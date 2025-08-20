Perú

Escolar se desmaya luego de ser víctima de robo cuando subía a un bus en San Martín de Porres

Video de una cámara de seguridad captó el momento en el que un ladrón sigue a la menor de edad por la Av. Caquetá y roba su celular

Renato Silva

Una estudiante menor de edad fue víctima del robo de su celular cuando subía a un bus en al Av. Caquetá. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Latina)

Una estudiante menor de edad fue la nueva víctima de la inseguridad en la ciudad de Lima luego de que un criminal le robara su celular en el momento en el que ella se disponía a subir a un bus de transporte público. El hecho se produjo en la cuadra 13 de la Av. Caquetá el pasado 19 de agosto, a pocos metros del Mercado Caquetá, en San Martín de Porres.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, que registraron el momento en el que la menor era seguida de cerca por el criminal, que terminó por robarle el celular unos instantes después. La joven, que según Latina no tendría más de 14 años, se quedó parada en la acera gritando, mientras que su mochila se quedó en el suelo. El conductor del bus al que iba a subir, dejó el lugar segundos después.

Las imágenes también mostraron cuándo un hombre que caminaba por la zona se acercó a la adolescente y le ayudó a recoger su mochila. Sin embargo, antes de que pudiera entregársela, la estudiante cayó al suelo ante la sorpresa del hombre, que intentó ayudarla, y otras cuatro personas que se acercaron para apoyar.

Una estudiante menor de edad fue víctima del robo de su celular cuando subía a un bus en al Av. Caquetá. (Foto: Latina)

Hasta el momento se desconoce del estado de salud de la joven, que podría ser una estudiante de un colegio cercano. El video de la cámara de seguridad no registró la llegada de ningún agente de la Policía Nacional luego del hecho.

Menor en UCI luego de resistirse al robo de su celular

Hace unos días, en adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un delincuente que intentó robarle el celular en Villa El Salvador, Lima. El hecho ocurrió en la vía pública cuando el menor, identificado como participante en una escuela local de fútbol, salía de un entrenamiento cerca de una comisaría del distrito.

Según relataron testigos y familiares, el adolescente fue interceptado por un grupo de sujetos que intentaron arrebatarle su teléfono móvil. Ante el asalto, la víctima decidió perseguir a uno de los atacantes por aproximadamente una cuadra con la intención de recuperar su pertenencia. Sin embargo, durante la persecución, el menor se desplomó al percatarse de la gravedad de las heridas producidas con arma blanca.

Menor en UCI luego de resistirse al robo de su celular: deportista de 14 años fue apuñalado cinco veces

El joven recibió cinco puñaladas en la espalda, heridas que lo dejaron gravemente herido y causaron su colapso en plena vía. En ese momento, residentes y transeúntes acudieron al lugar para auxiliarlo y dar aviso a las autoridades. Con apoyo de los vecinos, el adolescente fue trasladado de inmediato al Hospital de Villa El Salvador, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Las primeras informaciones médicas confirmaron que su estado es delicado y que permanece bajo estricta vigilancia.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de robo de un celular?

Según Osiptel, en caso del robo de un celular, se deben realizar estas acciones de forma prioritaria:

  1. Llama a tu empresa operadora(Claro, Movistar, Entel o Bitel) y pide que bloqueen tu línea y el equipo por pérdida o robo.
  2. ¿Y si no soy el titular de la línea? Podrás hacerlo de igual manera, pero presentando los datos de esa persona, como su número de DNI.
  3. ¿Qué pasa después? Recibirás un código de bloqueo por parte de la empresa. Este será tu constancia que acredita tu solicitud.
  4. Si lo deseas, puedes comprar un chip de reposición con un nuevo número o el mismo.
  5. Cambia las claves de acceso de las cuentas vinculadas, como, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de bancos, y más.
  6. En el caso de las apps de entidades bancarias, comunícate para realizar el bloqueo de las tarjetas afiliadas.

La Policía Nacional también recomienda que toda persona que sufra el hurto de un celular denuncie el hecho, ya que esta información es clave para detectar patrones delictivos y asignar mejor los recursos de vigilancia.

Además, según información de las operadoras de telefonía recogida por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaiones (Osiptel), en 2024 se reportaron más de 1 millón y medio de robos y hurtos de celulares en todo el país. Esto demuestra que, aunque muchas víctimas no denuncian, el problema tiene una dimensión nacional grave y sostenida.

