica” y que pide reglamentar la reforma de pensiones

Victor Flores Ruíz es el nuevo presidente de la comisión, quien tendrá que resolver el tema del octavo retiro AFP, que busca dar 4 UIT (S/21 mil 400) a afiliados

El retiro AFP en manos

Malas noticias para los afiliados que esperan que el retiro AFP se apruebe en agosto 2025

La Comisión de Economía del Congreso será presidida por Fuerza Popular. ¿Cuál es la posición del partido sobre las 4 UIT?

Malas noticias para los afiliados

Comisión de Economía 2025-2026: Las posiciones sobre el retiro AFP de los tres miembros

Fuerza Popular, Acción Popular y Somos Perú tienen en sus manos futuro del octavo retiro AFP. ¿Todos están en contra?

Comisión de Economía 2025-2026: Las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esteban Bullrich rechazó el acuerdo

Esteban Bullrich rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza: “No nos representa”

Volvió el frío y hay alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA

Saltan las tasas de plazo fijo y pagan hasta 44%: cuánto subió cada banco en medio del apretón monetario

15 beneficios del orégano para la salud

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

INFOBAE AMÉRICA
La denuncia de un influencer

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Lado Aire del Aeropuerto de Pucallpa

El Kremlin confirmó la agenda y los horarios de la reunión entre Putin y Trump

Uruguay: gravar los depósitos en el exterior generaría desincentivos y recaudación marginal, según expertos

TELESHOW
El mensaje de Evangelina Anderson

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis