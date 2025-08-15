Aprueban homologación del incentivo CAFAE: Así aumentará el monto para trabajadores 276

Aún se deberá esperar algunos meses para que el MEF publique el reglamento para su implementación. - Crédito Andina

Luego de ser observada por la presidenta Dina Boluarte, la Ley de la homologación del CAFAE has sido aprobada por insistencia. El Pleno del Congreso de la República validó, por unanimidad (con 94 votos a favor), el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que recomendó insistir en la autógrafa de la “Ley que establece la homologación del incentivo único CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, en los gobiernos regionales”.

Esto, luego de que Dina Boluarte observará la norma por generar costos adicionales al Estado. “La autógrafa de ley es una norma constitucionalmente válida, necesaria y justa, no crea un gasto nuevo, sino que regula uno existente para hacerlo equitativo de manera gradual y sostenida”, subrayó el congresista Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso).

Si bien tendrán que pasar 60 días calendario luego de que se publique la norma para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabore el reglamento, esto significa que los trabajadores que estén percibiendo un monto menor de CAFAE que otros de su mismo nivel en su entidad y otras, se les aumentará este monto.

Dina Boluarte había mandado la Ley del CAFAE de vuelta al Congreso.

Pleno aprobó Ley CAFAE

El dictamen de la Ley del CAFAE, recaído en los proyectos de ley 8802/2024-CR, 11209/2024-CR, 11208/2024-CR, 10824/2024-CR, 10604/2024-CR, 10552/2024-CR, 10230/2024-CR,10147/2024-CR, 09161/2024-CR, 08188/2023-CR y 11414/2024-CR, había sido aprobado por unanimidad en su momento (101 votos a favor), pero el Poder Ejecutivo la observó el pasado 7 de julio, justificándose en que generaba mayor gasto.

Así, el congresista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (APP), argumentó en el Pleno que la autógrafa no interfiere la gestión específica del presupuesto regional, sino que establece un marco de justicia y equidad para un mismo régimen laboral, “corrigiendo una distorsión histórica que desincentiva la permanencia del talento en las regiones y debilita el proceso de descentralización”.

“Es un acto de justicia laboral para miles de servidores públicos de las regiones y una medida estratégica para fortalecer la descentralización”, añadió Soto Reyes, quien además sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene las herramientas técnicas para asegurar una implementación gradual y fiscalmente responsable.

La Ley implica que el monto del CAFAE se equipararía a todos los trabajadores del mismo nivel remunerativo.

Asimismo, otros parlamentarios coincidieron en señalar que esta norma hace justicia, acaba con la inequidad, discriminación y desigualdad con las magras remuneraciones que perciben los trabajadores administrativos de 25 gobiernos regionales, pertenecientes al Decreto Legislativo 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público).

De igual manera, calificaron la aprobación como un hecho “histórico” del Congreso del Bicentenario, dado que apunta a acabar con la “desigualdad y discriminación salarial”, que ha venido perjudicando a más de 120 mil trabajadores de la administración pública. Por su lado, Héctor Acuña (Honor y Democracia) puso énfasis en que “estamos ante un día muy especial, estamos cosechando (el Congreso) aplausos”, y “en reciprocidad” solicitó “ir al voto”.

A su momento, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) indicó que “el Congreso de las República hoy se pone de pie y les dice, con respeto, pero con firmeza a los dos niveles del Ejecutivo: a la Presidencia de la República y al Gobierno Regional, no seas injusto, no seas abusivo, reconoce el derecho de nuestros hermanos de los gobiernos regionales a su CAFAE y la homologación”.

Los trabajadores públicos del 276 podrían recibir un aumento en el incentivo CAFAE si no están recibiendo montos tan altos como el de sus pares.

¿Cómo se dará la medida?

Esto involucrará aumentar los montos para los empleados estatales que estén recibiendo este monto con una cifra por debajo de sus pares del DL 276 en otras instituciones. Es decir, equiparar al monto más alto el incentivo único del CAFAE para los mismos niveles remunerativos.

Es decir, a partir de que se promulge esta norma y los plazos que se establezcan, todos los trabajadores en el mismo nivel (auxiliar, técnico, etc.) de las entidades de los gobiernos regionales recibirán el mismo monto por CAFAE.

“Para fijar la nueva escala única se tomará como referencia el monto más alto percibido por un servidor dentro de un determinado nivel remunerativo (auxiliar, técnico, profesional) en cualquiera de los gobiernos regionales, sus unidades ejecutoras e incluso en lo que corresponda a entidades de gobierno nacional”, aclara la norma.