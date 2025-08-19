Perú

Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: ¿habrá clases en universidades y colegios? Esto es lo que se sabe

Ante la paralización, padres de familia y universitarios expresaron su incertidumbre sobre el desarrollo presencial de las actividades educativas

Camila Calderón

Gremios de transportes anunciaron la paralización de sus funciones este jueves 21 de agosto. | Fotocomposición infobae

El anuncio de un paro de transportistas para el jueves 21 de agosto en Lima y Callao generó una ola de incertidumbre entre usuarios, autoridades y el sector educativo. El contexto se caracteriza por mensajes cruzados entre los principales gremios y declaraciones del Ejecutivo, mientras los ciudadanos buscan información sobre la operatividad del transporte público y el dictado de clases presenciales.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró en conferencia de prensa que el servicio funcionará “normal y regular” el jueves. Afirmó haber llegado a un acuerdo con los gremios formales tras varias reuniones. “El día 21 el transporte será normal y regular en Lima y Callao. Los transportistas formales saldrán a trabajar como todos los días, ese es el acuerdo y hago este anuncio a quienes han estado preocupados por la difusión de una convocatoria al paro ese día”, declaró.

Pese al mensaje oficial, un sector del transporte mantiene la convocatoria e insiste en la magnitud de la protesta. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), advirtió en el noticiero Buenos Días Perú que más de 20.000 unidades y 460 empresas interrumpirán sus servicios, con concentraciones en la plaza Dos de Mayo y movilización hacia el Congreso. “Este 21 de agosto vamos a paralizar nuestros servicios porque, hasta el momento, los transportistas no tenemos respuesta por parte de este gobierno... Sigue habiendo asesinatos de conductores, atentados contra terminales y autobuses, y lo peor de todo, contra ciudadanos y clientelas”, expresó.

En la misma dirección, la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (Ametur), liderada por Manuel Odiana, respaldó la manifestación. Reclamó la ausencia de una estrategia estatal coordinada e incluyó entre sus demandas un plan único de acción y la derogación de normas legales que, según su sector, favorecen la impunidad de los delincuentes. “Este día 21 de agosto va a haber un tercer y último paro de protesta del sector transporte urbano de la ciudad de Lima y Callao, por los temas de inseguridad y paz pública, por la inacción del Estado peruano de poner fin a este flagelo”, argumentó.

Convocan paro de transportistas ante la falta de acción efectiva de las autoridades frente al aumento de la violencia criminal . (Foto: Difusión)

¿Habrá clases en universidades y colegios?

En el plano educativo, la Universidad del Pacífico informó a través de un comunicado oficial que, pese a la posición del gobierno, todas sus clases de pregrado, posgrado, escuela preuniversitaria e idiomas se dictarán de manera virtual durante el jueves 21 de agosto. A través de un comunicado, indicaron que, aunque el campus físico permanecerá abierto para trámites y actividades académicas puntuales, los servicios de alimentación operarán con restricciones por razones preventivas. La institución recomendó a sus estudiantes y docentes mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier cambio por la evolución de la situación social.

Comunicado de la Universidad Pacífico.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) también anunció el cambio de modalidad. En el comunicado, precisaron que las clases y actividades académicas presenciales que puedan desarrollarse a distancia pasarán a la modalidad virtual; mientras que aquellas sesiones, prácticas o laboratorios que resulten incompatibles con el formato remoto serán reprogramadas en una fecha posterior.

Comunicado de la PUCP.

Aunque todavía no hay más pronunciamientos, se espera que otras instituciones universitarias, como ya ocurrió en jornadas similiares, evalúen aplicar medidas comparables para resguardar la seguridad de sus comunidades.

En relación con las clases en colegios públicos, tampoco existe una medida oficial por parte del Ministerio de Educación (Minedu). En diálogo con Infobae Perú, mencionaron que continúan evaluando la situación.

