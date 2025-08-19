Perú

Rafael López Aliaga sobre su eventual renuncia a la alcaldía de Lima: “Es mi vida personal, ya veré qué hago”

El alcalde de Lima no confirmó si renunciará a la MML para postular a la presidencia en 2026 y calificó como personal esa decisión. Además, minimizó su liderazgo en la última encuesta de Ipsos

Por Luis Paucar

Guardar
Rafael López Aliaga evitó confirmar
Rafael López Aliaga evitó confirmar si dejará la alcaldía para postular a la presidencia en 2026, señalando que esa decisión es personal

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, evitó este lunes confirmar si renunciará finalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para formalizar su postulación a la presidencia en las elecciones generales de 2026.

El burgomaestre fue abordado por la prensa durante la supervisión del avance de la obra del nuevo bypass Las Torres, ubicado en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

“Es mi vida personal y ya veré qué hago con mi vida. Estoy como alcalde inspeccionando la obra. (…) Ustedes preguntan tanto que parece insulto. Ya respondí de buena manera que sigo trabajando como alcalde. Ya veré qué hago con mi vida. Es mi vida, no la suya”, afirmó.

Una periodista mencionó el cronograma electoral y las definiciones pendientes en su gestión, a lo que el alcalde respondió que “hay un montón de obras” programada para este año y el siguiente. “Shock de inversiones son 5 mil millones de soles, por lo menos, es plata que la hemos recuperado de la corrupción (…)”, añadió.

Cuestionó la confiabilidad de la
Cuestionó la confiabilidad de la última encuesta de Ipsos, donde aparece como favorito, y afirmó que no cree en esos resultados

Respecto a la incertidumbre que genera una posible dimisión, reiteró que se trata de una decisión personal que evaluará en soledad: “Depende de mi vida, porque mi vida no está en juego. Tengo que definir claramente qué voy a hacer yo en los próximos años de mi vida. Un tema tan personal lo reservo para mi vida”, concluyó.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ejecuta la obra que incluye rampas de acceso, muros de contención, sardineles, señalización vial, guardavías y captafaros para mejorar la seguridad de conductores y pasajeros.

El bypass Las Torres forma parte del plan de la MML para mejorar la conectividad en Lima este, junto con la ampliación de 4 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé. Según la comuna, estas acciones reducirán los tiempos de viaje entre Lima y Chosica, facilitarán el acceso a Huachipa y descongestionarán la Carretera Central.

Recordó que en las elecciones
Recordó que en las elecciones de 2021 no avanzó a la segunda vuelta a pesar de su alta exposición mediática y desestimó la importancia de las encuestas actuales

No confía en encuestas

En la misma rueda de prensa, López Aliaga se pronunció sobre los resultados de la última encuesta de Ipsos Perú, donde figura en primer lugar de intención de voto con un 10%, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (8%), y al cómico Carlos Álvarez (6%).

El burgomaestre, quien anunció que hará un retiro el próximo 12 de octubre para definir su postulación, restó importancia a su posición en el sondeo y cuestionó la confiabilidad de la encuestadora. “No me he enterado del tema, estoy en otras cosas, pero no le creo nada a Ipsos”, declaró.

Luego, recordó las elecciones de 2021, cuando obtuvo el tercer lugar con 11.75% de los votos, detrás de Pedro Castillo (18.92%) y Fujimori (13.40%), quienes avanzaron a la segunda vuelta. A pesar de su fuerte presencia mediática y discurso conservador, no logró avanzar en aquella contienda.

“No sé si se acuerda que unas semanas antes de las elecciones, sacaron un titular diciendo que yo estaba en número 7 u 8, y eso desconcertó a mucha gente”, comentó a la periodista que le consultó. Aunque su intención de voto aumentó seis puntos desde enero de 2025, López Aliaga evitó dar importancia al resultado. “Yo en encuestas no creo, trabajo y ya”, continuó.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaElecciones 2026peru-politicaMunicipalidad Metropolitana de LimaMML

Últimas Noticias

Juzgado de La Oroya ordenó el desalojo de diez familias en zona minera para ampliación del proyecto Toromocho

Familias tienen seis días para abandonar sus viviendas por la ampliación del proyecto minero Toromocho, mientras denuncian que la medida no respeta su derecho al reasentamiento digno

Juzgado de La Oroya ordenó

Eddie Fleischman criticó con dureza a Jorge Fossati por quejas previo al clásico: “Cuando lo beneficia el arbitraje no habla de desventaja”

El periodista deportivo explotó por las declaraciones del técnico de Universitario por la programación del duelo con Alianza Lima y puntualizó los beneficios que habrían recibido los ‘cremas’

Eddie Fleischman criticó con dureza

De Alianza Lima al gran reto internacional con su país: Facundo Morando será el DT de Argentina en el Mundial de Vóley 2025

El entrenador que llevó a las ‘íntimas’ al bicampeonato nacional asumirá el mando de las ‘panteras’ en la prestigiosa cita en Tailandia, con la firme intención de avanzar hasta las etapas finales del torneo

De Alianza Lima al gran

Benji Espinoza propuso a Pedro Castillo acudir al TC para suspender sus casos, pero ministros se opusieron

“El tiempo me dio la razón”, dijo el abogado. Considera que sentencia es una “reinvindicación” a la posición sobre el artículo 117 que defendió desde un inicio

Benji Espinoza propuso a Pedro

Pronabec devuelve beca a estudiante que denunció que se la quitaron sin explicación

Tras semanas de incertidumbre y una denuncia pública, Damaris Herrera recuperó la Beca Generación Bicentenario para estudiar en Columbia University. Sin embargo, advierte que las demoras y contradicciones del proceso la han dejado con serias dificultades logísticas y económicas

Pronabec devuelve beca a estudiante
ÚLTIMAS NOTICIAS
En casi un año, el

En casi un año, el Gobierno tuvo que intervenir ante 164 denuncias de bloqueos sindicales contra empresas

YPF redefine su proyecto de GNL: cinco barcos en Río Negro, ejecución más rápida y mayor exportación de petróleo

El saldo de la balanza comercial fue positivo en USD 988 millones, el mejor resultado en lo que va del año

Uno por uno: así votaron los diputados el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Jimmy Lai

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

TELESHOW
El duro contraataque de Wanda

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación