Perú

Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla tras anuncio de separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”

La conductora dedicó palabras de aliento a la exMiss Perú luego de que Gustavo Salcedo confirmara públicamente el fin de su matrimonio, animándola a no dejarse vencer por la tristeza

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina apoya a Maju Mantilla tras fin de su matrimonio: “Vas a salir adelante”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noticia del fin del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprendió al público luego de varios meses de rumores. Finalmente, fue el propio empresario quien emitió un comunicado en el que confirmó su separación de la exMiss Perú.

Este anuncio no pasó desapercibido en la televisión y, como era de esperarse, Magaly Medina fue quien lo expuso y no dudó en criticarlo en la más reciente edición de Magaly TV La Firme. Durante su programa, la periodista cuestionó la manera en que se hizo público el final de esta relación, sobre todo porque el comunicado llevó únicamente la firma de Gustavo y no la de Maju.

Para Magaly, ese detalle resulta llamativo, ya que en un tema tan personal y delicado lo esperable habría sido un pronunciamiento conjunto.

Magaly Medina a Maju Mantilla
Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Yo hubiera esperado que ella y él firmaran ese comunicado y los dos dijeran al público, luego de varios meses hemos decidido separarnos, ya hicimos nuestra conciliación, todo está en orden, ok. Porque yo digo, si todo está en orden, ¿por qué hoy día no apareció en su programa Majo Mantilla?”, comentó Medina al iniciar su análisis.

La ausencia de Maju en el espacio televisivo que conduce también fue un punto que generó comentarios en la periodista. Según dijo, la modelo suele aparecer en la conducción junto a sus compañeros, pero esta vez brilló por su ausencia.

“Si, como dice su esposo, ya tenían todas sus emociones procesadas, no había por qué no aparecer en público. Y si tú estás muy tranquila, feliz, vas y haces tu programa. Todos hemos hecho programa en momentos difíciles de nuestras vidas porque nos debemos al público”, sentenció.

Magaly Medina a Maju Mantilla
Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla

Magaly recordó que la televisión demanda compromiso con la audiencia incluso en los peores momentos, por lo que consideró que Maju Mantilla debió presentarse en su programa, al menos para mantener la normalidad frente a sus seguidores. Sin embargo, también reconoció que probablemente la exMiss Perú buscó evitar el asedio de la prensa, que siempre suele estar a la expectativa fuera de los canales de televisión.

La conductora de espectáculos no dejó pasar la oportunidad para resaltar el carácter y la personalidad de Maju Mantilla, a quien describió como una mujer de gran dulzura y empatía, cualidades que, en su opinión, la ayudarán a salir fortalecida de esta etapa.

Magaly Medina a Maju Mantilla
Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Majo es una mujer guapa, transmite una energía tan bonita que yo creo que ella va a salir adelante. Finalmente, ella tiene que entender que se merece un amor bonito. Ella se lo merece todo, como todas las mujeres nos merecemos un amor bonito”, expresó con emoción.

Asimismo, Magaly resaltó que, aunque esta separación pueda ser dolorosa, no significa el final para ninguno de los dos. “Ninguna mujer se ha muerto de amor. Ningún hombre tampoco. Ella es guapísima, encantadora y muy dulce. Algún hombre lo valorará como debe ser. Adelante, Maju”, señaló como una manera de alentar a la exreina de belleza a seguir adelante con su vida personal y profesional.

La historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha estado marcada por diversos rumores a lo largo de los años, especialmente en torno a supuestas infidelidades que nunca fueron aclaradas del todo. El comunicado del empresario cierra un capítulo de especulaciones, aunque deja abiertas muchas interrogantes sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas.

Magaly Medina a Maju Mantilla
Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La FirmeMaju Mantillaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Kábala jueves 21 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Kábala jueves 21 de agosto

Callao celebra 189 años de creación política con identidad y orgullo chalaco

La Fortaleza del Real Felipe fue escenario de la ceremonia central donde autoridades, músicos y bailarines se unieron en un homenaje que combinó tradición, historia y cultura para reafirmar la importancia estratégica del primer puerto

Callao celebra 189 años de

Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio: “Después de una conciliación firmada por ambas partes”

Tras meses de rumores, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con la exMiss Perú mediante un comunicado. En Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó la noticia y recordó la polémica que rodeó a la pareja

Esposo de Maju Mantilla anuncia

Qué se celebra el 22 de agosto en el Perú: una fecha marcada por la memoria, la transformación y la identidad nacional

Acontecimientos históricos, culturales y económicos convergen en esta jornada, reflejando los desafíos, avances y valores que han forjado el carácter y la proyección del país a lo largo de los siglos

Infobae

Samahara Lobatón revela que su hija sigue en el extranjero y expone nueva polémica con Youna: “Necesito que mis hijas estén juntas”

La influencer responde a especulaciones y revela que su primogénita sigue en Estados Unidos junto a su padre, desmintiendo versiones sobre un supuesto regreso a Lima

Samahara Lobatón revela que su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más digitalización financiera: crecen las

Más digitalización financiera: crecen las transferencias y las cuentas bancarias de empresas

70000 Tons of Metal: el viaje del creador del mayor crucero heavy del mundo

Fuerte retroceso en la confianza del consumidor en agosto: impacto en las expectativas y el consumo

La Justicia rechazó el pedido de ATE para evitar el cierre de un museo en homenaje al Che Guevara

El gigante británico Barclays advirtió sobre dos nuevos escenarios de riesgo para la economía argentina

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce descartó exiliarse al

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

Suspendieron la amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras el sismo de magnitud 7,5 en la región de Magallanes

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan