Día del Adulto Mayor en Perú: Los chequeos médicos que no pueden faltar para lograr una buena salud después de los 60

Adultos mayores son el grupo poblacional que más se automedica. (Foto difusión)

En el Perú, el Día Nacional del Adulto Mayor se celebra cada 26 de agosto, con el propósito de reconocer la importancia de las personas mayores en la sociedad y reforzar la necesidad de promover su bienestar. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualmente existen 4 millones 747 mil 803 adultos mayores en el país, de los cuales el 78,9% enfrenta algún problema de salud crónico.

Ante este panorama, especialistas advierten que la prevención y los chequeos médicos periódicos son la clave para conservar la autonomía y calidad de vida en esta etapa. La Dra. Julissa Mogollón, médico geriatra de Sanitas Consultorios Médicos, enfatiza que llegar a los 60 años con vitalidad “no es cuestión de suerte, sino de hábitos y decisiones cotidianas”.

“Realizarse chequeos no solo permite detectar a tiempo enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes o ciertos tipos de cáncer, también ayuda a disminuir complicaciones y mejorar los resultados de los tratamientos”, destacó.

Los chequeos médicos infaltables después de los 60

Cataratas en los ojos, una afección ocular que provoca visión nublada y afecta principalmente a adultos mayores – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista detalló los controles preventivos más relevantes que toda persona mayor debe realizar con frecuencia:

Chequeo cardiovascular: presión arterial, electrocardiograma y perfil lipídico (anual). Control de glucosa: al menos una vez al año; cada 3 a 6 meses en personas con riesgo de diabetes. Examen de la vista: cada 1 a 2 años para prevenir cataratas, glaucoma o degeneración de retina. Chequeo auditivo: cada 1 a 2 años, o antes si hay cambios en la audición. Densitometría ósea: cada 2 a 3 años para prevenir osteoporosis y fracturas. Evaluación oncológica: colonoscopía, mamografía, examen de próstata y revisión de piel, según sexo y antecedentes. Revisión dental: cada 6 a 12 meses para mantener una adecuada salud bucal y nutrición. Revisión médica general: una vez al año para monitorear peso, masa muscular y condición física. Pruebas de función renal y hepática: cada 12 meses, sobre todo en quienes consumen varios medicamentos. Protección inmunológica: vacunas actualizadas contra influenza, neumococo y tétanos, entre otras.

La Dra. Mogollón recordó que la prevención debe entenderse como una inversión en calidad de vida. “Un chequeo a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con limitaciones o seguir disfrutando plenamente de cada día”, subrayó.

Campañas médicas gratuitas por el Día del Adulto Mayor

Diversas municipalidades y centros de salud del país han puesto en marcha campañas médicas gratuitas dirigidas a personas de 60 años a más. Estas jornadas, que se desarrollan del 22 al 26 de agosto, tienen como objetivo fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el cuidado integral de los adultos mayores.

Las atenciones se llevarán a cabo en Lima, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y otras regiones, donde los beneficiarios podrán acceder a consultas de medicina general, medicina física, nutrición, psicología, así como a servicios de laboratorio, rayos X y más. La finalidad es detectar y controlar enfermedades crónicas que afectan con frecuencia a este grupo poblacional, como diabetes, hipertensión y cáncer.

Para conocer la programación completa —incluyendo los lugares, horarios, fechas y servicios disponibles— puedes INGRESAR A ESTE LINK.