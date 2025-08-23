Seguridad en el trabajo: conoce cuáles son los seguros que te corresponden según tu actividad laboral y contrato

Conoce los seguros de trabajo que te corresponden según la actividad que realices y el tipo de contrato. (Foto: Agencia Andina)

En el Perú, los seguros laborales son una herramienta fundamental para proteger a los trabajadores frente a accidentes, enfermedades ocupacionales o cualquier eventualidad durante el desempeño de sus funciones. Su cumplimiento no solo garantiza la tranquilidad de los empleados, sino que también evita que las empresas incurran en faltas graves o sanciones legales. Contar con una cobertura adecuada permite desempeñar los roles con confianza y asegura el bienestar del equipo de trabajo.

Especialistas en riesgos laborales señalan que la inversión en seguros no debe percibirse como un gasto, sino como una medida estratégica que contribuye a la competitividad de las empresas. Además, garantiza que los trabajadores tengan acceso a atención médica, pensiones y apoyo económico en situaciones críticas, fortaleciendo la confianza y la productividad en el entorno laboral.

Desde 2003, esta fecha busca reducir riesgos laborales fomentando entornos seguros, honrando a las víctimas de accidentes y priorizando temas como el cambio climático y la digitalización. (Andina)

Seguros esenciales según tu actividad y contrato

De acuerdo con Seguros Rímac, los principales seguros que deben tener los trabajadores de acuerdo a su contrato y la actividad que desempeñan son:

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) : Obligatorio para empresas que realizan actividades de alto riesgo, como minería, pesca o construcción. SCTR Salud : Cubre atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica hasta la recuperación del trabajador; incluye rehabilitación, readaptación laboral y cobertura de prótesis y aparatos ortopédicos. SCTR Pensión : Proporciona pensiones e indemnizaciones ante invalidez parcial o total, fallecimiento y gastos de sepelio.

Seguro de formación laboral juvenil (FOLA): Para practicantes preprofesionales o profesionales. Cubre emergencias accidentales, enfermedades y atenciones ambulatorias, hospitalarias y oncológicas, así como gastos de sepelio.

Los ingenieros industriales garantizan espacios eficientes y seguros, combinando técnicas de diseño y prevención de riesgos en el entorno laboral. (Andina)

Protección durante la vida laboral

Además de los seguros obligatorios para actividades de alto riesgo y formación juvenil, existen coberturas diseñadas para proteger al trabajador durante toda su vida laboral. Estos seguros garantizan estabilidad económica y acceso a servicios esenciales frente a accidentes, enfermedades o situaciones de invalidez y fallecimiento.

Seguro de invalidez y sobrevivencia del Sistema Privado de Pensiones : Para trabajadores en planilla afiliados a AFP , garantiza pensiones vitalicias y cobertura de sepelio en caso de fallecimiento o invalidez. La prima se descuenta junto con el aporte obligatorio del trabajador.

Seguro de Salud – EsSalud y EPS : EsSalud brinda cobertura médica financiada por el empleador con un aporte del 9% del salario bruto, sin afectar el sueldo. Los trabajadores también pueden afiliarse a una EPS para acceder a clínicas privadas y servicios adicionales.

Seguro de Vida Ley: Obligatorio para todos los trabajadores en planilla, cubre muerte natural, accidental e invalidez permanente total. Los beneficiarios pueden recibir indemnizaciones de hasta 32 remuneraciones mensuales según el tipo de cobertura.

Existen 174 actividades de alto riesgo.

Seguridad como ventaja estratégica

Más allá de la obligatoriedad, la protección laboral es un diferenciador competitivo para las empresas. Según Carlos Arrieta, Gerente de Riesgos Laborales de RIMAC, “invertir en protección no es un gasto, es una ventaja estratégica. Contar con seguros no debería ser solo una respuesta a una exigencia normativa, sino una decisión que fortalece la confianza del equipo y mejora el desempeño en el trabajo”.

En ese sentido, contar con los seguros adecuados permite que los trabajadores desempeñen sus funciones con confianza, mientras las empresas garantizan cumplimiento legal y reducen riesgos. La cobertura integral, que incluye salud, pensiones y vida, asegura que tanto empleados como empleadores estén protegidos frente a eventualidades, consolidando un entorno laboral seguro y eficiente.