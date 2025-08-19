Perú

Peligro en la sierra peruana: Hay 227 distritos en riesgo por lluvias, granizo y nieve este martes 19 de agosto

El Cenepred y el Senamhi advierten sobre un escenario de riesgo que compromete a regiones del centro y sur del país, mientras el Indeci pide reforzar medidas de prevención

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Senamhi pronostica precipitaciones en la
Senamhi pronostica precipitaciones en la sierra peruana. (Foto referencial/Andina)

Un total de 227 distritos de la sierra peruana se encuentran en riesgo de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Esta alerta surge tras el aviso meteorológico N.º 280 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi), que pronostica precipitaciones líquidas y sólidas —lluvias, granizo y nieve— hasta el martes 19 de agosto.

El informe detalla que Ayacucho concentra la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 33, seguido de Áncash (26), Huancavelica (15), Arequipa (14), Apurímac (12), Lima (8), Pasco (5) y Cusco (1). Asimismo, 113 jurisdicciones adicionales de estas mismas regiones, junto con Huánuco, Junín y Puno, figuran en riesgo alto. Los distritos afectados en este enlace.

Lluvia en una región de
Lluvia en una región de la sierra peruana. (Andina)

Llamado a la prevención y medidas inmediatas

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a garantizar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras lejos de ríos o quebradas. También pidió verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, a fin de asegurar una respuesta inmediata en caso de emergencia.

La población, por su parte, debe reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades. Estas acciones, según Indeci, pueden marcar la diferencia en la reducción de riesgos frente a los eventos previstos.

De esta manera, el aviso busca preparar tanto a comunidades como a instituciones para enfrentar posibles emergencias derivadas de las precipitaciones en la sierra peruana.

Aviso meteorológico N.° 280

El Senamhi encendió la alerta amarilla ante la posible presencia de fenómenos naturales considerados peligrosos, pero que son normales en las regiones mencionadas.

“Hasta el martes 19 de agosto, se registrarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la sierra centro y sur. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y acumulados de nieve próximos a los 5 cm de altura principalmente en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur”, se lee en el aviso N.° 280 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h. Estos eventos están asociados a la proximidad de la DANA (Depresión Aislada de Altos Niveles) Oriana”, continúa el texto.

Estos fenómenos peligrosos se manifestaron de la siguiente manera:

  • El domingo 17 de agosto, se prevén acumulados de precipitación próximos a los 8 mm/día en la sierra centro y alrededor de los 10 mm/día en la sierra sur.
  • El lunes 18 de agosto, se esperan acumulados de precipitación próximos a los 7 mm/día en la sierra centro.
  • El martes 19 de agosto, se esperan acumulados de precipitación próximos a los 7 mm/día en la sierra centro.

