Magaly Medina crítica a Paul Vega por sus disculpas a niña: "Una invitación, no borra el gesto de desprecio"

El actor de 'Al fondo hay sitio' fue captado ignorando el saludo de una menor con habilidades especiales, generando indignación en redes sociales. Más tarde ofreció disculpas

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Magaly arremete contra Paul Vega tras polémico video con niña con habilidades especiales. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El nombre del actor Paul Vega se volvió tendencia esta semana, luego de que circulara un video en el que se le ve ignorando el saludo y la petición de una fotografía por parte de una niña con habilidades especiales que lo esperaba a la salida de las grabaciones de Al fondo hay sitio.

La situación generó un intenso debate en redes sociales y, posteriormente, provocó que el propio artista saliera a disculparse públicamente. El hecho ocurrió a las afueras de las grabaciones de la popular teleserie. En el video, compartido en TikTok, se aprecia cómo el actor baja con calma unas escaleras mientras la pequeña, acompañada de su madre, le extiende la mano y le pide una foto.

Lejos de corresponder con un gesto amable, Paul Vega hace un movimiento con el brazo que muchos interpretaron como un desprecio. La reacción no tardó en viralizarse y generó rechazo generalizado de los usuarios, quienes no perdonaron lo que calificaron como una actitud innecesariamente despectiva hacia una menor que solo buscaba un recuerdo de su ídolo.

Magaly Medina cuestiona disculpas de Paul Vega: “El daño ya estaba hecho”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paul Vega?

La situación fue analizada en el programa de Magaly Medina, donde se mostraron las imágenes a detalle. La periodista fue enfática al cuestionar la actitud del actor:

“Él baja con calma, no estaba apurado, no lo estaban llamando a escena. Tenía tiempo de mirar a la niña, que evidentemente es una niña con habilidades especiales, y en vez de acercarse a darle un saludo o una sonrisa, le hace un gesto de desprecio, como diciéndole: ‘Apártate de mí’”.

Medina insistió en que no se trataba de un malentendido, sino de un gesto claro que la niña y su madre percibieron de inmediato. “Cuando ves a un niño, lo mínimo es corresponder con cariño, más aún cuando tu carrera depende del público que te sigue y te aplaude. Lo que hizo fue innecesario, un desplante que no se justifica bajo ninguna circunstancia”, añadió la conductora.

Magaly Medina cuestiona disculpas de Paul Vega: “El daño ya estaba hecho”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Paul Vega se disculpa

Ante la avalancha de críticas, Paul Vega utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas. “Pido perdón a esa persona que se sintió incómoda, la cual hice pasar un mal rato. Fue un momento difícil, a veces las grabaciones son muy apuradas y te están llamando. En el apuro cometí la torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía”, expresó en un clip difundido en plataformas digitales.

Además, añadió que no es su manera de tratar a la gente y que no tuvo intención de marginar a la niña. Sin embargo, estas disculpas no convencieron a todos. Para Magaly Medina, la justificación del actor no coincide con lo que muestran las imágenes:

“Él dice que salió corriendo, pero en el video se lo ve bajando tranquilo, sin apuro, sin nadie llamándolo. No había ninguna prisa, y aun así le negó un gesto mínimo a la pequeña. Sus palabras llegan tarde, cuando ya el daño estaba hecho”.

Magaly Medina cuestiona disculpas de Paul Vega: “El daño ya estaba hecho”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora también cuestionó la respuesta posterior del actor, quien habría ofrecido que la menor visite las grabaciones como una forma de compensar lo sucedido. “Esa invitación no borra el gesto de desprecio. La indiferencia quedó grabada en video, y esa es la imagen que se mantiene. No hay justificación cuando se trata de un niño, mucho menos de una niña con habilidades especiales”, opinó.

“El agradecimiento es algo que las personas públicas debemos tener siempre presente. Si estamos donde estamos, es por el público que nos apoya”, recalcó Medina en su programa.

Las redes sociales, por su parte, fueron contundentes. Mientras algunos aceptaron las disculpas de Paul Vega, la mayoría coincidió en que el gesto inicial no debió ocurrir. “La disculpa no borra la actitud”, “ese momento queda en la memoria de la niña” o “con un simple saludo pudo cambiarle el día” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en plataformas digitales.

Magaly Medina cuestiona disculpas de Paul Vega: “El daño ya estaba hecho”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

