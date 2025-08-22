Robo frustrado en San Martín: ladrones terminan bañados en gasolina al intentar asaltar un grifo

Cámaras de seguridad del grifo ‘Arius’ en Bellavista registraron el momento en que dos delincuentes intentaron robar al trabajador, pero terminaron bañados en gasolina tras su rápida reacción. Foto: Composición Infobae Perú

Un hombre logró evitar ser víctima de un asalto mientras trabajaba en un grifo de la provincia de Bellavista, ubicada a 100 kilómetros al sur de Tarapoto, en la región San Martín. El incidente ocurrió en el grifo “Arius”, donde dos sujetos armados a bordo de una motocicleta intentaron robar durante el turno laboral del trabajador. La rápida reacción del empleado hizo que los delincuentes huyeran del lugar sin lograr su objetivo.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los dos sujetos llegaron al grifo y llamaron al trabajador, aparentemente para abastecerse de combustible. Sin embargo, su verdadera intención era cometer un robo. La situación se tornó peligrosa cuando uno de los hombres descendió de la motocicleta con un arma en mano, exigiendo las ganancias del día. Afortunadamente, la acción inmediata del trabajador impidió que el atraco se consumara.

El trabajador utilizó un pistola dispensadora de gasolina como medida de defensa. Ante la amenaza directa, roció a uno de los delincuentes con el combustible, provocando que este y su cómplice huyeran rápidamente del lugar. Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del intento de asalto.

Cámaras registran cómo un trabajador evitó un asalto

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del grifo muestran claramente la llegada de los dos sujetos en motocicleta. Primero simulan una compra de combustible y luego se aproximan al trabajador con intenciones de robo. Durante los segundos que se registran en el video, se puede ver la tensión del momento y la rápida reacción del empleado al percatarse del peligro inminente.

Delincuentes terminaron bañados en gasolina tras frustrado robo en San Martín. |Fuente: Radio Pasión Mix

En el video también aparecen dos perritos que se encontraban en la zona y parecían dudar de las intenciones de los sujetos. Los animales se acercan lentamente y observan la situación, reaccionando de manera inmediata cuando uno de los delincuentes desciende para intentar cometer el atraco. La acción de los perritos, que comenzaron a ladrar y acercarse al atacante, contribuyó a alertar al trabajador y complicar la acción de los ladrones.

Uno de los delincuentes se abalanzó sobre el vendedor para exigirle el dinero de la jornada, presuntamente con un arma de tipo punzocortante en mano. Sin embargo, el empleado reaccionó con rapidez y defendió su vida y la integridad del establecimiento. La descarga de gasolina fue suficiente para que los delincuentes desistieran y huyeran, dejando la escena antes de que alguien resultara herido.

¿Qué hacer si soy víctima de robo?

Si bien este hecho tuvo un desenlace positivo, es fundamental conocer cómo actuar ante un robo. En primer lugar, prioriza tu seguridad: nunca enfrentes a los delincuentes si hay riesgo de violencia. Alejarse y buscar un lugar seguro es la mejor opción.

Luego, contacta de inmediato a la Policía Nacional del Perú mediante la línea 105, brindando detalles del robo, la descripción de los delincuentes y la ubicación exacta. Esto permite que los agentes respondan rápidamente y aumenten las posibilidades de captura.

Finalmente, presenta una denuncia formal en la comisaría más cercana o a través de la Denuncia Digital PNP. Esto asegura que quede registro oficial del incidente y facilita la investigación de las autoridades. Además, si te roban documentos personales, notifícalo a las entidades correspondientes como RENIEC o Migraciones.

Números de emergencia

Mantener estos números a la mano permite actuar rápidamente y garantizar la intervención de las autoridades ante cualquier incidente, por ello debes tener los números a la mano

Policía Nacional del Perú (PNP): 105 – Para reportar robos, emergencias de seguridad y hechos delictivos en cualquier momento.

SAMU: 106 – Atención médica de urgencia las 24 horas, ideal para accidentes o problemas de salud críticos.

Bomberos Voluntarios: 116 – Para incendios, rescates o cualquier emergencia que requiera intervención rápida de bomberos.

Defensoría del Pueblo: 0800-17160 – Orientación legal, denuncia de vulneración de derechos y apoyo en casos de violencia o abuso.

Central 111 – Contra Extorsiones: 111 – Línea gratuita y confidencial para denunciar casos de extorsión, disponible las 24 horas, todos los días.

Enviar evidencias de extorsión: 966 834 474 / 942 841 978 – Para enviar fotos, videos o audios que ayuden a la investigación policial.