Perú

El Apra en problemas: JEE inicia proceso sancionador por usar el Congreso para hacer propaganda

Personero niega que el Partido Aprista haya organizado evento donde se lanzaron arengas partidarias. Pide que, en todo caso, se sancione a quienes cometieron la infracción y no a la agrupación

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Jorge del Castillo y Mauricio
Jorge del Castillo y Mauricio Mulder anunciaron en el Congreso su candidatura presidencial. Foto: captura

La situación en el Apra no pinta nada bien de cara a las Elecciones Generales 2026. A la desafiliación masiva de 11 mil militantes se suma ahora un proceso sancionador por usar las instalaciones del Congreso para, presuntamente, hacer proselitismo, según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro al que accedió Infobae.

Se trata del evento que se llevó a cabo el 4 de agosto en el Congreso: un homenaje por el 46° del fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre organizado por la Agrupación de Trabajadores Apristas del Congreso (ATA Congreso).

El área de Fiscalización del JEE Lima Centro determinó, a partir de los videos disponibles en redes sociales, que durante el evento se lanzaron arengas y discursos de carácter político. “¡Viva el APRA!“, ”¡Viva Víctor Raúl Haya de la Torre!“, ”¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Palmas a Víctor Raúl!“, son algunas de las expresiones observadas.

Informe de Fiscalización advierte que
Informe de Fiscalización advierte que el APRA hizo propaganda en el Congreso

“Claramente se evidencia que la instalación del Congreso de la República fue usada para realizar un evento de carácter proselitista político partidario de la referida organización política, lo que contraviene lo establecido en la normativa electoral vigente”, concluye el informe de fiscalización.

En la actividad intervinieron Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. El primero se refirió a encuestas electorales donde supuestamente aparece el Apra y deslizó la posibilidad de postular con Mulder en la misma plancha presidencial. “Si vamos en esa línea, vamos a ser un gobierno de unidad, un gobierno democrático, que defienda las libertades que enfrente al comunismo ,que tanto daño le ha hecho al Perú y por supuesto que convoquemos a los mejores peruanos, para poder hacer un buen gobierno”, dijo.

A su turno, Mulder, en menor medida que Del Castillo, también se refirió a los comicios, específicamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a las próximas elecciones internas del Apra para designar a los candidatos.

El pleno del JEE Lima Centro admitió a trámite el proceso sancionador contra el partido Aprista y dispuso que sea notificado para que dé sus descargos. Luego se determinará si efectivamente incurrieron en infracción a las reglas sobre propaganda electoral.

JEE admite proceso sancionador contra
JEE admite proceso sancionador contra el APRA

Descargos del Apra

Infobae accedió a los descargos presentados por el personero legal del Apra, José Pimentel, quien asevera que el evento no fue organizado por el partido. Sostiene que la presencia de militantes apristas, como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, “no implica una actividad institucionalizada, ni constituye un acto de propaganda electoral oficial del Partido Aprista Peruano”.

El personero pide que se archive el proceso sancionador con el Apra, aunque considera que, si efectivamente hubo una infracción, “la sanción o medida correctiva debe recaer únicamente sobre quienes actuaron sin autorización institucional”.

“La responsabilidad de la infracción debe ser atribuida a quienes realizaron los actos personalmente en el caso que se pruebe fehacientemente dicha infracción, en tanto no existió organización por parte de la organización política”, reiteró.

Descargos del APRA.
Descargos del APRA.

El pleno del JEE Lima Centro deberá evaluar los descargos del Apra y determinar si se infringió el Reglamento sobre Propaganda Electoral.

Temas Relacionados

APRAJorge del CastilloMauricio MulderElecciones 2026peru-politica

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este viernes 22 de agosto

Además del valor promedio de los combustibles en la capital peruana, aquí están los costos más baratos

Cuál es el precio de

La curiosa estrategia del Minsa para acabar con el dengue: Liberarán 6 mil zancudos Wolbachia en Comas puede ser también

El Ministerio de Salud pondrá en marcha un programa piloto que utilizará zancudos portadores de la bacteria Wolbachia para reducir la transmisión del dengue, zika y chikungunya

La curiosa estrategia del Minsa

¿Paolo Guerrero no tendrá despedida oficial con la selección peruana? El ‘Depredador’ reveló si jugará o no ante Uruguay y Paraguay

El jugador de Alianza Lima contó detalles de su conversación con el técnico Óscar Ibáñez a poco de que se conozca la lista de convocados para la última fecha doble de Eliminatorias 2026

¿Paolo Guerrero no tendrá despedida

Magaly Medina defiende su pódcast tras críticas por entrevistar a Keiko Fujimori: “En mi espacio hago lo que quiero”

La conductora responde a sus detractores tras la polémica suscitada por la participación de la lideresa de Fuerza Popular en su programa digital

Magaly Medina defiende su pódcast

Mujer captada con Gustavo Salcedo publica enigmático mensaje en medio de ruptura con Maju Mantilla

Mariana de la Vega, captada en 2023 junto al empresario en un hotel, reapareció con un mensaje reflexivo en redes sociales tras el comunicado de separación.

Mujer captada con Gustavo Salcedo
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Extremo e inhumano” y “lo

“Extremo e inhumano” y “lo peor de nuestra especie”: las duras definiciones de la Justicia sobre los incidentes en Independiente

Habilitan a Fuerza Patria en un distrito clave de la Primera sección y busca achicar la diferencia con LLA

“El fentanilo dio mal”: los explosivos chats entre el personal del laboratorio involucrado en 96 muertes

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield: evacuaron a los alumnos y dos adultos fueron atendidos

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

INFOBAE AMÉRICA
Así será la miniserie “Amadeus”,

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

Al menos cinco muertos y 18 heridos en protestas tras el arresto de un prominente líder kurdo

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

TELESHOW
Los días de Benjamín Vicuña

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson