Los tanques K2 Black Panther de Perú vs. los blindados M1117 de Colombia: ¿Qué vehículo militar tiene más poder?

Los tanques K2 Black Panther de Perú vs. los blindados M1117 de Colombia. (Foto: Infobae Perú/Difusión)

En el marco de las recientes tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia, generadas tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa, región Loreto, surge una pregunta crucial: ¿qué tan preparados están ambos países para garantizar la defensa de su territorio mediante sus vehículos militares?

En este contexto, dos vehículos destacan en la región por sus capacidades y objetivos estratégicos: el tanque K2 Black Panther, que el Ejército del Perú planea incorporar como parte de su plan de modernización, y el vehículo blindado M1117 Guardian, ampliamente desplegado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Aunque ambos cumplen funciones esenciales en sus respectivas fuerzas, sus características técnicas, operacionales y tácticas reflejan doctrinas militares muy distintas, adaptadas a los desafíos específicos que enfrenta cada país.

El K2 Black Panther es un tanque de batalla principal desarrollado por Corea del Sur. Foto: internationalpress.jp

Diferencias tácticas y de rol en combate

El K2 Black Panther es un tanque de batalla principal (MBT) surcoreano de última generación que el Ejército del Perú planea adquirir para reemplazar a su flota de tanques T-55. Su diseño está orientado a combates de alta intensidad, como la ruptura de líneas enemigas y el apoyo directo a la infantería mecanizada. Equipado con un cañón de 120 mm, blindaje multicapa y sistemas electrónicos avanzados, representa la punta de lanza de la caballería blindada peruana.

En contraste, el M1117 Guardian, conocido en Colombia como “Pegaso”, es un vehículo blindado ligero diseñado para misiones de patrulla, escolta de convoyes y seguridad interna. Su armamento incluye lanzagranadas automáticos de 40 mm y ametralladoras de 12,7 mm, con protección pasiva para resistir armas pequeñas y explosivos improvisados. Su función no es enfrentar tanques enemigos, sino proteger a las tropas en zonas de conflicto y asegurar rutas críticas.

El K2 Black Panther es un tanque de batalla principal desarrollado por Corea del Sur. Foto: Defensa.pe

Potencia de fuego y características defensivas

En términos de armamento, el K2 Black Panther supera ampliamente al M1117. El tanque cuenta con un cañón liso de 120 mm capaz de disparar munición antiblindaje moderna, como APFSDS y HEAT, además de ametralladoras de 12,7 mm y 7,62 mm coaxial. Por su parte, el M1117 se limita a proyectiles de 40 mm y munición ligera, siendo eficaz únicamente contra infantería o vehículos ligeros, aunque puede portar opcionalmente misiles antitanque para neutralizar amenazas blindadas menores.

El blindaje del K2 también refleja su enfoque ofensivo y defensivo avanzado. Incorpora blindaje compuesto, reactivo ERA y sistemas de protección activa APS, así como un sistema de gestión de batalla que integra sensores y comunicaciones con otras unidades. En cambio, el M1117 utiliza blindaje pasivo MEXAS y un casco en “V” para disipar explosiones, protegiendo principalmente contra minas y artefactos explosivos improvisados, lo que lo hace adecuado para escenarios de guerra irregular.

Polonia compra 180 tanques K2 surcoreanos. (Imagen: X)

Movilidad y despliegue operativo

Aunque ambos vehículos son blindados, su movilidad refleja distintos objetivos tácticos. El M1117, con un motor de 260 CV y un peso de aproximadamente 13,4 toneladas, alcanza hasta 100 km/h en carretera y posee buena agilidad en terrenos mixtos. Su diseño de ruedas facilita el transporte aéreo en aviones tipo C-130 y la maniobrabilidad en selva, montañas y caminos rurales, características vitales en las operaciones de seguridad colombianas .

Por su parte, el K2 Black Panther, con un motor de 1.500 CV y un peso cercano a 56 toneladas, alcanza hasta 70 km/h en carretera. Su tren de rodaje hidroneumático proporciona estabilidad en terrenos accidentados y permite vadear ríos de hasta 4,1 metros de profundidad. No obstante, su gran peso exige logística especializada para transporte y mantenimiento, así como entrenamiento avanzado de tripulaciones.

- crédito Guerra Na Paz

Comparación técnica de armamento

Comparación entre los tanques K2 Black Panther de Perú vs. los blindados M1117 de Colombia. (Foto: Infobae Perú)

Características técnicas y electrónica

El K2 Black Panther cuenta con blindaje avanzado, suspensión hidroneumática, sistemas ópticos y térmicos estabilizados, GPS/INS y enlace BMS para comunicación táctica. Su diseño le permite integrar drones y coordinar operaciones combinadas de alto nivel. Por su parte, el M1117 tiene blindaje pasivo y casco en V, suspensión independiente de ruedas, sistemas básicos de comunicación y sensores convencionales, optimizados para operaciones de patrulla y seguridad interna.

El tamaño también influye en su rol: el K2 mide 10,8 m de largo y 3,6 m de ancho, con 2,4 m de alto; mientras que el M1117 mide 6,07 m de largo, 2,56 m de ancho y 2,59 m de alto, siendo más compacto y ligero para movilidad en zonas urbanas o rurales complicadas.

Vehículos blindados M1117 de Colombia. (Foto: Infodefensa)

Integración en doctrinas militares y utilidad estratégica

En Perú, la incorporación del K2 Black Panther forma parte de un plan de modernización que fortalece la caballería blindada y la disuasión regional, con capacidad de enfrentamiento convencional y apoyo a la infantería mecanizada en la Amazonía y la frontera andina . Su despliegue implica una adaptación doctrinal hacia la guerra mecanizada moderna, combinando artillería, drones y unidades blindadas.

En Colombia, el M1117 ha demostrado su valor en operaciones contrainsurgencia, control de carreteras y protección de tropas. Su diseño liviano, protección antimina y facilidad logística lo hacen idóneo para escenarios de conflicto interno y para integrar brigadas ligeras de caballería, coordinadas con helicópteros y unidades de infantería. Aunque no tiene la capacidad ofensiva de un MBT, es indispensable para la seguridad y movilidad de las tropas en territorio colombiano.

Imagen de los vehículos M 11-17blindados que Estados Unidos entregará al Ejército Nacional colombiano en 2024 - crédito Military.com

¿Cuál tiene más poder?

En un enfrentamiento convencional o combate de alta intensidad, el K2 Black Panther claramente supera al M1117 en potencia de fuego, blindaje y capacidad de supervivencia. Sin embargo, el M1117 Guardian es más versátil y eficiente en escenarios de guerra irregular, insurgencia o control territorial en zonas difíciles, donde la maniobrabilidad y protección contra minas son más relevantes que la potencia de fuego.

En definitiva, el poder militar depende del contexto: mientras Perú apuesta por disuasión y capacidad de combate convencional con el K2, Colombia prioriza movilidad, protección y eficacia logística con el M1117. Ambos vehículos cumplen funciones estratégicas que reflejan las necesidades y doctrinas de sus respectivos ejércitos en Latinoamérica.