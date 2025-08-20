Perú

Mototaxistas se plegarán al paro de transportistas este 21 de agosto ante el temor por la inseguridad

Decenas de miles de trabajadores dejarán sus vehículos durante la jornada de protesta, movilizándose hacia el Congreso para exigir respuestas frente a delitos y falta de representación formal ante el gobierno

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Mototaxistas se plegarán al paro de transportistas este 21 de agosto ante el temor por la inseguridad - Buenos Días Perú

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú confirmó su participación en el paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao. Según su presidente Mario Arce, el gremio decidió sumarse a la medida luego de sucesivos hechos de inseguridad y falta de diálogo con las autoridades. La decisión se traduce en la paralización de decenas de miles de unidades de mototaxi en distintos distritos de la capital.

Reacciones ante la inseguridad y ausencia de diálogo

El dirigente Mario Arce afirmó que la movilización responde a la creciente inseguridad que atraviesan los conductores y usuarios de mototaxi en zonas populares de Lima. “No es posible lo que está pasando”, aseguró Arce, quien solicitó a las autoridades posiciones responsables frente a la situación actual. El presidente del gremio detalló que han registrado hasta tres muertes por semana de transportistas afectados por la criminalidad, lo que ha generado —según sostuvo— una profunda sensación de temor entre los trabajadores.

“La estadística ha sido tres muertos por semana en San Juan de Lurigancho”, declaró Arce a Buenos Días Perú. Añadió que la población sufre un clima de psicosis por los asaltos y extorsiones, motivo por el cual los mototaxistas consideran que la reacción del gobierno resulta insuficiente.

Mototaxistas se plegarán al paro
Mototaxistas se plegarán al paro de transportistas este 21 de agosto - Buenos Días Perú

El representante indicó que esa situación obligó a muchos trabajadores a eliminar logos y distintivos de sus vehículos, buscando evitar ser identificados y víctimas de amenazas. “Las organizaciones formales están viendo destruidos sus activos por la inseguridad. Muchos conductores ya no usan chaleco para no ser blanco de agresiones”, expresó el dirigente.

Concentración y consignas de la jornada

La Confederación adelantó que el movimiento tendrá, como punto de encuentro principal en Lima, la avenida 2 de Mayo para luego dirigirse hacia el Congreso de la República. San Juan de Lurigancho será uno de los focos de concentración, con al menos 80 instituciones de mototaxistas anunciando su adhesión al paro.

Según Mario Arce, unos 20.000 mototaxistas de San Juan de Lurigancho participarán en la protesta, cifra que se incrementará con la adhesión de conductores de otros distritos de la periferia limeña. El representante estimó que en la capital operan más de medio millón de mototaxis, de los cuales una fracción importante suspenderá labores en señal de protesta.

Un mototaxista acribillado cuando iba
Un mototaxista acribillado cuando iba a bordo de su unidad, en Huaycán | Foto captura: PNP

“Acá, en San Juan de Lurigancho, somos entre quince mil y veinte mil que vamos a parar mañana. Toda la periferia de los distritos populares de Lima se está sumando”, sostuvo el dirigente.

Fragmentación del sector y demandas

El sector de mototaxistas, que reúne tanto a propietarios individuales como a pequeñas empresas, enfrenta divisiones internas respecto al paro de transportistas. Mientras algunos voceros, como Martín Ojeda, no respaldan la medida, otros gremios se sumarán de manera activa. Mario Arce aclaró que, pese a las diferencias, la Confederación mantiene unidad en torno a la protesta y pidió a las autoridades reconocer su representatividad.

El dirigente subrayó la ausencia de un canal de diálogo oficial con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y reclamó la intervención del Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad. Expresó además disposición para participar en una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes: “Estamos dispuestos a reunirnos con el ministro del Interior porque ellos pueden ayudar a que la Policía cuente con la geo-localización ante llamadas extorsivas”, sostuvo.

La protesta afectará la rutina de miles de usuarios en Lima y Callao, sobre todo en los distritos donde el mototaxi constituye el principal medio de transporte para estudiantes y trabajadores. El llamado del gremio advierte sobre posibles dificultades en la movilidad urbana durante la jornada.

Temas Relacionados

Mototaxistasparo de transportistasperu-noticias

Últimas Noticias

Campaña veterinaria gratis para este 22 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles

En este evento, las mascotas podrán ser atendidas por profesionales de la salud expertos, quienes evaluarán cada caso de manera individual y brindarán recomendaciones adaptadas a las necesidades específicas de cada animal

Campaña veterinaria gratis para este

Este fin de semana se acerca el Anticiclón del Pacífico Sur: así afectará la costa peruana, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú comunicó que el sistema atmosférico estará fortalecido del viernes 22 al lunes 25 de agosto

Este fin de semana se

Crimen en SMP: joven es asesinado de varios balazos en la puerta de una bodega

Bruce Urbina López fue atacado a quemarropa por sicarios en la avenida Los Próceres. Su madre reveló que estaba a punto de viajar al extranjero

Crimen en SMP: joven es

Precio del dólar con caída hoy: Así abrió el tipo de cambio este 20 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con caída

Binacional expulsado de la Liga 1 y mercado de pases finalizado: ¿Qué pasará con los jugadores del club de Juliaca?

Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, detalló el escenario que enfrentan hoy los jugadores del cuadro puneño y explicó si aún tienen opciones para continuar sus carreras en otros equipos

Binacional expulsado de la Liga
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comenzó el juicio contra una

Comenzó el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

YPF duplicó el descuento por cargar nafta durante la madrugada: cuánto más barata es ahora y cómo acceder al beneficio

“El argumento de que la ley pone en peligro la economía futura es inaceptable”, aseguró un referente de las personas con discapacidad

Arranca Tango BA Festival y Mundial 2025 con la programación más grande de su historia

El abogado de Cristian Graf dijo que el fiscal intentó una “artimaña jurídica para acusar a una persona inocente”

INFOBAE AMÉRICA
Paul McCartney revela cómo John

Paul McCartney revela cómo John Cage y Stockhausen revolucionaron el sonido de Los Beatles

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

Crisis sin fin en Haití: miles de vidas están atrapadas entre la violencia y el abandono

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

TELESHOW
Majo Martino soñó con un

Majo Martino soñó con un número y lo jugó a la Quiniela: cuánto dinero ganó

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja