Perú

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tuvieron último viaje a Argentina dos días antes de la ruptura

Según reporte migratorio, los esposos estuvieron fuera del país hasta el 18 de agosto y dos días después el empresario anunció la separación. La conductora expresó su respaldo a la exMiss Perú

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: revelan viaje a Argentina dos días antes de la separación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noticia sorprendió a todos. Tras meses de rumores y especulaciones, Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, tras más de 10 años de matrimonio y dos hijos.

El anuncio se dio a través de un comunicado que él mismo difundió, generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo nacional. La separación de una de las parejas más estables y mediáticas de la farándula no solo dejó preguntas abiertas, sino también la sensación de que algo había ocurrido en silencio mientras públicamente todo parecía en calma.

El 21 de agosto, en su programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó esta sorpresiva ruptura y aportó un detalle que dejó al público aún más desconcertado:

Magaly Medina sobre ruptura de
Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tuvieron último viaje a Argentina

Solo dos días antes del anuncio, la pareja había regresado junta de un viaje a Argentina. La periodista mostró documentos migratorios que confirmaban que ambos estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto, retornando juntos a Lima.

Lo llamativo es que, apenas dos días después, el 20 de agosto, Gustavo publicó el mensaje en el que ponía fin a su relación con la exreina de belleza, sin la firma de ella.

Con su estilo directo, la ‘Urraca’ lanzó la interrogante que muchos se hacían: “¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? Ósea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla?”.

Magaly Medina sobre ruptura de
Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La contradicción entre lo que parecía ser un viaje familiar o romántico y la abrupta decisión de hacer pública la separación se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche.

Magaly buscó darle una interpretación humana al hecho, sugiriendo que tal vez ese viaje pudo haber sido una despedida pactada. “O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, reflexionó.

La posibilidad de que ambos decidieran cerrar su historia de esa manera sorprendió a más de uno, porque hasta entonces se les había considerado un matrimonio sólido, alejado de los escándalos.

Magaly Medina sobre ruptura de
Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

"¿O ella fue la sorprendida?”, dijo Magaly Medina sobre Maju Mantilla

La periodista también se detuvo en otro detalle que levantó suspicacias: la ausencia de Maju Mantilla en el programa “Arriba mi gente”, espacio televisivo que conduce y que, en circunstancias normales, no hubiera dejado de presentar. Para Magaly, ese gesto reflejaba que algo no estaba del todo claro en la forma en que se dio el anuncio.

Yo hubiera esperado que él y ella firmaran ese comunicado. Porque yo digo, si todo está ok, ¿por qué ella no apareció en su programa hoy día? ¿O ella fue la sorprendida?”, cuestionó.

La falta de un pronunciamiento conjunto abrió la posibilidad de que la exMiss Perú no estuviera al tanto de la decisión de su esposo o que, al menos, no coincidiera con la manera en que él eligió hacerlo público.

Magaly Medina sobre ruptura de
Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina alienta a Maju Mantilla

En medio de sus comentarios, Magaly Medina dejó de lado las críticas para dedicarle unas palabras de aliento a Maju Mantilla, recordándole que su valor personal no depende de una relación.

¿Cuál será la situación de ellos dos? No lo sabemos, pero Maju es una mujer guapa, que transmite una energía bonita, que saldrá adelante. Ella debe entender que merece un amor bonito y que ese amor ya no lo era (...) adelante Maju, ninguna mujer se ha vuelto amor”, expresó con empatía.

Magaly Medina sobre ruptura de
Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Por ahora, la exreina de belleza no ha emitido un comunicado propio, y su silencio alimenta la expectativa de que tarde o temprano tendrá que pronunciarse. Mientras tanto, la opinión pública sigue pendiente de los detalles y de la manera en que ambos afrontarán esta nueva etapa.

Magaly Medina sobre ruptura de
Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Maju MantillaGustavo SalcedoMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Perú obtuvo mención honrosa en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica en India

Jordan Juscamaita, estudiante del colegio Saco Oliveros, sobresalió en rigurosas pruebas teóricas y prácticas realizadas en Mumbai tras una preparación intensiva en las AstroClases de SPACE UNMSM que impulsan el talento científico juvenil

Perú obtuvo mención honrosa en

Kábala jueves 21 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Kábala jueves 21 de agosto

Callao celebra 189 años de creación política con identidad y orgullo chalaco

La Fortaleza del Real Felipe fue escenario de la ceremonia central donde autoridades, músicos y bailarines se unieron en un homenaje que combinó tradición, historia y cultura para reafirmar la importancia estratégica del primer puerto

Callao celebra 189 años de

Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio: “Después de una conciliación firmada por ambas partes”

Tras meses de rumores, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con la exMiss Perú mediante un comunicado. En Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó la noticia y recordó la polémica que rodeó a la pareja

Esposo de Maju Mantilla anuncia

Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla tras anuncio de separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”

La conductora dedicó palabras de aliento a la exMiss Perú luego de que Gustavo Salcedo confirmara públicamente el fin de su matrimonio, animándola a no dejarse vencer por la tristeza

Magaly Medina se solidariza con
ÚLTIMAS NOTICIAS
El médico Alejandro Vilches fue

El médico Alejandro Vilches fue oficialmente designado como interventor en la Agencia de Discapacidad

Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

El caso Fernández Lima: entre la prescripción penal y la imputación de encubrimiento

Educar en alianza: construir comunidad en tiempos inciertos

El menoscabo a la vejez, la niñez y los vulnerables refleja la decadencia argentina

INFOBAE AMÉRICA
La Policía Federal de Brasil

La Policía Federal de Brasil detectó “indicios” de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Jair Bolsonaro

La turbulenta historia de los Shinawatra: 25 años de poder, exilios y controversias en Tailandia

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan