Retiro AFP dice ‘adiós’ a agosto: Esta es la nueva fecha clave en septiembre

Retiro AFP podría verse en septiembre si Comisión de Economía la prioriza | TV Perú

En la primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía en esta nueva legislatura del Congreso de la República se ha aprobado el plan de trabajo y reglamento de esta, pero nada sobre el retiro AFP.

La semana del lunes 25 de agosto, sin embargo, no se pondría tampoco en agenda, dada la semana de representación, según detallaron en el Congreso. Es así que quienes esperaban que pudiera aprobarse en agosto tendrán que seguir esperando.

Ya los congresistas Guido Bellido y José Luna de Podemos Perú hicieron el pedido formal en la primera sesión y le solicitaron al presidente Victor Flores Rúiz que priorizara el debate del acceso de las 4 UIT (S/21 mil 400) para todos los afiliados. Si este atiende este requerimiento, lo más pronto para agendar este tema sería en la sesión del miércoles 3 de septiembre.

Hay 19 proyectos de retiro AFP que piden que el acceso a los fondos sea para todos los afiliados sin condiciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Retiro AFP no se vería en agosto

Hay 19 proyectos de retiro AFP pendientes de verse en el Congreso y un dictamen prometido por el anterior presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, Ilich López, que debería presentarse cuando finalmente se publique el reglamento de la reforma de pensiones (el Ministerio de Economía está demorando y ha incumplido el plazo para hacerlo).

Sin embargo, aún es incierto que, a pesar de los pedidos de los congresistas Bellido y Luna, se agende el retiro AFP de hasta 4 UIT para debatirse. Ya en agosto las posibilidades quedarían nula con una primera sesión que ya pasó y la semana de representación que se viene.

Así, dado el horario y día aprobados para las sesiones ordinarias de la Comisión de Economía en su sesión de instalación, la próxima sería el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a.m., que sería la oportunidad que esperan los congresistas para que se agende el debate del retiro AFP. Debe anotarse que también cabe la posibilidad de que se pueda agendar una sesión extraordinaria para el debate; sin embargo, esto también depende de la mesa directiva de Economía.

El Plan de Trabajo de la Comisión de Economía 2025-2026 sugiere que no estaría a favor de un retiro AFP. - Crédito Congreso

¿Comisión de Economía está en contra del retiro?

Como se sabe, la incertidumbre dado el retiro AFP se debe a que gran parte de la mesa directiva de la Comisión de Economía se ha pronunciado en contra de la medida, anteriormente. Pero hay más.

El Plan de trabajo de la comisión revela la mirada que tiene esta mesa directiva sobre los temas económicos que se proponen desde el Congreso: Esta señala que procurará mantener y/o mejorar el marco legislativo para coadyuvar con la solidez, solvencia y sostenibilidad del sistema privado de pensiones.

Esto sugiere que el retiro AFP iría en contra de los objetivos y visión de esta Comisión de Economía.

Victor Flores recibió a Guido Bellido y José Luna, los únicos parlamentarios que fueron a la Comisión de Economía para pedir el retiro AFP. - Crédito Congreso

Como se sabe, también cada uno de los miembros de la mesa directiva tiene su propia posición sobre esta medida:

Victor Flores Ruíz (Fuerza Popular), el presidente, está en contra: “Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro . ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen Canal N en abril) (FuerzaPopular), el presidente, está en contra: “Esta es mi opinión personal.. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado “ (declaración enen abril)

Elvis Vergara (Acción Popular), el secretario, consideró que la medida era populista: “ Sacar un retiro adelantado no resuelve nada , lo que hace es poner en mayor vulnerabilidad a la persona que va a sacar su retiro porque a futuro no va a tener ni siquiera lo mínimo que le dan” (declaración en 24 Horas de Panamericana en febrero)

Ana Zegarra (Somos Perú), la vicepresidenta, es coautora del proyecto de ley de retiro AFP de hasta 4 UIT del congresista Jose Bernardo Pazo Nunura, presentado el 9 de abril de este año. (Somos Perú), la vicepresidenta, es coautora del proyecto de ley de retiro AFP de hasta 4 UIT del congresista Jose Bernardo Pazo Nunura, presentado el 9 de abril de este año. Se puede suponer que valida esta medida a pesar de no haberse pronunciado.