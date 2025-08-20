Retiro AFP: Comisión de Economía tuvo su primera sesión pero sin debate de las 4 UIT en agenda

La Comisión de Economía empieza hoy sus sesiones de debates y aprobación de proyectos de ley, pero lo primera en agenda es validar su Plan de trabajo. - Crédito Congreso

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF) del Congreso, tal como había aprobado en su sesión se instalación, empieza sus sesiones ordinarias este miércoles 20 de agosto a las 10:00 a.m.

Como se sabe, hay 19 proyectos de retiro AFP pendientes que han sido presentados en el Congreso este año y que buscan aprobar el octavo acceso libre a los fondos privados de pensiones, lo que haría que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas que acumulan los aportes que han realizado.

Se debe recordar también que la Comisión de Economía tiene pendiente presentar su dictamen AFP, que incluiría medidas añadidas a la reforma de pensiones aprobadas el año pasado, donde los afiliados esperan que se incluya el retiro AFP de hasta 4 UIT. En esta primera sesión, sin embargo, esto no está en agenda y el grupo se centrará en debatir y aprobar su Plan de trabajo y reglamento.

Comisión de Economía: Guido Bellido y José Luna piden retiro AFP | Congreso TV

¿Plan de trabajo tiene retiro AFP?

La Comisión de Economía aún no tiene el retiro AFP en agenda, dado que esta primera reunión se centrará en aprobar su Plan de trabajo y el reglamento de la Comisión. Sin embargo, ya en este primer documento da un primer alcance sobre la posición de la nueva mesa directiva con respecto a la medida.

Como se recuerda, el nuevo presidente es Victor Flores Ruíz de Fuerza Popular, un parlamentario que ya se ha pronunciado en contra de la medida y que ha declarado que actuará “técnicamente” en su gestión.

“Nuestro trabajo debe enfocarse en mantener la disciplina fiscal. (...) Esta comisión es eminentemente técnica y en eso vamos a ser intransigentes. Actualmente el deficit fiscal se encuentra en un 2,6% del PBI a julio, lo que nos situa del maximo de 2,2% del PBI establecido para este año. Por ello debemos priorizar propuestas que impulsen la recaudación tributaria y optimicen la eficiencia del gasto público con el fin de encaminar el déficit fiscal hacia una trayectoria sostenible a fin de año", aclaró.

Hay 27 proyectos de retiro AFP, 19 de estos piden que el acceso a los fondos sea para todos los afiliados sin condiciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Asimismo, su Plan de trabajo que se debatirá y aprobar también señala el rumbo que tomará esta comisión. “Se privilegiará que la dación de leyes cuente con el debido sustento técnico y suficiente, que permita cumplir con una política fiscal responsable, prudente y transparente, a fin de que se generen las condiciones legales necesarias para atraer mayores inversiones, dinamizar la economía, incrementar la recaudación tributaria y favorecer la creación de empleos productivos y de calidad”, señala este documento.

En esta línea, la comisión es clara en que “procurará mantener y/o mejorar el marco legislativo para coadyuvar con la solidez, solvencia y sostenibilidad de los sistemas financieros, de seguros, privados de pensiones, y de cooperativas de ahorro y crédito". Por lo que es muy probable que no apuesta por los proyectos de retiro AFP que permitirían que millones de afiliados sigan sacando dinero de el SPP.

Comisión de Economía: Posiciones sobre retiro AFP

Victor Flores Ruíz (Fuerza Popular), el presidente, está en contra: “Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado“ (declaración en Canal N en abril).

No todos los miembros de la Comisión de Economía están en contra del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Elvis Vergara (Acción Popular), el secretario, consideró que la medida era populista: “Sacar un retiro adelantado no resuelve nada, lo que hace es poner en mayor vulnerabilidad a la persona que va a sacar su retiro porque a futuro no va a tener ni siquiera lo mínimo que le dan” (declaración en 24 Horas de Panamericana en febrero).

Ana Zegarra (Somos Perú), la vicepresidenta, es coautora del proyecto de ley de retiro AFP de hasta 4 UIT del congresista Jose Bernardo Pazo Nunura, presentado el 9 de abril de este año. Se puede suponer que valida esta medida a pesar de no haberse pronunciado.