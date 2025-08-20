Perú

Simulacro de admisión San Marcos 2026-I: consulta cuándo te corresponde rendir la evaluación según tu área

La UNMSM anunció que esta prueba tiene como objetivo preparar al postulante ante el examen de ingreso

Por Alejandro Aguilar

San Marcos recibirá a miles
San Marcos recibirá a miles de estudiantes en esta simulacro - Créditos: UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organizará un simulacro presencial de admisión los días 23 y 24 de agosto en su campus en Lima. Esta actividad busca que quienes aspiran a una vacante puedan vivir una experiencia similar a la evaluación oficial, permitiéndoles conocer el formato y las condiciones bajo las que se ejecuta el verdadero proceso de ingreso.

La programación establece grupos definidos por áreas académicas y días específicos.

Cronograma

Sábado 23 de agosto:

  • Ciencias Básicas
  • Ingeniería
  • Ciencias Económicas y de la Gestión
  • No inscritos de estas áreas

Domingo 24 de agosto:

  • Ciencias de la Salud
  • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
  • No inscritos de estas áreas
Miles de jóvenes se preparan
Miles de jóvenes se preparan para el examen y este simulacro significa un ensayo previo - Créditos: San Marcos.

En el comunicado, la universidad remarca la definición del grupo denominado “no inscritos”, compuesto por postulantes que realizaron el pago respectivo pero no finalizaron su registro, ya que el plazo de inscripción concluyó el martes 19 de agosto a las 23:59 horas. A estos participantes se les ofrecerá la opción de presentarse el día correspondiente al área a la que pertenece el pago efectuado.

San Marcos ha enfatizado que el objetivo central es brindar un entorno casi idéntico al de la prueba definitiva, con la finalidad de reducir la incertidumbre y mejorar la preparación de los interesados en obtener una plaza para el ciclo 2026-I.

El ingreso a la sede será informado a través de los canales oficiales en el transcurso de los días previos al simulacro. En convocatorias precedentes, el acceso al campus, según información difundida por la universidad, suele estar permitido en un horario que va desde las 06 hasta las 08:30 horas.

Para evitar contratiempos, se ha sugerido a los postulantes prever su llegada con la anticipación debida, ya que suelen registrarse casos de retrasos que impiden el acceso al recinto cuando las puertas ya están cerradas.

Los postulantes buscan una plaza
Los postulantes buscan una plaza para la universidad en el examen de admisión - UNMSM

Vacantes por carrera para el examen de admisión la UNMSM

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48
San Marcos ofrece 78 carreras
San Marcos ofrece 78 carreras profesionales - Créditos: Andina.

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35

