El Apra en problemas: JEE inicia proceso sancionador por usar el Congreso para hacer propaganda

Jorge del Castillo y Mauricio Mulder anunciaron en el Congreso su candidatura presidencial. Foto: captura

La situación en el Apra no pinta nada bien de cara a las Elecciones Generales 2026. A la desafiliación masiva de 11 mil militantes se suma ahora un proceso sancionador por usar las instalaciones del Congreso para, presuntamente, hacer proselitismo, según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro al que accedió Infobae.

Se trata del evento que se llevó a cabo el 4 de agosto en el Congreso: un homenaje por el 46° del fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre organizado por la Agrupación de Trabajadores Apristas del Congreso (ATA Congreso).

El área de Fiscalización del JEE Lima Centro determinó, a partir de los videos disponibles en redes sociales, que durante el evento se lanzaron arengas y discursos de carácter político. “¡Viva el APRA!“, ”¡Viva Víctor Raúl Haya de la Torre!“, ”¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Palmas a Víctor Raúl!“, son algunas de las expresiones observadas.

Informe de Fiscalización advierte que el APRA hizo propaganda en el Congreso

“Claramente se evidencia que la instalación del Congreso de la República fue usada para realizar un evento de carácter proselitista político partidario de la referida organización política, lo que contraviene lo establecido en la normativa electoral vigente”, concluye el informe de fiscalización.

En la actividad intervinieron Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. El primero se refirió a encuestas electorales donde supuestamente aparece el Apra y deslizó la posibilidad de postular con Mulder en la misma plancha presidencial. “Si vamos en esa línea, vamos a ser un gobierno de unidad, un gobierno democrático, que defienda las libertades que enfrente al comunismo ,que tanto daño le ha hecho al Perú y por supuesto que convoquemos a los mejores peruanos, para poder hacer un buen gobierno”, dijo.

A su turno, Mulder, en menor medida que Del Castillo, también se refirió a los comicios, específicamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a las próximas elecciones internas del Apra para designar a los candidatos.

El pleno del JEE Lima Centro admitió a trámite el proceso sancionador contra el partido Aprista y dispuso que sea notificado para que dé sus descargos. Luego se determinará si efectivamente incurrieron en infracción a las reglas sobre propaganda electoral.

JEE admite proceso sancionador contra el APRA

Descargos del Apra

Infobae accedió a los descargos presentados por el personero legal del Apra, José Pimentel, quien asevera que el evento no fue organizado por el partido. Sostiene que la presencia de militantes apristas, como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, “no implica una actividad institucionalizada, ni constituye un acto de propaganda electoral oficial del Partido Aprista Peruano”.

El personero pide que se archive el proceso sancionador con el Apra, aunque considera que, si efectivamente hubo una infracción, “la sanción o medida correctiva debe recaer únicamente sobre quienes actuaron sin autorización institucional”.

“La responsabilidad de la infracción debe ser atribuida a quienes realizaron los actos personalmente en el caso que se pruebe fehacientemente dicha infracción, en tanto no existió organización por parte de la organización política”, reiteró.

Descargos del APRA.

El pleno del JEE Lima Centro deberá evaluar los descargos del Apra y determinar si se infringió el Reglamento sobre Propaganda Electoral.