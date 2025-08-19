Perú

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras sus revelaciones en ‘El Valor de la Verdad’: “Tengo pruebas de todo”

La joven dejó en claro que no se dejará amedrentar y que, si es necesario, pondrá todas sus pruebas a disposición de las autoridades competentes

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Samahara Lobatón responde a amenazas tras sus revelaciones en “El Valor de la Verdad”. Infobae Perú / Captura: Tiktok

Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la atención mediática tras su participación en el programa “El Valor de la Verdad”, emitido el último domingo, donde respondió sin filtros a diversas preguntas sobre su vida personal, profesional y familiar.

Su aparición no solo generó gran expectativa en la audiencia, sino también repercusiones inmediatas que la llevaron a emitir un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, en el cual se pronunció acerca de lo ocurrido después de sus declaraciones.

En dicho texto, la hija de Melissa Klug explicó que durante la entrevista brindó respuestas vinculadas a experiencias que ha vivido en los últimos años, incluyendo episodios íntimos de índole familiar y situaciones en su entorno social.

La joven aseguró que no hay evidencia que la involucre con ese supuesto pago. Insistió en que el pantallazo no menciona su nombre y que su banco no reporta transferencias. (Instagram)

No le preocupa amenazas

Según relató, la exposición mediática de sus confesiones habría provocado una ola de reacciones en algunos de los aludidos en sus respuestas. Samahara Lobatón aseguró que desde la emisión del programa ha recibido amenazas directas, lo que la llevó a pronunciarse públicamente y rechazar de manera categórica cualquier intento de intimidación.

He venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones, situación que rechazo categóricamente”, precisó en su comunicado. La joven dejó en claro que sus afirmaciones no surgieron de un impulso ni de un interés mediático, sino que están respaldadas con pruebas contundentes, como audios, videos, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y testimonios de personas cercanas.

Aseguró que, si las circunstancias lo requieren, pondrá toda esta información a disposición de las autoridades competentes mediante su abogado, con el fin de defender sus derechos y evitar que se vulneren.

El mensaje publicado en Instagram también refleja el estado emocional de Samahara tras su exposición en televisión. Si bien es consciente de que sus confesiones remecieron el ámbito mediático, también parece tener claro que contar su verdad implica enfrentar consecuencias. “Cada una de mis afirmaciones se encuentra debidamente respaldada”, reiteró, reafirmando así que no se trata de simples comentarios, sino de hechos que podría probar ante instancias judiciales si fuera necesario.

Samahara Lobatón cuenta cómo Melissa Klug sostuvo sola a su familia pese a Farfán.Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El comunicado que compartió en Instagram fue difundido con un tono firme, buscando transmitir que no se dejará intimidar. Al mismo tiempo, refleja la postura de una mujer joven que, pese a los cuestionamientos mediáticos y a los juicios de la opinión pública, intenta proteger su integridad y sostenerse en su versión de los hechos.

Pondré a disposición de las autoridades competentes los medios probatorios pertinentes, de ser necesario”, advirtió.

Samahara Lobatón cuenta cómo Melissa Klug sostuvo sola a su familia pese a Farfán.Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug la castigaba fuerte y la tildó de ‘Hitler’

Samahara Lobatón confesó que Melissa Klug no necesitaba correas ni chancletas para corregirla, sino que lo hacía con golpes directos.

“Para eso estaba el Hitler de mi mamá. Ella te volteaba desde que ingresabas a la casa. A todas nos ha tocado. Por algo ha vivido tanto. Mi mamá no necesitaba nada de eso (correa, chancleta). Era puñetazo limpio. Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, declaró sin titubeos, generando murmullos en el set.

“Sí, probé drogas, pero no llegué a ser adicta, porque mi mamá estaba ahí para pararme en seco”, señaló. Esa afirmación abrió paso a una de las revelaciones más duras de la noche: el método que usaba Klug para poner límites.

Samahara Lobatón sorprende en El
Samahara Lobatón sorprende en El Valor de la Verdad: “Mi mamá me pegaba a puñetazo limpio”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

