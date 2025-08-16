Marina Gold es expulsada de Universidad Nacional Mayor de San Marcos por entrevistar alumnos en feria vocacional. TikTok.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se convirtió en escenario de controversia tras la expulsión de la creadora de contenido Marina Gold, quien asistió a la feria vocacional organizada en la histórica casa de estudios la tarde del viernes 15 de agosto.

Lo que debía ser un evento de orientación para futuros postulantes terminó envuelto en tensión luego de que personal de seguridad retirara abruptamente a la actriz de cine para adultos.

La feria vocacional de San Marcos había sido anunciada como un espacio abierto al público, con el objetivo de brindar información sobre las diferentes carreras y orientar a los jóvenes interesados en postular.

La entrada, según asistentes, no requería identificación, lo que facilitaba el acceso de cualquier persona interesada en conocer la oferta académica.

En este contexto, Marina Gold ingresó acompañada de amigos para realizar una cobertura para su plataforma de Kick. Según relató, su intención era conversar con estudiantes y asistentes de manera amena, con preguntas relacionadas a la vida universitaria y los exámenes de admisión.

Marina Gold y el posible motivo de su expulsión de San Marcos

Durante su recorrido, Marina también fue testigo de reclamos de un grupo de estudiantes que expresaba su descontento frente a la modificación del reglamento universitario y al cobro de matrícula.

La protesta, que se realizaba en paralelo al evento, parecía no estar vinculada directamente con la influencer; sin embargo, su presencia con una cámara llamó la atención del personal de seguridad.

De acuerdo con testigos, fueron las autoridades universitarias quienes ordenaron que Marina Gold fuera retirada del lugar. La intervención de los agentes de seguridad sorprendió a los presentes debido a la forma en que actuaron.

Un desalojo polémico

Asistentes y expositores narraron que la creadora de contenido fue desalojada de manera brusca. Según relataron, los agentes no solo la sacaron a la fuerza, sino que también le arrebataron su teléfono celular, con el aparente propósito de evitar que registrara imágenes o transmitiera en vivo los reclamos estudiantiles.

La escena generó incomodidad entre quienes observaban el momento. La tensión creció a medida que Marina era conducida hacia la salida en medio de protestas y murmullos de estudiantes y visitantes.

El testimonio de Marina Gold

Horas después del incidente, Marina Gold contó su versión en el programa “Habla Chino” de Aldo Miyashiro, transmitido la noche del viernes 15 de agosto. Allí relató que había escogido la feria como escenario para generar contenido en vivo.

“Yo decía: ‘¿Qué stream voy a hacer hoy?’. Qué mejor cosa que ir a las universidades nacionales que siempre dan de qué hablar, ¿no? Siempre son muy graciosas las personas por ahí. Y me comentaron que estaba abierta la feria vocacional de Universidad San Marcos. Me dijeron que era de libre acceso. Cualquier persona podía entrar, no había ni que presentar DNI, todo el mundo estaba ingresando. Entonces, yo ingresé con mis amigos”, relató.

La creadora también explicó que llevaba consigo un cuadernillo con preguntas de exámenes de admisión, lo cual usaba como parte de la dinámica con sus seguidores dentro del recinto.

Un contenido “sano”, según la influencer

En la entrevista televisiva, Marina defendió su actividad y rechazó las interpretaciones negativas que, según dijo, suelen asociar su imagen con contenidos subidos de tono.

“Yo les estaba haciendo preguntas. Estábamos interactuando de una manera muy sana, muy en paz. No estábamos con ningún ánimo de hacer morbo”, señaló.

Asimismo, enfatizó que su intención era mostrar de manera divertida y respetuosa la experiencia universitaria, en un formato que ella definió como “contenido sano”.

La expulsión y la denuncia

La influencer criticó la forma en que fue retirada del recinto, asegurando que existió un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.

“O sea, la gente se piensa que porque soy actriz, todo lo que hago es relacionado al morbo, cosas así. Pero no es así. Estamos haciendo un contenido muy, muy sano y, pues, vienen a botarme de una forma agresiva”, comentó.

Marina añadió que no se quedó pasiva durante el altercado. “Yo tampoco me iba a dejar. Se me salió el barrio. Bueno, me empujaron, me arrancharon el teléfono y en ese momento terminé yendo a la comisaría a poner mi denuncia”, declaró en vivo.

Reacciones en el público

El episodio generó comentarios encontrados tanto en la propia feria como en redes sociales. Varios estudiantes cuestionaron la medida aplicada por San Marcos y calificaron la actuación de los agentes de “desproporcionada”. Otros, en cambio, señalaron que la casa de estudios tenía derecho a mantener el orden dentro de sus instalaciones.

Durante su relato, Marina insistió en que no existía ningún reglamento que impidiera el ingreso de visitantes ni la grabación de imágenes en el marco de la feria vocacional, lo que acrecentó las dudas sobre las razones detrás de su retiro.