Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 hoy 15 de agosto: conoce todos los detalles para participar

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo el viernes 15 de agosto a las 3 p. m., fecha elegida porque coincide con el recuerdo de año más del sismo de magnitud 7,9 que afectó Pisco en 2007. La iniciativa busca capacitar a la población para enfrentar desastres naturales y fortalecer la respuesta de las autoridades de los ámbitos central, regional y local en todo el país.
Participarán entidades estatales, empresas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias. Si bien no hay penalizaciones para quienes no se involucren, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a los ciudadanos a sumarse, ya que estos ensayos son fundamentales para disminuir riesgos y proteger vidas durante emergencias reales.
Las sirenas de emergencia se activarán a las 15 horas en las ciudades y localidades que dispongan de ese sistema. En lugares donde no haya sirenas, se recurrirá a altavoces, mensajes de texto y redes sociales para anunciar el comienzo del ejercicio. Después de la señal, la población deberá evacuar de forma ordenada hacia las zonas de seguridad, sin perder la calma y siguiendo las indicaciones del personal de brigadas y defensa civil.
Luego de la evacuación, se hará una evaluación rápida en los puntos de encuentro para detectar posibles errores o aspectos que necesiten mejorar en la respuesta. Las autoridades locales recopilarán estas observaciones y las remitirán al Indeci, con el objetivo de optimizar los planes de contingencia.
El 15 de agosto ocupa un lugar imborrable en la memoria colectiva del Perú. Un sismo de magnitud 7,9 impactó la costa sur, provocando grandes daños y numerosas víctimas en la región de Ica.
El epicentro se localizó a 60 kilómetros al oeste de Pisco y el fenómeno tuvo una duración aproximada de 210 segundos, durante los cuales ocurrieron dos fracturas importantes entre las placas de Nazca y Sudamericana.
Indeci informó que el siguiente simulacro nacional multipeligro está programado para el lunes 13 de octubre a las 8 p. m. El Gobierno invitó a la población a involucrarse en esta actividad, reforzando el esfuerzo común por fomentar una cultura de prevención.
La jornada convoca a todos los sectores, incluidos escolares, empleados públicos y privados, profesionales de la salud, autoridades y voluntarios.
Según la información publicada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estas son las sugerencias a seguir:
Antes de un sismo
Durante el sismo
Después del sismo