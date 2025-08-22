Agencia espacial del Perú lleva la astronomía a colegios: así puedes acceder gratis e inscribir a tu centro educativo

La iniciativa fomenta el interés por la ciencia y la tecnología entre niños y adolescentes - Créditos: CONIDA.

La Agencia Espacial del Perú - CONIDA impulsa una propuesta educativa que lleva el conocimiento astronómico de forma gratuita a las aulas del país. El programa, denominado “Astronomía en tu colegio”, transforma las instituciones educativas en espacios de aprendizaje sobre el universo, acercando a niños y jóvenes a conceptos clave sobre el cosmos sin necesidad de salir del entorno escolar.

La esencia de la iniciativa reside en hacer accesibles la ciencia y la tecnología a estudiantes de primaria y secundaria. Mediante talleres, charlas participativas y observaciones guiadas, los escolares pueden experimentar la astronomía a través de actividades adecuadas a su edad y contexto.

La participación no tiene costo, lo que promueve la equidad en el acceso al conocimiento, eliminando barreras geográficas o económicas que puedan limitar el contacto con el ámbito astronómico.

CONIDA encabeza este proyecto con una misión doble: fortalecer la investigación espacial en Perú y fomentar vocaciones en ciencias entre los más jóvenes. La entidad supervisa operaciones de satélites como el PERÚSAT-1 y coordina plataformas tecnológicas de acceso libre. También representa al país en alianzas internacionales relacionadas con la ciencia espacial.

El diseño del programa asegura que cada colegio pueda solicitar una visita de la agencia espacial completando un proceso de registro a través de la página web (LINK). Solo es necesario ser una entidad educativa reconocida por el Ministerio de Educación, informar el número estimado de alumnos y señalar al profesor responsable de coordinar los detalles. Esta arquitectura permite una organización fluida y una planificación adaptada a cada grupo.

Tras recibir el registro escolar, el equipo de la agencia contacta al docente designado y ajusta el contenido según el nivel de los participantes. Las sesiones de astronomía suelen tener una duración de una hora, en la que los asistentes reciben información sobre fenómenos celestes y conceptos científicos fundamentales. Además, se incluye un espacio para responder preguntas formuladas tanto por estudiantes como por el personal educativo.

Colegio en Cajamarca ya participó de esta iniciativa

El proyecto debutó en el Colegio Emblemático Isabel La Católica en Cajamarca, donde los alumnos de quinto grado participaron junto a su profesora Dra. Eliana Urquizo. Durante esa jornada, los asistentes observaron experimentos prácticos y participaron en dinámicas cuyo fin es facilitar la comprensión de los conceptos astronómicos básicos. La respuesta estudiantil evidenció la capacidad del programa para estimular el interés por el aprendizaje científico.

Mario Zegarra, integrante de la Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales (DIACE), explicó el propósito de la propuesta: “El objetivo de ‘Astronomía en tu colegio’ es lograr que la astronomía se perciba como un campo cercano, motivando a las nuevas generaciones a explorar carreras vinculadas a la investigación y a la tecnología espacial”.

La convocatoria para sumarse a esta experiencia permanece abierta a todas las instituciones escolares interesadas. Las actividades incluyen información sobre el funcionamiento del Observatorio de CONIDA y propuestas prácticas para docentes, con la intención de prolongar el interés por estos temas más allá de la visita inicial.