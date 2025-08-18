¿DANA Oriana traerá tormentas de arena al sur del Perú? Senamhi aclara el tema

Senamhi habla de DANA Oriana y tormentas de arena

En medio de la preocupación generada después de la reciente tormenta de arena en Ica, una pregunta circula en la población: ¿la DANA Oriana provocará nuevos episodios extremos en el sur del Perú? Según fuentes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la respuesta apunta a otro tipo de fenómenos y descarta la inminencia de un evento de similares características .

La DANA, sigla de Depresión Aislada en Niveles Altos, corresponde a una burbuja de aire frío que se desarrolla en capas altas de la atmósfera, habitualmente a unos cinco mil metros de altura en el sector del Pacífico sur, frente a la costa de Perú y Chile.

Este fenómeno, según explicó Noelia Goicochea, especialista del Senamhi, se caracteriza por su formación fuera del régimen regular del clima sudamericano y puede provocar una variedad de condiciones meteorológicas al interactuar con los vientos del continente.

Las autoridades descartan, por ahora, la posibilidad de tormentas de arena severas como la registrada recientemente en Ica. (Infobae Perú)

“Esta burbuja de aire frío genera alteraciones en las condiciones atmosféricas habituales y puede traducirse en precipitaciones o vientos intensos, especialmente en las zonas altas de la sierra centro y sur”, precisó Goicochea en entrevista recogida por RPP Noticias.

Para el actual episodio, el Senamhi emitió una alerta meteorológica vigente hasta el 19 de agosto, que afecta áreas que van desde la sierra de Áncash hasta las partes altas de Arequipa, Cusco y Apurímac.

Los efectos esperados

El pronóstico del Senamhi prevé principalmente lluvias de moderada intensidad en la sierra y posibles eventos de granizo en altitudes superiores a los dos mil ochocientos metros. Estas precipitaciones estarán distribuidas en sectores de Lima (provincia), Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y Cusco.

Dana Oriana

La especialista del organismo climatológico subrayó que la presencia de la DANA Oriana también provocará un incremento de la velocidad del viento en la sierra sur, especialmente en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

Según el reporte difundido, en áreas costeras como Ica, en la costa sur del país, se registrarán vientos de hasta 44 kilómetros por hora, mientras que los valores habituales oscilan entre 15 y 20 kilómetros por hora durante estas fechas.

¿Existe riesgo?

La inquietud por tormentas de arena se intensificó tras el inusual fenómeno que afectó Ica semanas atrá. Aquel evento considerado “nunca antes visto” en la región redujo sensiblemente la visibilidad e interrumpió el tránsito y las actividades portuarias en el litoral.

NASA captó desde el espacio la intensa tormenta de arena en la costa de Perú. (Foto: NASA)

En ese momento, las autoridades como la Capitanía de Puerto de Paracas decretaron el cierre de caletas y la suspensión de operaciones marítimas, mientras el Senamhi registró rachas de viento Paracas de hasta 40 km/h.

Consultada por el potencial de que la DANA Oriana cause eventos similares, Noelia Goicochea precisó: “Se espera cierto levantamiento de polvo en sectores de Ica, pero por el momento no se observa la probabilidad de una tormenta de arena como la de días atrás”.

Bajo observación

A pesar de que la alerta por la DANA Oriana no prevé tormentas de arena de gran intensidad, el Senamhi mantiene una especial atención en la costa de Ica, donde el viento fuerte podría ocasionar nuevamente la suspensión de actividades al aire libre por reducción de visibilidad.

La provincia de Ica experimentó hoy un significativo incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que alcanzaron valores cercanos a los 44 km/h, de acuerdo con el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Se sostiene que el monitoreo se realiza en tiempo real y que la ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las recomendaciones institucionales insisten en la necesidad de protegerse ante la eventualidad de ráfagas de viento y polvo levantado, acudiendo al centro de salud ante síntomas respiratorios o reacciones alérgicas. Las actividades náuticas y de transporte siguen sujetas a las decisiones de la autoridad marítima en función de la evolución meteorológica.

La atención de expertos y de organismos responsables se mantiene focalizada en el desarrollo de la DANA Oriana y en sus efectos previstos sobre la sierra centro y sur, mientras se monitorea cualquier cambio que pueda implicar riesgos para la vida diaria en la región sur de Perú.