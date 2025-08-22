Perú

Patrulla militar colombiana ingresó a Perú y detuvo a consejero regional de Loreto en el río Putumayo

Luis Meder denunció hostigamiento por parte de Colombia, constantes incursiones de su Ejército y la presencia de las FARC en la zona fronteriza

La tensión en la frontera amazónica entre Perú y Colombia volvió a encenderse tras la denuncia del consejero regional de Putumayo, Luis Meder, quien relató haber sido intervenido por efectivos de la Armada colombiana cuando navegaba por el río Putumayo, en aguas que corresponden a territorio peruano. El hecho ocurrió el 21 de agosto, a solo diez minutos del distrito de Santa Mercedes, y ha generado un fuerte pronunciamiento de las autoridades locales de Loreto, que acusan al Gobierno central de desatender la defensa de las comunidades fronterizas.

Según Meder, el incidente se produjo cuando retornaba de una visita oficial al distrito de Rosa Panduro. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando una patrulla colombiana interceptó la embarcación en la que viajaba junto a otros pasajeros.

“Estábamos regresando del distrito de Rosa Panduro rumbo a Santa Mercedes. A las 6.30 p.m. fuimos intervenidos por una patrulla de la armada colombiana. En forma prepotente ingresaron a nuestra embarcación y revisaron nuestras pertenencias”, narró en comunicación Exitosa.
El consejero precisó que los militares insistieron en que todos los ocupantes debían trasladarse a su navío, pese a encontrarse en aguas peruanas.

“Lo sorprendente es que estábamos en territorio peruano y nos querían obligar a meternos en su barco. Yo les pregunté por qué estaban en Perú interviniendo a peruanos”, añadió.

Solo tras identificarse con su credencial oficial como autoridad regional, los uniformados desistieron de la intervención y permitieron que la comitiva continuara su trayecto.

Foto: composición Captura Exitosa/ Iquitos al rojo vivo

Denuncian inacción del Ejército peruano

El hecho provocó la inmediata reacción de la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto (Amrelore), que emitió un comunicado en el que denuncia la inacción del Estado peruano frente a la creciente presencia de patrullas extranjeras en la zona. En el documento expresan su indignación porque las Fuerzas Armadas del Perú “no hacen nada” pese a los continuos reportes de intervenciones irregulares en los ríos fronterizos.

“Rechazamos las constantes y crecientes intervenciones de las Fuerzas Armadas Colombianas en forma conjunta con fuerzas paramilitares de las FARC en los ríos de los distritos de la provincia del Putumayo, región Loreto. Estamos indignados porque, a pesar de que el Gobierno conoce lo que está ocurriendo, no realiza ningún tipo de operativo para defender nuestras fronteras”, advierten.

El país posee diez reservas
Foto: Andina

Los representantes municipales recordaron que en los últimos meses se han registrado múltiples denuncias de incursiones similares, lo que a su juicio demuestra una política de presión por parte de Colombia sobre territorios sensibles de la Amazonía.

“El Gobierno colombiano está comenzando a atacar con mayor frecuencia el Putumayo”, alertan.

El mensaje a la presidenta Boluarte

El pronunciamiento también incluye un mensaje directo a la presidenta Dina Boluarte, a quien reprochan la falta de firmeza para garantizar la seguridad en Loreto.

“Basta ya de que la historia peruana regale territorio a diferentes países. Los loretanos siempre hemos defendido nuestras fronteras y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, con o sin ustedes, señora presidenta”, señala el comunicado.

Dina Boluarte ya no podrá
Dina Boluarte ya no podrá ser investigada hasta julio de 2026

La asociación considera que lo ocurrido con el consejero Meder no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento que debe ser atendido de inmediato para evitar un escalamiento mayor en el conflicto fronterizo.

Más allá de la denuncia, los municipios amazónicos plantearon una serie de demandas concretas al Ejecutivo. Entre ellas, la creación de un fideicomiso fronterizo de 3.000 millones de soles anuales durante 35 años, que sería destinado exclusivamente a financiar infraestructura y servicios básicos en las zonas limítrofes.

¿Cómo entender el conflicto Perú - Colombia?

La disputa entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera con Brasil, volvió a encender tensiones históricas en la región amazónica. El conflicto escaló luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a Lima de apropiarse de manera unilateral de ese territorio tras la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en julio de 2025. Según Petro, esta decisión viola el Tratado de Río de Janeiro de 1934, que establece que toda nueva formación fluvial debe ser reconocida bilateralmente.

Soldados peruanos se preparan para
(AP Foto/Iván Valencia)

Perú, por su parte, sostiene que la isla es parte de su soberanía desde la fragmentación de la isla Chinería en la década de 1970, un territorio reconocido como peruano desde 1929. En ese marco, Lima asegura que ha ejercido control efectivo en la zona durante décadas, reforzado ahora con la instalación de autoridades electas.

