Perú

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 hoy 15 de agosto: conoce todos los detalles para participar

Este ensayo busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales tanto de la ciudadanía como de las autoridades de los niveles central, regional y local en todo el país

Por Alejandro Aguilar

Diversos sectores estarán involucrados en
Diversos sectores estarán involucrados en la actividad: entidades estatales, empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales - Créditos: Andina.

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo el viernes 15 de agosto a las 3 p. m., fecha elegida porque coincide con el recuerdo de año más del sismo de magnitud 7,9 que afectó Pisco en 2007. La iniciativa busca capacitar a la población para enfrentar desastres naturales y fortalecer la respuesta de las autoridades de los ámbitos central, regional y local en todo el país.

Participarán entidades estatales, empresas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias. Si bien no hay penalizaciones para quienes no se involucren, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a los ciudadanos a sumarse, ya que estos ensayos son fundamentales para disminuir riesgos y proteger vidas durante emergencias reales.

15:11 hsHoy

Indeci: las alarmas sonarán a las 15 horas

Las sirenas de emergencia se activarán a las 15 horas en las ciudades y localidades que dispongan de ese sistema. En lugares donde no haya sirenas, se recurrirá a altavoces, mensajes de texto y redes sociales para anunciar el comienzo del ejercicio. Después de la señal, la población deberá evacuar de forma ordenada hacia las zonas de seguridad, sin perder la calma y siguiendo las indicaciones del personal de brigadas y defensa civil.

El segundo Simulacro multipeligro será
El segundo Simulacro multipeligro será este 15 de agosto. (Foto: Indeci)

Luego de la evacuación, se hará una evaluación rápida en los puntos de encuentro para detectar posibles errores o aspectos que necesiten mejorar en la respuesta. Las autoridades locales recopilarán estas observaciones y las remitirán al Indeci, con el objetivo de optimizar los planes de contingencia.

15:11 hsHoy

A 18 años del terremoto 7.9 en Pisco

El 15 de agosto ocupa un lugar imborrable en la memoria colectiva del Perú. Un sismo de magnitud 7,9 impactó la costa sur, provocando grandes daños y numerosas víctimas en la región de Ica.

El epicentro se localizó a 60 kilómetros al oeste de Pisco y el fenómeno tuvo una duración aproximada de 210 segundos, durante los cuales ocurrieron dos fracturas importantes entre las placas de Nazca y Sudamericana.

El terremoto en Pisco dejó
El terremoto en Pisco dejó aproximadamente 600 muertos y más de 2.200 heridos - Créditos: Andina.
15:10 hsHoy

¿Cuándo será el próximo simulacro?

Indeci informó que el siguiente simulacro nacional multipeligro está programado para el lunes 13 de octubre a las 8 p. m. El Gobierno invitó a la población a involucrarse en esta actividad, reforzando el esfuerzo común por fomentar una cultura de prevención.

Simulacro Nacional Multipeligro 2025, que
Simulacro Nacional Multipeligro 2025, que también se desarollará en el Callao, pone a prueba la respuesta ante desastres - Créditos: GORE.

La jornada convoca a todos los sectores, incluidos escolares, empleados públicos y privados, profesionales de la salud, autoridades y voluntarios.

15:10 hsHoy

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Según la información publicada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estas son las sugerencias a seguir:

Antes de un sismo

  • Reconoce con antelación los espacios seguros y estructuras firmes donde puedas resguardarte.
  • Ten lista una mochila de emergencia con artículos básicos necesarios.
  • Participa en los simulacros sísmicos organizados en tu localidad.
  • Enseña a los menores del hogar cómo reaccionar ante un sismo y cuáles son las medidas de protección esenciales.
  • Solicita la evaluación de un ingeniero para reforzar la estructura de tu vivienda.

Durante el sismo

  • Conserva la calma; el miedo puede paralizarte o provocar acciones erróneas.
  • Aléjate de ventanas y objetos susceptibles de caer.
  • Si no logras evacuar de inmediato, permanece en un sitio seguro dentro del edificio.
  • Evita realizar llamadas, ya que las líneas podrían colapsar; envía mensajes de texto en su lugar.
  • No uses el ascensor bajo ninguna circunstancia.

Después del sismo

  • Comprueba que no existan fugas de gas que puedan originar incendios o explosiones.
  • Contacta con los servicios de auxilio si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).
  • Presta apoyo a personas heridas o en situación de riesgo.
  • Mantente atento a posibles réplicas y mantén distancia de edificaciones dañadas.
  • Si estás en la costa, aléjate de la orilla hasta confirmar que no existe amenaza de tsunami.

