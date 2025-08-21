Perú

Día del Adulto Mayor en Perú: Los chequeos médicos que no pueden faltar para lograr una buena salud después de los 60

Los chequeos médicos permiten identificar enfermedades silenciosas y contribuyen a reducir complicaciones y optimizar los tratamientos

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Adultos mayores son el grupo
Adultos mayores son el grupo poblacional que más se automedica. (Foto difusión)

En el Perú, el Día Nacional del Adulto Mayor se celebra cada 26 de agosto, con el propósito de reconocer la importancia de las personas mayores en la sociedad y reforzar la necesidad de promover su bienestar. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualmente existen 4 millones 747 mil 803 adultos mayores en el país, de los cuales el 78,9% enfrenta algún problema de salud crónico.

Ante este panorama, especialistas advierten que la prevención y los chequeos médicos periódicos son la clave para conservar la autonomía y calidad de vida en esta etapa. La Dra. Julissa Mogollón, médico geriatra de Sanitas Consultorios Médicos, enfatiza que llegar a los 60 años con vitalidad “no es cuestión de suerte, sino de hábitos y decisiones cotidianas”.

“Realizarse chequeos no solo permite detectar a tiempo enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes o ciertos tipos de cáncer, también ayuda a disminuir complicaciones y mejorar los resultados de los tratamientos”, destacó.

Los chequeos médicos infaltables después de los 60

Cataratas en los ojos, una
Cataratas en los ojos, una afección ocular que provoca visión nublada y afecta principalmente a adultos mayores – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista detalló los controles preventivos más relevantes que toda persona mayor debe realizar con frecuencia:

  1. Chequeo cardiovascular: presión arterial, electrocardiograma y perfil lipídico (anual).
  2. Control de glucosa: al menos una vez al año; cada 3 a 6 meses en personas con riesgo de diabetes.
  3. Examen de la vista: cada 1 a 2 años para prevenir cataratas, glaucoma o degeneración de retina.
  4. Chequeo auditivo: cada 1 a 2 años, o antes si hay cambios en la audición.
  5. Densitometría ósea: cada 2 a 3 años para prevenir osteoporosis y fracturas.
  6. Evaluación oncológica: colonoscopía, mamografía, examen de próstata y revisión de piel, según sexo y antecedentes.
  7. Revisión dental: cada 6 a 12 meses para mantener una adecuada salud bucal y nutrición.
  8. Revisión médica general: una vez al año para monitorear peso, masa muscular y condición física.
  9. Pruebas de función renal y hepática: cada 12 meses, sobre todo en quienes consumen varios medicamentos.
  10. Protección inmunológica: vacunas actualizadas contra influenza, neumococo y tétanos, entre otras.

La Dra. Mogollón recordó que la prevención debe entenderse como una inversión en calidad de vida. “Un chequeo a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con limitaciones o seguir disfrutando plenamente de cada día”, subrayó.

Campañas médicas gratuitas por el Día del Adulto Mayor

Diversas municipalidades y centros de salud del país han puesto en marcha campañas médicas gratuitas dirigidas a personas de 60 años a más. Estas jornadas, que se desarrollan del 22 al 26 de agosto, tienen como objetivo fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el cuidado integral de los adultos mayores.

Las atenciones se llevarán a cabo en Lima, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y otras regiones, donde los beneficiarios podrán acceder a consultas de medicina general, medicina física, nutrición, psicología, así como a servicios de laboratorio, rayos X y más. La finalidad es detectar y controlar enfermedades crónicas que afectan con frecuencia a este grupo poblacional, como diabetes, hipertensión y cáncer.

Para conocer la programación completa —incluyendo los lugares, horarios, fechas y servicios disponibles— puedes INGRESAR A ESTE LINK.

Temas Relacionados

chequeos médicosDía del Adulto Mayor en Perúperu-saludperu-noticias

Últimas Noticias

Alarma en aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco por presunta amenaza de bomba en avión: Policías y bomberos activan protocolos de seguridad

El general Julio Becerra encabezó el operativo de seguridad; las diligencias de verificación siguen en marcha

Alarma en aeropuerto Alejandro Velasco

Japón acogerá la mayor exposición sobre Machu Picchu y el antiguo Perú: con recorridos virtuales y acercamientos a culturas ancestrales

La ciudadela inca y más de 130 piezas arqueológicas se presentarán en Tokio, ofreciendo una experiencia inmersiva que explora la historia, el arte y la biodiversidad del antiguo Perú a visitantes de todo el mundo

Japón acogerá la mayor exposición

Dina Boluarte celebra fracaso del paro en Lima pese al atentado contra chófer de bus: “Saludo a los trabajadores que se ponen de pie”

Un conductor de la empresa Santa Catalina fue baleado en el rostro en San Juan de Lurigancho. A pesar de la gravedad de sus heridas, logró conducir hasta un hospital para recibir atención médica

Dina Boluarte celebra fracaso del

Crédito Maestría 2025: este 22 de agosto se publicará la lista oficial de seleccionados del Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo dará a conocer este viernes a los ganadores del concurso, quienes accederán a financiamiento para iniciar o culminar estudios de posgrado en universidades de prestigio

Crédito Maestría 2025: este 22

Rebeca Escribens responde a Pamela Franco tras su rechazo a entrevista: “No te ha gustado que opine sobre tu relación con Cueva”

La cantante negó tener problemas con la Escribens tras evitar una entrevista en televisión, pero la conductora replicó en vivo y afirmó que sus opiniones se basan en lo que la propia cantante comparte públicamente

Rebeca Escribens responde a Pamela
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las ventas de los supermercados

Las ventas de los supermercados tuvieron una leve repunte de 0,2% en junio y cerraron el semestre con un 4% de alza

Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa decidió despedir al conductor

El pedido de Lighthizer, halcón comercial de EEUU, para enfrentar la amenaza de China: “Necesitamos a Argentina de nuestro lado”

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

INFOBAE AMÉRICA
‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

TELESHOW
Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”