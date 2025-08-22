Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tuvieron último viaje a Argentina dos días antes de la ruptura

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: revelan viaje a Argentina dos días antes de la separación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noticia sorprendió a todos. Tras meses de rumores y especulaciones, Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, tras más de 10 años de matrimonio y dos hijos.

El anuncio se dio a través de un comunicado que él mismo difundió, generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo nacional. La separación de una de las parejas más estables y mediáticas de la farándula no solo dejó preguntas abiertas, sino también la sensación de que algo había ocurrido en silencio mientras públicamente todo parecía en calma.

El 21 de agosto, en su programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó esta sorpresiva ruptura y aportó un detalle que dejó al público aún más desconcertado:

Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tuvieron último viaje a Argentina

Solo dos días antes del anuncio, la pareja había regresado junta de un viaje a Argentina. La periodista mostró documentos migratorios que confirmaban que ambos estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto, retornando juntos a Lima.

Lo llamativo es que, apenas dos días después, el 20 de agosto, Gustavo publicó el mensaje en el que ponía fin a su relación con la exreina de belleza, sin la firma de ella.

Con su estilo directo, la ‘Urraca’ lanzó la interrogante que muchos se hacían: “¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? Ósea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla?”.

La contradicción entre lo que parecía ser un viaje familiar o romántico y la abrupta decisión de hacer pública la separación se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche.

Magaly buscó darle una interpretación humana al hecho, sugiriendo que tal vez ese viaje pudo haber sido una despedida pactada. “O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, reflexionó.

La posibilidad de que ambos decidieran cerrar su historia de esa manera sorprendió a más de uno, porque hasta entonces se les había considerado un matrimonio sólido, alejado de los escándalos.

"¿O ella fue la sorprendida?”, dijo Magaly Medina sobre Maju Mantilla

La periodista también se detuvo en otro detalle que levantó suspicacias: la ausencia de Maju Mantilla en el programa “Arriba mi gente”, espacio televisivo que conduce y que, en circunstancias normales, no hubiera dejado de presentar. Para Magaly, ese gesto reflejaba que algo no estaba del todo claro en la forma en que se dio el anuncio.

“Yo hubiera esperado que él y ella firmaran ese comunicado. Porque yo digo, si todo está ok, ¿por qué ella no apareció en su programa hoy día? ¿O ella fue la sorprendida?”, cuestionó.

La falta de un pronunciamiento conjunto abrió la posibilidad de que la exMiss Perú no estuviera al tanto de la decisión de su esposo o que, al menos, no coincidiera con la manera en que él eligió hacerlo público.

Magaly Medina alienta a Maju Mantilla

En medio de sus comentarios, Magaly Medina dejó de lado las críticas para dedicarle unas palabras de aliento a Maju Mantilla, recordándole que su valor personal no depende de una relación.

“¿Cuál será la situación de ellos dos? No lo sabemos, pero Maju es una mujer guapa, que transmite una energía bonita, que saldrá adelante. Ella debe entender que merece un amor bonito y que ese amor ya no lo era (...) adelante Maju, ninguna mujer se ha vuelto amor”, expresó con empatía.

Por ahora, la exreina de belleza no ha emitido un comunicado propio, y su silencio alimenta la expectativa de que tarde o temprano tendrá que pronunciarse. Mientras tanto, la opinión pública sigue pendiente de los detalles y de la manera en que ambos afrontarán esta nueva etapa.

