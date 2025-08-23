Perú

Perfil de Fanny Montellanos, ministra que deja el despacho de Mujer y asume el de Desarrollo e Inclusión Social

La funcionaria ejerció desde diciembre de 2022 el cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social en el MIDIS

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Fanny Montellanos es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. | TV Perú

Fanny Montellanos Carbajal juró como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en una ceremonia dirigida por la presidenta Dina Boluarte. Montellanos asume el cargo en reemplazo de Leslie Urteaga, quien se encontraba próxima a cumplir siete meses al frente del ministerio. Con esta designación, Boluarte aparta nuevamente de su equipo a Urteaga, quien se desempeñó en dos oportunidades como ministra de Cultura entre 2022 y 2024.

La trayectoria de Fanny Montellanos está marcada por su dedicación a temas de infancia y políticas sociales. El 31 de enero de 2025 había asumido la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, experiencia que se suma a una sólida formación y gestión previa en el Estado. Montellanos ejerció desde diciembre de 2022 el cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social en el propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), donde lideró estrategias de evaluación y seguimiento de programas sociales.

A lo largo de su carrera, Montellanos se ha enfocado en el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a la niñez y la reducción de la pobreza. Fue directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más entre 2019 y 2022, etapa en la que impulsó mejoras en la atención integral a la primera infancia. También dirigió el Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) y el Programa Nacional Wawa Wasi, y formó parte del Gabinete de Asesores del Midis.

Fanny Montellanos es la nueva
Fanny Montellanos es la nueva titular del Midis. - Crédito: Presidencia

En cuanto a su perfil académico, es licenciada en Educación y cuenta con una Maestría en Política Social con mención en Promoción de Infancia. Realizó un diplomado en Programas de Protección Social para las Américas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha seguido cursos de especialización en políticas sociales tanto en el país como en el extranjero.

El nombramiento de Montellanos refuerza la presencia de especialistas en temas sociales al frente del MIDIS, en un contexto marcado por desafíos en la implementación de programas de lucha contra la pobreza y la promoción del bienestar social. La ministra ingresa al gabinete en un periodo de ajustes impulsados por la presidenta Dina Boluarte, quien ha buscado reforzar la gestión en áreas consideradas prioritarias para la administración.

¿Qué es el MIDIS?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es el organismo del Estado peruano encargado de diseñar, coordinar y gestionar políticas y programas orientados a la reducción de la pobreza, el acceso de la población vulnerable a servicios básicos y la inclusión social. Su labor abarca iniciativas como Pensión 65, Juntos, Cuna Más y Qali Warma, que brindan apoyo alimentario, educativo y económico a niños, adultos mayores y familias en contextos de vulnerabilidad.

Los estudiantes de la IE
Los estudiantes de la IE 667 “Rayitos de Luz”, Manchay fueron los primeros en ser incluidos en el programa 'Desayuno en mi cole'. - Crédito: Midis

En los meses recientes, el MIDIS enfrentó cuestionamientos por presuntas irregularidades en la entrega de ayuda social y en la gestión de recursos destinados a programas alimentarios como Qali Warma. También se pusieron en duda los mecanismos de supervisión en la focalización de beneficiarios y se reportaron retrasos en la ejecución de ciertos proyectos. La gestión de Leslie Urteaga, recientemente apartada del cargo, motivó críticas por cambios frecuentes en equipos técnicos y señalamientos sobre falta de transparencia en el uso de fondos públicos. Estas situaciones generaron debate sobre la eficiencia de la administración y el riesgo de que los beneficiarios más vulnerables resulten afectados por problemas de gestión y denuncias sin resolver dentro del ministerio.

