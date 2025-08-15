Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 hoy 15 de agosto: conoce todos los detalles para participar

Diversos sectores estarán involucrados en la actividad: entidades estatales, empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales - Créditos: Andina.

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo el viernes 15 de agosto a las 3 p. m., fecha elegida porque coincide con el recuerdo de año más del sismo de magnitud 7,9 que afectó Pisco en 2007. La iniciativa busca capacitar a la población para enfrentar desastres naturales y fortalecer la respuesta de las autoridades de los ámbitos central, regional y local en todo el país.

Participarán entidades estatales, empresas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias. Si bien no hay penalizaciones para quienes no se involucren, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a los ciudadanos a sumarse, ya que estos ensayos son fundamentales para disminuir riesgos y proteger vidas durante emergencias reales.