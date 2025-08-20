Paro de transportistas hoy 21 de agosto: todo lo que debes saber sobre la medida de fuerza en Lima y Callao

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que debes saber sobre la medida de fuerza en Lima y Callao (Créditos: Panamericana TV).

El paro de transportistas anunciado para este jueves 21 de agosto mantiene en vilo a miles de usuarios de Lima y Callao. Las versiones de los distintos gremios y el propio Gobierno generan incertidumbre respecto a la magnitud y el verdadero alcance que tendrá la protesta, la cual fue convocada en respuesta a una ola de inseguridad y demandas insatisfechas hacia las autoridades.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó que la medida no recibirá respaldo por parte de los gremios que operan dentro de los márgenes formales.

“El día 21 el transporte será normal y regular en Lima y Callao. Los transportistas formales saldrán a trabajar como todos los días, ese es el acuerdo y hago este anuncio a quienes han estado preocupados por la difusión de una convocatoria al paro ese día”, señaló en conferencia de prensa.

La criminalidad se ha extendido hacia comercios, viviendas y otros servicios, por lo que el problema excede al ámbito del transporte urbano - Créditos: Andina.

Por el contrario, un grupo importante de transportistas confirmó la decisión de detener actividades. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), descartó las declaraciones del titular del MTC y anunció el acatamiento de la medida, igual que sucedió en las movilizaciones del 26 de septiembre de 2024 y el 10 de abril de este año.

Según el vocero, cerca de 20 mil vehículos entre buses y cústers no circularán por calles y avenidas durante toda la jornada, cifra que representa el noventa por ciento del parque formal de ambas ciudades.

“Esta medida de fuerza responde a un gobierno indolente, que hace caso omiso a un pliego de reclamo ante las constantes muertes. Encima, el ministro de Transportes (César Sandoval) sale a minimizar la protesta, acompañado de otros dirigentes, pero ellos no están involucrados en este paro, por lo que su voz no tiene peso. El paro se realizará de todas maneras”, argumentó Valeriano en diálogo con Infobae Perú.

La molestia entre los operadores formales tiene como detonante principal la inseguridad en rutas, situación que afecta tanto a trabajadores del rubro como a ciudadanos que dependen de este sistema para movilizarse.

Voceros gremiales sostienen que la inseguridad y la ola delictiva influyen de forma directa sobre la totalidad del sector y afectan tanto a empresas como a usuarios y comercios - Créditos: Andina.

“Hasta el momento, son 400 empresas las que van a parar el 21 de agosto, sin embargo, como ha ocurrido en paros anteriores, días previos, se suman más empresas, por lo que calculamos que 20 mil vehículos dejarán de circular por 24 horas”, explicó.

El miércoles se presenta como un día clave para definir si más agrupaciones formalizan su adhesión a la paralización. “Espero que mañana (miércoles 20 de agosto) se plieguen muchas más empresas. Me ha sorprendido ver en las noticias que Los Chinos sí van a operar, pero yo más tarde voy a reunirme con sus dirigentes, porque la consigna es que los formales no acaten, ese es el pedido de sus propios choferes y trabajadores”, expresó respecto a las conversaciones en marcha.

Más gremios

Manuel Odiana, vocero de la Unidad Gremial de Transporte Urbano, ratificó la participación generalizada de organizaciones urbanas debido al impacto de la delincuencia en su actividad diaria.

“Todas las empresas de transporte urbano participarán, porque todos estamos afectados por esta ola delictiva, atentados y crímenes contra nuestras unidades, y también la ciudadanía: pasajeros, familias y comercios”, declaró a 24 horas de Panamericana TV.

Líderes del sector señalan que las reuniones mantenidas con autoridades estatales han resultado insuficientes, debido a la falta de respuestas integrales y articuladas - Créditos: Andina.

Al respecto, extendió el problema a otros sectores vulnerables bajo la amenaza de bandas criminales. “La criminalidad afecta no solo al transporte público, también se está atentando contra viviendas, panaderías, farmacias, mercados, nadie está exento”.

Las agrupaciones afirman que mantuvieron reuniones con fondos estatales, pero no detectan resultados efectivos. “Reconocemos el esfuerzo de la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, pero son acciones aisladas. El Estado peruano es uno solo y debe actuar unido para frenar estos delitos”, indicó.

La solicitud que hoy plantean consiste en la convocatoria de un consejo de Estado destinado a trazar un plan conjunto contra la inseguridad. De no atenderse la petición antes del 21 de septiembre, los transportistas evalúan acciones de mayor alcance: “Damos un plazo de 30 días para que se realice el consejo. Si esto no sucede y el Estado no articula una solución real, vamos a convocar una nueva medida de fuerza, esta vez por tiempo indefinido y sumando a otros gremios”, mencionó.

Mototaxistas acatará paro de transportistas

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú confirmó que sus asociados participarán en el paro convocado para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao. Mario Arce, representante principal de la agrupación, explicó que la decisión de sumarse a la medida se tomó tras múltiples episodios vinculados a la inseguridad y una ausencia total de comunicación efectiva con las instancias estatales. Con esta acción, decenas de miles de mototaxis dejarán de circular en distintos puntos de la ciudad.

Mototaxistas se plegarán al paro de transportistas este 21 de agosto ante el temor por la inseguridad - Buenos Días Perú

En ese sentido, señaló que la jornada de protesta surge como respuesta a la situación cada vez más peligrosa para quienes manejan y utilizan mototaxis en sectores populares. “No es posible lo que está pasando”, expresó ante las cámaras de Buenos días Perú.

El dirigente manifestó que han identificado hasta tres fallecimientos semanales de trabajadores a causa de la violencia delictiva, lo que ha provocado, según indicó, un ambiente cargado de temor en el sector.

¿Habrá clases en universidades y colegios?

En el ámbito educativo, la Universidad del Pacífico comunicó oficialmente que, a pesar de la postura gubernamental, todas las clases de pregrado, posgrado, escuela preuniversitaria e idiomas se realizarán de forma virtual el jueves 21 de agosto.

La Universidad Pacífico anunció clases virtuales ante el paro - Créditos: UP.

La casa de estudios aclaró que su campus permanecerá disponible para trámites y determinadas actividades académicas, pero el servicio de alimentación tendrá limitaciones por motivos preventivos. La universidad sugirió a estudiantes y profesores revisar los canales institucionales ante posibles novedades derivadas de la coyuntura.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dispuso igualmente un cambio en su modalidad de enseñanza. Según su anuncio, todas las clases y actividades académicas presenciales que puedan ejecutarse remotamente pasarán a formato virtual, mientras que las sesiones, prácticas y laboratorios imposibles de adaptar serán reprogramados en próximas fechas.

Algunos universidades emitieron un comunicado ante el paro de transportistas - Créditos: PUCP.

Aunque otras instituciones aún no han emitido comunicados, se prevé que varias universidades tomen decisiones similares para proteger a su comunidad, como sucedió en ocasiones anteriores.