Rafael López Aliaga sobre su eventual renuncia a la alcaldía de Lima: “Es mi vida personal, ya veré qué hago”

Rafael López Aliaga evitó confirmar si dejará la alcaldía para postular a la presidencia en 2026, señalando que esa decisión es personal

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, evitó este lunes confirmar si renunciará finalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para formalizar su postulación a la presidencia en las elecciones generales de 2026.

El burgomaestre fue abordado por la prensa durante la supervisión del avance de la obra del nuevo bypass Las Torres, ubicado en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

“Es mi vida personal y ya veré qué hago con mi vida. Estoy como alcalde inspeccionando la obra. (…) Ustedes preguntan tanto que parece insulto. Ya respondí de buena manera que sigo trabajando como alcalde. Ya veré qué hago con mi vida. Es mi vida, no la suya”, afirmó.

Una periodista mencionó el cronograma electoral y las definiciones pendientes en su gestión, a lo que el alcalde respondió que “hay un montón de obras” programada para este año y el siguiente. “Shock de inversiones son 5 mil millones de soles, por lo menos, es plata que la hemos recuperado de la corrupción (…)”, añadió.

Cuestionó la confiabilidad de la última encuesta de Ipsos, donde aparece como favorito, y afirmó que no cree en esos resultados

Respecto a la incertidumbre que genera una posible dimisión, reiteró que se trata de una decisión personal que evaluará en soledad: “Depende de mi vida, porque mi vida no está en juego. Tengo que definir claramente qué voy a hacer yo en los próximos años de mi vida. Un tema tan personal lo reservo para mi vida”, concluyó.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ejecuta la obra que incluye rampas de acceso, muros de contención, sardineles, señalización vial, guardavías y captafaros para mejorar la seguridad de conductores y pasajeros.

El bypass Las Torres forma parte del plan de la MML para mejorar la conectividad en Lima este, junto con la ampliación de 4 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé. Según la comuna, estas acciones reducirán los tiempos de viaje entre Lima y Chosica, facilitarán el acceso a Huachipa y descongestionarán la Carretera Central.

Recordó que en las elecciones de 2021 no avanzó a la segunda vuelta a pesar de su alta exposición mediática y desestimó la importancia de las encuestas actuales

No confía en encuestas

En la misma rueda de prensa, López Aliaga se pronunció sobre los resultados de la última encuesta de Ipsos Perú, donde figura en primer lugar de intención de voto con un 10%, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (8%), y al cómico Carlos Álvarez (6%).

El burgomaestre, quien anunció que hará un retiro el próximo 12 de octubre para definir su postulación, restó importancia a su posición en el sondeo y cuestionó la confiabilidad de la encuestadora. “No me he enterado del tema, estoy en otras cosas, pero no le creo nada a Ipsos”, declaró.

Luego, recordó las elecciones de 2021, cuando obtuvo el tercer lugar con 11.75% de los votos, detrás de Pedro Castillo (18.92%) y Fujimori (13.40%), quienes avanzaron a la segunda vuelta. A pesar de su fuerte presencia mediática y discurso conservador, no logró avanzar en aquella contienda.

“No sé si se acuerda que unas semanas antes de las elecciones, sacaron un titular diciendo que yo estaba en número 7 u 8, y eso desconcertó a mucha gente”, comentó a la periodista que le consultó. Aunque su intención de voto aumentó seis puntos desde enero de 2025, López Aliaga evitó dar importancia al resultado. “Yo en encuestas no creo, trabajo y ya”, continuó.