Perú

Ministerio de Economía transfiere S/ 19,9 millones a Amazonas para impulsar 4 proyectos de inversión

La disposición quedó formalizada a través del Decreto Supremo N.° 178-2025-EF, emitido dentro del presupuesto nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2025

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El desembolso proviene de los
El desembolso proviene de los fondos asignados en el presupuesto institucional del Serfor. Foto: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso una transferencia de S/ 19,9 millones al Gobierno Regional de Amazonas para financiar la ejecución de cuatro proyectos de inversión vinculados al turismo y la cultura. Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 178-2025-EF, publicado en el marco del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Los recursos provienen de operaciones oficiales de crédito y forman parte del programa “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba”. Esta iniciativa está enmarcada en una operación de endeudamiento externo aprobada anteriormente y busca consolidar la infraestructura cultural y turística en la región.

Estos son los 4 proyectos en el Amazonas

Proyecto turístico en la ruta Qhapac Ñam

El primer proyecto aprobado contempla la “Instalación de servicios turísticos de observación, descanso y acceso en la Ruta Qhapac Ñam Molino - Tambo Inca”, que abarca los distritos de Chachapoyas y Levanto, en la provincia de Chachapoyas.

Construcción de un centro cultural en Chachapoyas

La segunda obra consiste en la “Construcción y equipamiento del Centro Cultural de la ciudad de Chachapoyas”, con el fin de fortalecer la actividad artística y cultural en la capital regional.

El proyecto forma parte de
El proyecto forma parte de un plan de financiamiento internacional previamente autorizado y tiene como objetivo fortalecer las obras destinadas al desarrollo cultural y turístico en la zona. Foto: Andina

Servicios turísticos en la ruta Kuelap

El tercer proyecto autorizado corresponde a la “Instalación de servicios turísticos en los sitios arqueológicos Silic y el Imperio, ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia de Luya”. Con esta inversión se busca mejorar la experiencia de los visitantes y promover el turismo sostenible.

Recuperación de la iglesia de Levanto

El cuarto proyecto aprobado es la “Recuperación de la iglesia de Levanto, piezas religiosas, entorno urbano histórico y construcción del centro cultural del pueblo de Levanto”, en la provincia de Chachapoyas.

Financiamiento y normativa aplicable

La transferencia se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el marco de lo establecido en la Ley N.° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) es el organismo técnico especializado del Perú que actúa como máxima autoridad en materia forestal y de vida silvestre. Creado mediante la Ley N.° 29763 y operando desde el 26 de julio de 2014, responde al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y supervisa todo el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor).

El Serfor es la entidad
El Serfor es la entidad técnica del Estado peruano encargada de ejercer la autoridad principal en temas relacionados con los recursos forestales y la fauna silvestre. Foto: difusión

Serfor lidera la política sectorial con responsabilidad técnica y normativa, promoviendo la sostenibilidad, competitividad y protección del patrimonio natural del país. Entre sus tareas se cuentan la planificación, ejecución y evaluación de estrategias relacionadas con el uso sostenible de bosques y especies silvestres. Tiene la facultad de proponer reglamentos, emitir directrices nacionales, otorgar opiniones técnicas y sancionar incumplimientos normativos.

En su rol, también vela que los titulares de proyectos de infraestructura y otros ámbitos consideren medidas destinadas a preservar ecosistemas frágiles y biodiversidad. Recientemente, Serfor ha reforzado esta función mediante la emisión de opiniones técnicas en instrumentos de gestión ambiental, asegurando que iniciativas públicas o privadas integren medidas de conservación desde la planificación. Este enfoque contribuye a conciliar el desarrollo de obras con la preservación de los recursos forestales y fauna silvestre.

Asimismo, Serfor ejerce autoridad sobre oficinas regionales (ATFFS) que fortalecen el control y la supervisión local, salvo en aquellas regiones donde estas competencias han sido transferidas al gobierno regional correspondiente.

En suma, Serfor funge como ente rector e integrador del sistema forestal y de fauna nacional, coordinando políticas, normas, acciones técnicas y mecanismos de control para garantizar el equilibrio entre conservación y desarrollo en los recursos naturales del Perú.

Temas Relacionados

Ministerio de Economía y FinanzasMEFAmazonasperu-economia

Últimas Noticias

Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’

La cantante de cumbia y el comentarista deportivo se fueron de viaje a Iquitos e hicieron oídos sordos a supuesto ampay de piurana.

Susana Alvarado y Paco Bazán

Ica enfrenta por segundo día consecutivo vientos de hasta 63 km/h, que generan tormentas de arena y complican el tránsito

Las autoridades exhortan a conductores y vecinos a extremar precauciones ante la reducción de visibilidad y la llegada de nubes de arena a zonas urbanas y rurales

Ica enfrenta por segundo día

¿Comprar o construir? Experto en finanzas explica qué opción es más rentable al momento de adquirir tu primera vivienda

El experto recomendó a los interesados evaluar no solo el costo inicial, sino también gastos a largo plazo como mantenimiento y registros legales

¿Comprar o construir? Experto en

Rodrigo González y Gigi Mitre apoyan a Maju Mantilla y mandan mensaje a Gustavo Salcedo: “¿Cuál es el apuro?”

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ señalaron que el comunicado del empresario solo lleva su firma y sugirieron que existirían otros motivos detrás de la separación.

Rodrigo González y Gigi Mitre

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El pronóstico del clima para
ÚLTIMAS NOTICIAS
La paradoja del cobre: copa

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Horacio Marín anunció que YPF acelerará el desarrollo de las áreas adquiridas a Total en Vaca Muerta

Nacho Torres inauguró una obra en Comodoro Rivadavia junto a Victoria Villarruel: “No hay corrupción aceptable, toda tiene consecuencias”

INFOBAE AMÉRICA
Protestas en varias ciudades del

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

TELESHOW
La reflexión de Sabrina Rojas

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar