Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla tras anuncio de separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”

Magaly Medina apoya a Maju Mantilla tras fin de su matrimonio: “Vas a salir adelante”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noticia del fin del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprendió al público luego de varios meses de rumores. Finalmente, fue el propio empresario quien emitió un comunicado en el que confirmó su separación de la exMiss Perú.

Este anuncio no pasó desapercibido en la televisión y, como era de esperarse, Magaly Medina fue quien lo expuso y no dudó en criticarlo en la más reciente edición de Magaly TV La Firme. Durante su programa, la periodista cuestionó la manera en que se hizo público el final de esta relación, sobre todo porque el comunicado llevó únicamente la firma de Gustavo y no la de Maju.

Para Magaly, ese detalle resulta llamativo, ya que en un tema tan personal y delicado lo esperable habría sido un pronunciamiento conjunto.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Yo hubiera esperado que ella y él firmaran ese comunicado y los dos dijeran al público, luego de varios meses hemos decidido separarnos, ya hicimos nuestra conciliación, todo está en orden, ok. Porque yo digo, si todo está en orden, ¿por qué hoy día no apareció en su programa Majo Mantilla?”, comentó Medina al iniciar su análisis.

La ausencia de Maju en el espacio televisivo que conduce también fue un punto que generó comentarios en la periodista. Según dijo, la modelo suele aparecer en la conducción junto a sus compañeros, pero esta vez brilló por su ausencia.

“Si, como dice su esposo, ya tenían todas sus emociones procesadas, no había por qué no aparecer en público. Y si tú estás muy tranquila, feliz, vas y haces tu programa. Todos hemos hecho programa en momentos difíciles de nuestras vidas porque nos debemos al público”, sentenció.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla

Magaly recordó que la televisión demanda compromiso con la audiencia incluso en los peores momentos, por lo que consideró que Maju Mantilla debió presentarse en su programa, al menos para mantener la normalidad frente a sus seguidores. Sin embargo, también reconoció que probablemente la exMiss Perú buscó evitar el asedio de la prensa, que siempre suele estar a la expectativa fuera de los canales de televisión.

La conductora de espectáculos no dejó pasar la oportunidad para resaltar el carácter y la personalidad de Maju Mantilla, a quien describió como una mujer de gran dulzura y empatía, cualidades que, en su opinión, la ayudarán a salir fortalecida de esta etapa.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Majo es una mujer guapa, transmite una energía tan bonita que yo creo que ella va a salir adelante. Finalmente, ella tiene que entender que se merece un amor bonito. Ella se lo merece todo, como todas las mujeres nos merecemos un amor bonito”, expresó con emoción.

Asimismo, Magaly resaltó que, aunque esta separación pueda ser dolorosa, no significa el final para ninguno de los dos. “Ninguna mujer se ha muerto de amor. Ningún hombre tampoco. Ella es guapísima, encantadora y muy dulce. Algún hombre lo valorará como debe ser. Adelante, Maju”, señaló como una manera de alentar a la exreina de belleza a seguir adelante con su vida personal y profesional.

La historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha estado marcada por diversos rumores a lo largo de los años, especialmente en torno a supuestas infidelidades que nunca fueron aclaradas del todo. El comunicado del empresario cierra un capítulo de especulaciones, aunque deja abiertas muchas interrogantes sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme