Mototaxistas se plegarán al paro de transportistas este 21 de agosto ante el temor por la inseguridad

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú confirmó su participación en el paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao. Según su presidente Mario Arce, el gremio decidió sumarse a la medida luego de sucesivos hechos de inseguridad y falta de diálogo con las autoridades. La decisión se traduce en la paralización de decenas de miles de unidades de mototaxi en distintos distritos de la capital.

Reacciones ante la inseguridad y ausencia de diálogo

El dirigente Mario Arce afirmó que la movilización responde a la creciente inseguridad que atraviesan los conductores y usuarios de mototaxi en zonas populares de Lima. “No es posible lo que está pasando”, aseguró Arce, quien solicitó a las autoridades posiciones responsables frente a la situación actual. El presidente del gremio detalló que han registrado hasta tres muertes por semana de transportistas afectados por la criminalidad, lo que ha generado —según sostuvo— una profunda sensación de temor entre los trabajadores.

“La estadística ha sido tres muertos por semana en San Juan de Lurigancho”, declaró Arce a Buenos Días Perú. Añadió que la población sufre un clima de psicosis por los asaltos y extorsiones, motivo por el cual los mototaxistas consideran que la reacción del gobierno resulta insuficiente.

El representante indicó que esa situación obligó a muchos trabajadores a eliminar logos y distintivos de sus vehículos, buscando evitar ser identificados y víctimas de amenazas. “Las organizaciones formales están viendo destruidos sus activos por la inseguridad. Muchos conductores ya no usan chaleco para no ser blanco de agresiones”, expresó el dirigente.

Concentración y consignas de la jornada

La Confederación adelantó que el movimiento tendrá, como punto de encuentro principal en Lima, la avenida 2 de Mayo para luego dirigirse hacia el Congreso de la República. San Juan de Lurigancho será uno de los focos de concentración, con al menos 80 instituciones de mototaxistas anunciando su adhesión al paro.

Según Mario Arce, unos 20.000 mototaxistas de San Juan de Lurigancho participarán en la protesta, cifra que se incrementará con la adhesión de conductores de otros distritos de la periferia limeña. El representante estimó que en la capital operan más de medio millón de mototaxis, de los cuales una fracción importante suspenderá labores en señal de protesta.

Un mototaxista acribillado cuando iba a bordo de su unidad, en Huaycán | Foto captura: PNP

“Acá, en San Juan de Lurigancho, somos entre quince mil y veinte mil que vamos a parar mañana. Toda la periferia de los distritos populares de Lima se está sumando”, sostuvo el dirigente.

Fragmentación del sector y demandas

El sector de mototaxistas, que reúne tanto a propietarios individuales como a pequeñas empresas, enfrenta divisiones internas respecto al paro de transportistas. Mientras algunos voceros, como Martín Ojeda, no respaldan la medida, otros gremios se sumarán de manera activa. Mario Arce aclaró que, pese a las diferencias, la Confederación mantiene unidad en torno a la protesta y pidió a las autoridades reconocer su representatividad.

El dirigente subrayó la ausencia de un canal de diálogo oficial con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y reclamó la intervención del Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad. Expresó además disposición para participar en una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes: “Estamos dispuestos a reunirnos con el ministro del Interior porque ellos pueden ayudar a que la Policía cuente con la geo-localización ante llamadas extorsivas”, sostuvo.

La protesta afectará la rutina de miles de usuarios en Lima y Callao, sobre todo en los distritos donde el mototaxi constituye el principal medio de transporte para estudiantes y trabajadores. El llamado del gremio advierte sobre posibles dificultades en la movilidad urbana durante la jornada.