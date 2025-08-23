Así se van a usar los 33 vehículos blindados M1117 que llegaron a Cartagena para reforzar al Ejército colombiano

Estos vehículos soportan disparos calibre 5,56 y 7,62 mm y explosiones - crédito Guerra Na Paz

El arribo de 33 vehículos blindados M1117 a Cartagena marcó un paso clave en el proceso de modernización de los recursos motorizados del Ejército Nacional de Colombia.

Estos blindados, que aguardan la conclusión de trámites aduaneros y una exhaustiva inspección técnica, están destinados especialmente a aquellas zonas del país en las que se han presentado nuevos actos de violencia y conflicto armado colombiano, tal como informaron fuentes militares.

En ese sentido, Colombia busca conformar su flota exclusivamente con modelos 4x4 y 8x8, dejando atrás los vehículos 6x6. Hasta la fecha, el Ejército ha sumado 214 unidades M1117, de las cuales 69 fueron adquiridas en el 2024 y 145 donadas en 2021.

La nueva entrega anunciada en agosto apunta a reforzar la movilidad y protección de las tropas, con prioridades logísticas que contemplan el envío de los blindados a departamentos como Arauca, La Guajira, Cauca, Catatumbo y Nariño, todos ellos sectores donde persisten disputas armadas y elevados índices de violencia.

Estos vehículos están diseñados para soportar disparos de armas de bajo calibre (5.56 y 7.62 mm), minas y dispositivos explosivos improvisados, siendo propicios para el sistema de conflicto que en Colombia los grupos armados disponen.

Vehículos blindados del Ejército Nacional que se usarán en Bolívar - crédito Ejército Nacional

Además, por su diseño, se pueden conducir y operan en zonas urbanas y rurales tales como selvas, montañas, rocosas y desérticas.

Este nuevo lote forma parte de una donación del Gobierno de Estados Unidos, que contempla un total de 55 unidades de la variante ASV (Armored Security Vehicle).

Según detalló Infodefensa.com, la entrega de los 33 vehículos corresponde al primer grupo de un total de 145 M1117, adquiridos de segunda mano a través de los mecanismos Excess Defense Articles (EDA) y Golden Sentry End-Use Monitoring (EUM).

La llegada de estos blindados se concretó este 20 de agosto en el puerto de Santa Marta, desde donde serán trasladados a Bogotá para su revisión mecánica y la aplicación de esquemas de mimetizaje propios del Ejército colombiano.

La renovación del parque blindado responde también a la necesidad de estandarizar los medios blindados en la Fuerza, como explicó Infodefensa.

En este contexto, buena parte de los equipos provienen de excedentes del Military Police Corps estadounidense, lo que supone tareas adicionales de mantenimiento y reacondicionamiento, pues las condiciones mecánicas originales varían según las unidades.

Sobre el proceso de contratación, Infodefensa.com recordó que en enero de 2021 el Comando del Ejército firmó un contrato bajo la figura de contratación directa, donde “el número de soporte 2021432004899423” contemplaba valores aproximados a 3.9 millones de dólares estadounidenses para la adquisición de estos vehículos de segunda mano.

Nuevos vehículos militares serán sometidos a inspección técnica antes de ser enviados a departamentos críticos, en el marco de un plan para estandarizar y modernizar los recursos motorizados del Ejército - crédito @COL_EJERCITO/X

Como resalta La FM, estos territorios serán los primeros en recibir el apoyo táctico del material procedente del programa EDA, el cual permite la transferencia de equipos militares de los Estados Unidos a países aliados, ya sea “a precios simbólicos o de manera gratuita”, en una estrategia que busca “apoyar objetivos de seguridad nacional y política exterior”.

Precisamente, dichos vehículos se hacen necesarios en estas zonas del país que recientemente se han visto escenarios de actos de violencia por diferentes guerrillas y grupos al margen de la ley

El programa EDA, en este sentido, no solo fortalece las capacidades militares del Ejército colombiano, sino que también permite que el país continúe avanzando en la modernización y adecuación de sus recursos logísticos, pese a las demandas de reacondicionamiento inherentes a la adquisición de unidades de segunda mano.

“Estas ofertas a través del EDA se condicionan a su venta independientemente del estado en que se encuentren cada uno de los carros”, puntualizó Infodefensa.com, poniendo de relieve el reto técnico y financiero que implica mantener operativas estas plataformas.

El arribo de vehículos blindados estadounidenses marca un avance en la capacidad operativa y plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder y la seguridad en regiones afectadas por el conflicto armado colombiano - crédito @COL_EJERCITO/X

Actualmente, de acuerdo con datos de La Nación, el Ejército dispone en servicio de 143 vehículos M1117 a los que próximamente se sumarán estos 55 nuevos blindados.

Con estas adquisiciones, las autoridades militares esperan optimizar la capacidad de respuesta en zonas de mayor complejidad, al tiempo que consolidan la presencia institucional del Estado en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.