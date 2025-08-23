Ministerio de Economía transfiere S/ 19,9 millones a Amazonas para impulsar 4 proyectos de inversión

El desembolso proviene de los fondos asignados en el presupuesto institucional del Serfor. Foto: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso una transferencia de S/ 19,9 millones al Gobierno Regional de Amazonas para financiar la ejecución de cuatro proyectos de inversión vinculados al turismo y la cultura. Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 178-2025-EF, publicado en el marco del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Los recursos provienen de operaciones oficiales de crédito y forman parte del programa “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba”. Esta iniciativa está enmarcada en una operación de endeudamiento externo aprobada anteriormente y busca consolidar la infraestructura cultural y turística en la región.

Estos son los 4 proyectos en el Amazonas

Proyecto turístico en la ruta Qhapac Ñam

El primer proyecto aprobado contempla la “Instalación de servicios turísticos de observación, descanso y acceso en la Ruta Qhapac Ñam Molino - Tambo Inca”, que abarca los distritos de Chachapoyas y Levanto, en la provincia de Chachapoyas.

Construcción de un centro cultural en Chachapoyas

La segunda obra consiste en la “Construcción y equipamiento del Centro Cultural de la ciudad de Chachapoyas”, con el fin de fortalecer la actividad artística y cultural en la capital regional.

Servicios turísticos en la ruta Kuelap

El tercer proyecto autorizado corresponde a la “Instalación de servicios turísticos en los sitios arqueológicos Silic y el Imperio, ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia de Luya”. Con esta inversión se busca mejorar la experiencia de los visitantes y promover el turismo sostenible.

Recuperación de la iglesia de Levanto

El cuarto proyecto aprobado es la “Recuperación de la iglesia de Levanto, piezas religiosas, entorno urbano histórico y construcción del centro cultural del pueblo de Levanto”, en la provincia de Chachapoyas.

Financiamiento y normativa aplicable

La transferencia se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el marco de lo establecido en la Ley N.° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

El Serfor es la entidad técnica del Estado peruano encargada de ejercer la autoridad principal en temas relacionados con los recursos forestales y la fauna silvestre.

