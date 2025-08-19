Paro del jueves 21 de agosto será acatado por más de 400 empresas: “Los Chinos no van a operar y se sumarán más compañías”

Paro de transportistas para este jueves 21 será acatado por el 90% del transporte formal de la ciudad.

El paro de transportistas en Lima Metropolitana y Callao, programado para este jueves 21 de agosto, se llevará a cabo sí o sí ante la ola de extorsiones, atentados y asesinatos que sufren a diario choferes, cobradores y pasajeros.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, quien anteriormente convocó medidas de fuerza que llegaron a paralizar la ciudad por 24 horas, como ocurrió el 26 de septiembre de 2024 y el pasado 10 de abril.

En conversación con Infobae Perú, el dirigente gremial desmintió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y aseguró que un promedio de 20 mil vehículos, entre buses y cústers, no saldrán a operar el jueves, lo que representa el 90 % del transporte formal en Lima y Callao.

“Esta medida de fuerza responde a un gobierno indolente, que hace caso omiso a un pliego de reclamo ante las constantes muertes. Encima, el ministro de Transportes (César Sandoval) sale a minimizar la protesta, acompañado de otros dirigentes, pero ellos no están involucrados en este paro, por lo que su voz no tiene peso. El paro se realizará de todas maneras”, dijo Valeriano.

Se espera que este miércoles 20 se adhieran más empresas a la medida de fuerza.

Asimismo, aseguró que más empresas de transporte se adherirán a la manifestación, como podría ser el caso de Los Chinos, de la empresa Etuchisa, pese a que horas antes se informó que no participarían y que sus unidades circularían con normalidad.

“Hasta el momento, son 400 empresas las que van a parar el 21 de agosto, sin embargo, como ha ocurrido en paros anteriores, días previos, se suman más empresas, por lo que calculamos que 20 mil vehículos dejarán de circular por 24 horas”, explicó el presidente de Anitra.

“Esperamos que el día de mañana (miércoles 20 de agosto) se plieguen muchas más empresas. Me ha sorprendido ver en las noticias que Los Chinos sí van a operar, pero yo más tarde voy a reunirme con sus dirigentes, porque la consigna es que los formales no acaten, ese es el pedido de sus propios choferes y trabajadores”, continuó para este medio.

Transportistas marcharán con rumbo al Congreso de la República. Foto: Noelia Vallve / Wayka

Marcha al Congreso

Además de la paralización de sus funciones, los transportistas urbanos de Lima y Callao se reunirán en diferentes puntos estratégicos de la capital para luego realizar una marcha en conjunto hasta el Congreso de la República, con el objetivo de dialogar con las autoridades del Poder Legislativo sobre la crisis de criminalidad de la cual son víctimas.

“Desde diferentes sectores vamos a reunirnos en la Plaza 2 de Mayo (en Cercado de Lima) para luego ir hasta el Congreso. Nuestro objetivo es conversar con el presidente del Congreso (José Jerí) para que reúna a los demás poderes del Estado y puedan hacer foco en nuestros reclamos por la vida”, sostuvo el dirigente.

Evalúan paro nacional

Del mismo modo, Martín Valeriano manifestó que, si la presidenta Dina Boluarte y los congresistas del Perú continúan ignorando los reclamos de los transportistas para exigir mayor seguridad en Lima y Callao y no logran enfrentar el avance del crimen organizado, se evaluará convocar un paro nacional dentro de 30 días.

“Este paro del 21 de agosto es solo en Lima y Callao, sin embargo, de no haber solución, diversos gremios ya plantean hacer un paro nacional que reuniría a diversas organizaciones en todo el país. Esto sería dentro de 30 días”, finalizó.