Eduardo Arana y ministros de Estado llegarán a Santa Rosa en medio de la tensión con Colombia

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los ministros de Salud, Educación, Defensa, y Desarrollo e Inclusión Social viajan a Loreto para liderar una nueva campaña de acción social

Por Mariana Quilca Catacora

Comitiva de la PCM viajará a Loreto

En medio de la tensión diplomática con Colombia, provocada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro —quien acusó al Perú de “ocupar” territorio en la Amazonía—, el distrito de Santa Rosa (Perú) y el municipio de Leticia (Colombia) se preparan para una jornada clave este jueves 7 de agosto.

En territorio peruano, una comitiva de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se trasladará a la región Loreto para liderar una campaña de acción social. El grupo estará encabezado por el premier Eduardo Arana y conformado por los ministros de Educación, Morgan Quero; Salud, César Vásquez; Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y Defensa, Walter Astudillo.

Los funcionarios viajarán a bordo de una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS), un buque equipado para brindar servicios de salud y atención estatal en zonas de difícil acceso. La embarcación tiene como destino la provincia de Ramón Castilla y el distrito de Santa Rosa, ambos ubicados en la triple frontera amazónica.

Santa Rosa: la isla amazónica en el corazón de una disputa no resuelta entre Perú y Colombia

Cabe señalar que, desde el miércoles, miembros del Ejército del Perú ya se encuentran en la zona. Sin embargo, no se trata de un despliegue militar, sino de integrantes de la banda de música de la institución, quienes participarán en la ceremonia de izamiento del pabellón nacional.

¿Cómo está el ambiente en Leticia, Colombia?

Los residentes de Leticia, municipio colombiano fronterizo con el Perú, se mostraron desconcertados por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó al país vecino de “ocupar” territorio en la Amazonía. La situación generó malestar entre la población local, que está acostumbrada a convivir en armonía con las comunidades peruanas.

Un equipo de RPP llegó a la zona y recogió testimonios de ciudadanos que expresaron su rechazo a las afirmaciones del mandatario, señalando que no reflejan la realidad de la convivencia binacional. Además, la tensión diplomática alimentó rumores sobre un posible cierre de la frontera, lo cual generó temor entre los residentes.

El presidente reafirmó su intención de defender la soberanía del país - crédito Reuters/Vectezy

En medio de este contexto, el Gobierno colombiano decidió trasladar a Leticia la ceremonia por el aniversario de la Batalla de Boyacá, celebración que tradicionalmente se realiza en Bogotá. La población interpreta esta decisión como un intento del Ejecutivo por reafirmar la soberanía en la región.

Aunque el acto será de acceso público, se ha restringido el ingreso a los medios de comunicación. Pese al descontento, el municipio se prepara para recibir al presidente Petro, quien encabezará la ceremonia oficial.

Ciudadanos de Leticia molestos con declaraciones de Gustavo Petro. Foto: captura RPP

Santa Rosa: la isla amazónica en el corazón de una disputa

Ubicada en el río Amazonas, frente al municipio colombiano de Leticia y a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, la isla Santa Rosa forma parte del distrito del mismo nombre, en la región peruana de Loreto. Aunque actualmente es administrada por el Perú, su soberanía ha sido objeto de cuestionamientos por parte de Colombia, debido a una antigua disputa fronteriza que aún no encuentra una resolución definitiva.

El origen del conflicto se remonta al Tratado Lozano-Salomón, firmado en 1922 y ratificado en 1928, que estableció la frontera entre ambos países siguiendo el thalweg, es decir, la línea del canal más profundo del río Amazonas. Sin embargo, en aquella época Santa Rosa no existía: la isla emergió recién hacia 1965, producto de la acumulación de sedimentos y del constante cambio en el cauce del río, una característica común en esta zona amazónica.

Composición: Infobae Perú

Dado que Santa Rosa no fue mencionada en los acuerdos bilaterales de 1922 ni en la reunión de 1929 —que distribuyó algunas islas preexistentes entre ambas naciones—, su estatus jurídico quedó en una zona gris. Estudios del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú indican que esta isla, al igual que otras como Mocahua, Corea y Tucushira, apareció después de la firma de los tratados, lo que complica cualquier reclamo basado en los documentos históricos.

Aunque el diferendo no ha escalado a niveles mayores y se mantiene bajo control diplomático, la ausencia de documentación específica sobre la isla y la naturaleza cambiante del río Amazonas mantienen latente la controversia. Santa Rosa, hoy habitada por ciudadanos peruanos, continúa siendo un símbolo de la complejidad geográfica y política en la frontera amazónica.

